Reacția consulului general al României din Dubai după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui Victor Ponta: „De ce m-ar interesa?”

Un nou scandal a izbucnit în jurul operațiunii de repatriere a unor minori români aflați în Orientul Mijlociu, după ce fiicei fostului premier Victor Ponta i-ar fi fost refuzată îmbarcarea în autocarul care transporta elevi din Dubai către Oman, de unde urma să plece un zbor special spre România.

Fiica lui Victor Ponta făcea parte dintr-un grup de elevi aflați în Dubai, însă ar fi fost singura lăsată în urmă atunci când autocarul a plecat către Oman pentru zborul programat să repatrieze minori neînsoțiți, conform Gândul.ro. Avionul ar urma să decoleze dimineața, la ora 5:00, iar cursa este destinată elevilor care se întorc în țară în contextul situației tensionate din regiune.

Fostul premier Victor Ponta a confirmat că fiica sa nu a fost lăsată să urce în autocar și a susținut că decizia ar fi fost luată la nivelul Ministerului de Externe.

În paralel, reacția consulului general al României în Dubai, Viorel Riceard Badea, a stârnit controverse. Contactat pentru a comenta situația, acesta a declarat că nu are informații despre incident și că, în acel moment, era ocupat cu numeroase alte solicitări venite din partea cetățenilor români din zonă.

Oficialul a explicat că gestionează simultan foarte multe cazuri și că nu fusese la curent cu această situație specifică, promițând ulterior că va verifica informațiile.

„Sincer, nu ştiu că n-am fost acolo, eram cu un milion de români, pe telefon, care au un milion de probleme şi numai de-asta n-avem chef acum, înţelegeţi şi nici nu mă interesează, sincer. Nu ştiu absolut nimic despre chestia asta. Da, îmi pare rău! Dacă se constată aşa nu e în regulă, sunt de acord cu dvs. Nu am avut cum să ştiu chestia asta pentru că eu eram cu oameni, mă înţelegeţi, pe trei telefoane….”, a spus Viorel Riceard Badea pentru Gândul.ro.

Cum a reacționat Oana Țoiu

De cealaltă parte, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj public în care a subliniat că înțelege îngrijorarea părinților, însă echipele consulare trebuie să respecte criterii clare de prioritizare stabilite pentru astfel de operațiuni.

Potrivit acesteia, în situațiile de criză, evacuările sunt organizate pe baza unor criterii obiective, cum ar fi grupurile școlare și cazurile medicale cu risc ridicat. Ministra a insistat că apartenența politică a părinților nu reprezintă un criteriu în stabilirea priorităților și că rolul instituțiilor este să aplice regulile stabilite pentru toți cetățenii în mod egal.

„Avem echipe care au sarcina foarte grea de a respecta criteriile anunțate transparent: grupurile şcolare de copii şi cazurile medicale cu grad ridicat de risc.

Înțeleg că în spațiul public au apărut reproşuri din mediul politic dar nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică.Avem ceva mai important de făcut acum iar pentru deciziile din aceste zile nu politica este cea care le ghidează. Apartenența politică a părinților nu este o informație care să facă parte din detaliile cerute şi nici nu poate fi criteriu de prioritizare. Nu ministrul trebuie să decidă cine are locuri mai în față, nici dacă cineva este sau nu bolnav. Ministrul trebuie să decidă că nu apartenența politică devine criteriu pentru evacuări. În ceea ce priveşte cazurile medicale prioritare căutăm acum soluții pentru femeile gravide pentru a micşora riscul impactului alertelor antiaeriene asupra sarcinii şi continuăm să căutăm soluții pentru minori. Familiile vor primi informații pe măsură ce avem confirmate soluții în comunicarea cu agențiile de voiaj sau pe canalele de comunicare cu echipele consulare direct de la acestea”, a scris Oana Țoiu.

