Acasă » Știri » Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026? Controversa cu Tudor Chirilă din urmă cu 3 ani

Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026? Controversa cu Tudor Chirilă din urmă cu 3 ani

De: Iancu Tatiana 05/03/2026 | 12:53
Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026? Controversa cu Tudor Chirilă din urmă cu 3 ani
Scandal după ce Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România /Foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Alexandra Căpitănescu a trecut mai departe de Selecția Națională Eurovision România 2026 organizată de Televiziunea Română. Fata în vârstă de 22 de ani va fi cea care va reprezenta România în concursul Eurovision 2026. Totuși, aceasta nu este prima ei victorie, iar cariera sa nu și-a avut debutul acum. Tânăra este câștigătoarea emisiunii Vocea României 2023, difuzată la Pro TV, avându-l drept mentor pe renumitul artist Tudor Chirilă. 

La doar 19 ani, Alexandra Căpitănescu a câștigat un concurs muzical prestigios și a fost eleva lui Tudor Chirilă. Totuși, imediat după ce a fost declarată învingătoare, participanta a intrat repede în atenția publică prin faptul că nu ea era posesoarea de drept a marelui premiu. Internauții au început să arunce cu reproșuri asupra producției și au spus că suma de 100.000 de euro trebuia să îi revină altui concurent. Ei au denumit câștigul Alexandrei drept o influență a profesorului său din competiție.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Născută în Galați, Alexandra Căpitănescu are 22 de ani și iubește muzica. Tânăra a participat de-a lungul vieții ei la concursuri muzicale și a și câștigat una dintre cele mai mari competiții din țară. Gălățeanca a reușit să îi uimească pe cei din Juriul Selecției Naționale de la Eurovision Song Contest 2026, cu interpretarea piesei „Choke Me”, care l-a determinat să o desemneze viitoarea participantă la Eurovision 2026. Totuși, aceasta a dat dovadă de modestie și a spus că indiferent de locul pe care l-ar fi ocupat în preselecții, cel mai important ar fi fost faptul că a reușit să le transmită emoție telespectatorilor:

Am muncit foarte mult să ajungem aici. Au fost ani de muncă, ani în care nu s-au văzut rezultatele, ani în care ni se închideau uși și intram pe fereastră. Pentru noi deja a fost un mare câștig faptul că piesa noastră a ajuns la voi și pentru mine asta contează cel mai mult, ca muzica mea să ajungă la oameni, a declarat artista.

Alexandra Căpitănescu. SURSA FOTO: Social media

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România în cadrul Eurovision 2026 care se va desfășura în luna mai la Viena. Finaliștii Selecției Naționale au fost: Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”, Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”, Antonio Pican – „Humans”, Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”, Emy Alupei – „Tili Bom”, HVNDS – „HVNDS – DOR”, Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”, Olivia Addams – „Croco”, Robert Lukian – „Fire to the lies”, Vanu – „Therapy Enemy”, Wrs – „All The Way”, Yguana – „Happy Birthday”.

Citește și:

Scandal monstru după ce Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România: ”Vai de capul nostru”

Ea este câștigătoarea Eurovision România 2026! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la evenimentul Administrației Prezidențiale? Cât a costat rochia partenerei lui Nicușor Dan
Știri
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la evenimentul Administrației Prezidențiale? Cât a costat rochia partenerei lui Nicușor Dan
Tradiții și superstiții de 9 martie. Ce este interzis să faci de 40 de Mucenici
Știri
Tradiții și superstiții de 9 martie. Ce este interzis să faci de 40 de Mucenici
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa „Choke Me”
Mediafax
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe care patria l-a numit dușman
Adevarul
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe...
O fetiţă a stat câteva ore singură în casă lângă mama moartă, o femeie de 26 de ani. Tatăl, la muncă în Germania, a alertat poliţia
Digi24
O fetiţă a stat câteva ore singură în casă lângă mama moartă, o...
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua lui
Mediafax
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua...
Parteneri
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale
Click.ro
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
VIDEO Ce este „Moartea tăcută”, torpila care a scufundat un vas iranian în largul Sri Lankăi. Cum lovește Mk-48
Digi 24
VIDEO Ce este „Moartea tăcută”, torpila care a scufundat un vas iranian în largul Sri...
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o...
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Promotor.ro
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
„Viespea” a ucis „vulturii”: Un F/A-18 al Kuweitului a doborât trei F-15E americane
go4it.ro
„Viespea” a ucis „vulturii”: Un F/A-18 al Kuweitului a doborât trei F-15E americane
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a apărut la mormântul lui Horia Moculescu, la 4 luni de la moartea sa. Timpul a trecut, dar durerea ...
Ce a apărut la mormântul lui Horia Moculescu, la 4 luni de la moartea sa. Timpul a trecut, dar durerea a rămas
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la evenimentul Administrației Prezidențiale? Cât a costat rochia ...
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la evenimentul Administrației Prezidențiale? Cât a costat rochia partenerei lui Nicușor Dan
Trolling la nivel înalt. Războiul dintre Burger King și McDonald’s se dă și la nivel de marketing. ...
Trolling la nivel înalt. Războiul dintre Burger King și McDonald’s se dă și la nivel de marketing. Videoclipurile care au devenit virale
Tradiții și superstiții de 9 martie. Ce este interzis să faci de 40 de Mucenici
Tradiții și superstiții de 9 martie. Ce este interzis să faci de 40 de Mucenici
Supermarketul din România care vinde un buchet de trandafiri la 1 leu, cu un discount de 94%
Supermarketul din România care vinde un buchet de trandafiri la 1 leu, cu un discount de 94%
(P) Cele mai vechi cazinouri din lume
(P) Cele mai vechi cazinouri din lume
Vezi toate știrile
×