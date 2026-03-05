Cât i-a venit Ramonei Olaru factura la energia electrică. Vedeta de la Neatza a sunat imediat la furnizor: „Bă, dar mai aveți multe să ne luați?”

Ramona Olaru a trecut printr-o experiență extrem de frustrantă legată de factura la curent. Totul a început când a primit o factură uriașă, de aproximativ 1000 de euro, pentru apartamentul ei echipat cu aparate normale, cum ar fi frigider, televizor și alte electrocasnice uzuale. Suma era imposibil de justificat pe baza consumului real și a contractului pe care îl avea încheiat de doar câteva luni.

Primul pas al Ramonei a fost să contacteze compania de energie pentru a înțelege motivul facturii exagerate. Răspunsurile pe care le-a primit au fost contradictorii și confuze. I s-a spus că o echipă va veni să verifice instalația electrică și consumul până la o anumită dată, dar termenul a trecut fără ca nimeni să se prezinte.

Ce a pățit Ramona Olaru cu factura la curent

Ramona a sunat de mai multe ori, dar fiecare apel aducea explicații diferite: uneori i se spunea că echipa a fost deja la fața locului, alteori că nu s-a prezentat nimeni. Situația devenea din ce în ce mai frustrantă, mai ales că primea notificări că trebuie să achite factura imediat pentru a evita deconectarea curentului.

Pentru a verifica consumul real, Ramona a decis să oprească curentul timp de câteva ore, pentru a observa dacă contorul înregistrează vreun consum suspect. Testul a arătat că aparatele din apartament nu consumau cantitatea de energie facturată, ceea ce confirma că problema nu era legată de consumul propriu. Cu toate acestea, compania nu a oferit nicio explicație clară privind diferența uriașă dintre consumul real și suma facturată.

În cele din urmă, Ramona a decis că singura soluție viabilă este schimbarea furnizorului de energie. Situația ei arată cât de important este ca firmele de utilități să aibă proceduri clare și transparente pentru verificarea facturilor neobișnuit de mari. Consumatorii trebuie să își monitorizeze atent consumul și să raporteze imediat orice discrepanță, pentru a evita surprize neplăcute și costuri nejustificate.

„Din seria „ce mai faci tu, Ramona, în trafic?” Încerc să rezolv cât o problemă de casă, cât o problemă mare. Și când spun mare, mă refer imensă. Mă refer la propriu. De ce? Pentru că… Vedeți voi, factura la curent acum este în jur de 1000 de euro. De ce? Când ai chestiile normale într-un apartament, cum ar fi, nu știu, televizor, frigider și… chestii de genul ăsta, atâta vine curentul: 1000 euro. Și îi suni, îi suni pe aceștia: „Bă, dar mai aveți multe să ne luați? Nu știu, eu întreb, din ce, de unde, de ce?” I-am și sunat pe ăștia de 1.420.000 de ori din ianuarie până acum, mă mint că vin să verifice, numai că, de vreme ce am sunat, mi-a zis că a venit cineva și a verificat și totul e în regulă. Și, de-a naibii, am mai sunat la altcineva după aia. De fapt, hai să le luăm pe rând. Deci eu am sunat undeva pe 20 și ceva ianuarie, când a venit factura imensă. Și le-am zis: „Păi n-are cum să fie atâta, că nu are de ce.” „Păi ce? Eu am contractul ăsta de patru luni.” De atunci aveam contractul eu direct. Și dacă ar fi fost gen să zici că faci o recalculare, n-ai cum să consumi atât în patru luni de zile. Nu ai cum. Pur și simplu. Și au zis: „Da, într-adevăr, vă trimitem o echipă să verifice, nu știu ce, și vă anunțăm până pe 26 februarie.” Atâta mi-a dat termenul, până pe 26 februarie. Bine, am așteptat liniștită, n-a venit nimeni, evident. Și am sunat acum o săptămână, după ce a trecut 26. Știți, n-a venit nimeni. „Dacă puteți să faceți ceva?” „Sigur că da, o să urgentăm, vedem că n-a venit nimeni, vă lăsăm. Vin în câteva zile.” Și am sunat tot, zic: „Trebuie să găsim o soluție, pentru că la mine consumul nu e atât de mare. Cine, ce, consumă, de unde?” Nu pot să consumi de la o săptămână la alta 1000 și ceva de kW, că acum, săptămâna trecută, sunt 1000 și ceva. Da, am urgentat, acum în 2-3 zile ar trebui să vină. Deci eu în 3 zile o să sun iară, că asta trebuie să facă. Sună în trei zile dacă nu vine și nu mă mai anunță nimeni să verifice și nu mă mai minte. Dar să vedem. Poate totuși rezolvăm dacă nu mai mințim și dacă nu mai încercăm să luăm de pe toate părțile și să ne facem de treaba fiecare în direcția lui cum ar trebui. Ar fi minunat. Aș aprecia. E super aici în apartament. Oh, wow! Dar e că nu mă așteptam la atât de multe mesaje. Atât de… Îmi pare rău că am crezut că sunt singură într-o altfel de situație sau că am fost. Am primit multe mesaje de la… Și primesc în continuare, vin foarte multe, n-am timp să le citesc, am citit printre ele în câteva minute. Și sfatul este să schimbăm furnizorul. Da. Atunci așa o să facem. Încheiem contractul și plecăm mai departe. That’s it. Se poate? Se poate, cred. Pare rău și de voi, dar da, e urât.”, a transmis vedeta în mediul online.

