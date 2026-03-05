Acasă » Știri » Ce s-a întâmplat după ce Oana Roman a depus plângere la poliție împotriva bărbatului care i-a înjurat mama și fiica: „Chiar dacă avea cont fals”

Ce s-a întâmplat după ce Oana Roman a depus plângere la poliție împotriva bărbatului care i-a înjurat mama și fiica: „Chiar dacă avea cont fals”

De: Andreea Stăncescu 05/03/2026 | 17:11
Ce s-a întâmplat după ce Oana Roman a depus plângere la poliție împotriva bărbatului care i-a înjurat mama și fiica: „Chiar dacă avea cont fals”
Ce răspuns a primit Oana Roman de la autorități / Foto: Instagram
Oana Roman a reacționat public după ce un utilizator necunoscut a început să posteze comentarii ofensatoare la adresa ei pe Instagram. Situația a devenit și mai tensionată în ziua în care s-au împlinit doi ani de la moartea mamei sale, Mioara Roman, când bărbatul a lansat insulte nu doar la adresa acesteia, ci și a fiicei vedetei, Isabela.

La aproximativ o săptămână după ce a depus o plângere la poliție, vedeta a primit o veste importantă: autoritățile au deschis un dosar penal în urma sesizării sale. Ancheta îl vizează pe bărbatul pe care Oana Roman îl acuză de defăimare și hărțuire în mediul online. Ea a transmis că este pregătită să procedeze la fel și în viitor dacă va mai fi ținta unor mesaje jignitoare.

Într-o postare pe rețelele sociale, vedeta a mulțumit polițiștilor pentru reacția rapidă și a subliniat că persoanele care cred că pot scrie orice pe internet ar trebui să știe că astfel de comportamente pot avea consecințe legale.

„Mulțumesc Poliției Române pentru promptitudine. S-a întocmai dosar penal pentru cel care o înjura și o jignea pe mama și pe Isa în comentarii și mesaje pe Instagramul meu. Aviz amatorilor care cred că pot scrie orice pe Internet”, a scris Oana Roman, pe Instagram.

Poliția a început o anchetă

Ulterior, Oana Roman a explicat mai detaliat cum s-au desfășurat lucrurile. Potrivit ei, autoritățile au considerat că mesajele primite se încadrează la infracțiunea de hărțuire. Deși comentariile au fost trimise de pe un cont fals, poliția a asigurat-o că persoana responsabilă poate fi identificată.

Vedeta a povestit că primește frecvent comentarii negative în mediul online, însă de această dată situația a depășit orice limită, deoarece au fost aduse insulte grave la adresa mamei sale decedate și a copilului. Ea a mai spus că demersurile legale au început deja și că urmează etapele procedurale, inclusiv declarații în cadrul unui eventual proces.

„Situația este în felul următor: unul mi-a scris mizerii. Mi se scriu foarte multe mizerii, dar în mod particular acesta a spus ceva foarte rău despre mama mea care a murit, despre copilul meu și am făcut plângere la poliție. Și ce credeți? Poliția mi-a răspuns și nu numai că mi-a răspuns, dar au început și demersurile pentru dosar penal, pentru că s-a constatat că se încadrează la infracțiunea de hărțuire și îl vor găsi pe nenea ăsta, chiar dacă avea un cont fals și se va întâmpla un proces penal și eu voi fi chemată să dau declarații și așa mai departe. Deci, funcționează. Vă scriu oamenii mizerii, foarte bine, faceți frumos plângere la poliție”, a povestit Oana Roman.

