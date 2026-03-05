Monica Odagiu, primele declarații după ce a pierdut Eurovision România 2026: „Nu știu ce vor ăștia”

Alexandra Căpitănescu este românca în vârstă de 22 de ani care ne va reprezenta țara în competiția Eurovision 2026. Tânăra s-a făcut remarcată, a reușit să își învingă adversarii și a trecut de Selecția Națională Eurovision România 2026 organizată de Televiziunea Română. CANCAN.RO a vorbit cu Monica Odagiu, care s-au luptat pentru această șansă, și i-am aflat părerea despre marea câștigătoare. Toate detaliile, în articol.

Monica Odagiu a concurat pe scena Eurovision ieri, 4 martie 2026, cu piesa „Fereastră Pentru Un Orb”. Ceilalți finaliști care s-au luptat pentru șanse de a ne reprezenta țara au fost: Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”, Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”, Antonio Pican – „Humans”, Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”, Emy Alupei – „Tili Bom”, HVNDS – „HVNDS – DOR”, Olivia Addams – „Croco”, Robert Lukian – „Fire to the lies”, Vanu – „Therapy Enemy”, Wrs – „All The Way”, Yguana – „Happy Birthday”.

Monica Odagiu, primul mesaj după ce a pierdut Eurovision România 2026

Contactată de CANCAN.RO, Monica Odagiu ne-a mărturisit ce a însemnat această experiență pentru ea, dacă și-ar mai dori să încerce din nou, dar a vorbit și despre șansele pe care Alexandra Căpitănescu le are în fața pretențiilor competiției din străinătate.

CANCAN.RO: Te felicit, în primul rând, pentru parcursul tău la Eurovision. Cum a fost experiența asta pentru tine?

Monica Odagiu: A fost o experiență absolut extraordinară, copleșitoare și intensă și mă bucur tare mult că am trăit-o.

CANCAN.RO: Ce părere ai legat de faptul că Alexandra Căpitănescu ne va reprezenta țara?

Monica Odagiu: Mă bucur pentru ea. Este o fată foarte talentată și o să o ajute tare mult această experiență. Așa că îi doresc toată bafta. Încă nu i-am scris, dar urmează. Eu o admir foarte tare și ne mai admirăm așa cu like-uri și susțineri în online de ceva timp. Deci nu pot decât să mă bucur pentru ea și sper să revină acasă cu un cu loc pe măsură.

CANCAN.RO: Crezi că avem șanse mari cu ea în frunte?

Monica Odagiu: Dacă mă întrebi de voce, îți spun da. Acum nu știu ce vor ăștia la Eurovision acolo din punct de vedere al show-ului. Ea face show, dar nu-mi dau seama de ei. Eurovisionul s-a schimbat foarte mult în timp și nu-mi dau seama. Dacă mă întrebi doar de voce, eu cred că da, ar merita. Și din ce am auzit prin celelalte țări, cred că suntem foarte bine cu Alexandra. Dar să vedem! Nu se știe niciodată.

CANCAN.RO: Când a fost anunțată ea, cum au fost reacțiile acolo printre concurenți, prin public?

Monica Odagiu: Eu am aflat după ce am plecat acasă, pentru că noi după aia, imediat după, am intrat în niște interviuri acolo, a trebuit să ne schimbăm, să plecăm, eram cu familiile după noi și eu n-am știut cine a câștigat. Mă așteptam și m-am bucurat atât.

CANCAN.RO: Deci încă n-ai vorbit cu ea, nu știi prin ce trece, ce emoții are, ce stări.

Monica Odagiu: N-am apucat că a trebuit să-mi gestionez și eu stările mele. A fost o seară grea.

CANCAN.RO: Și tu pe viitor vrei să mai participi, să mai concurezi?

Monica Odagiu: Nu cred, nu cred. A fost o experiență pe care mi-am dorit-o și cam atât. Nu îmi place să repet de mai multe ori un lucru. Și-a făcut treaba atât cât a fost acest concurs și de aici o să mă focusez pe ce am de făcut mai departe.

