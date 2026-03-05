Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026? Controversa cu Tudor Chirilă din urmă cu 3 ani

Alexandra Căpitănescu a trecut mai departe de Selecția Națională Eurovision România 2026 organizată de Televiziunea Română. Fata în vârstă de 22 de ani va fi cea care va reprezenta România în concursul Eurovision 2026. Totuși, aceasta nu este prima ei victorie, iar cariera sa nu și-a avut debutul acum. Tânăra este câștigătoarea emisiunii Vocea României 2023, difuzată la Pro TV, avându-l drept mentor pe renumitul artist Tudor Chirilă.

La doar 19 ani, Alexandra Căpitănescu a câștigat un concurs muzical prestigios și a fost eleva lui Tudor Chirilă. Totuși, imediat după ce a fost declarată învingătoare, participanta a intrat repede în atenția publică prin faptul că nu ea era posesoarea de drept a marelui premiu. Internauții au început să arunce cu reproșuri asupra producției și au spus că suma de 100.000 de euro trebuia să îi revină altui concurent. Ei au denumit câștigul Alexandrei drept o influență a profesorului său din competiție.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Născută în Galați, Alexandra Căpitănescu are 22 de ani și iubește muzica. Tânăra a participat de-a lungul vieții ei la concursuri muzicale și a și câștigat una dintre cele mai mari competiții din țară. Gălățeanca a reușit să îi uimească pe cei din Juriul Selecției Naționale de la Eurovision Song Contest 2026, cu interpretarea piesei „Choke Me”, care l-a determinat să o desemneze viitoarea participantă la Eurovision 2026. Totuși, aceasta a dat dovadă de modestie și a spus că indiferent de locul pe care l-ar fi ocupat în preselecții, cel mai important ar fi fost faptul că a reușit să le transmită emoție telespectatorilor:

Am muncit foarte mult să ajungem aici. Au fost ani de muncă, ani în care nu s-au văzut rezultatele, ani în care ni se închideau uși și intram pe fereastră. Pentru noi deja a fost un mare câștig faptul că piesa noastră a ajuns la voi și pentru mine asta contează cel mai mult, ca muzica mea să ajungă la oameni, a declarat artista.

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România în cadrul Eurovision 2026 care se va desfășura în luna mai la Viena. Finaliștii Selecției Naționale au fost: Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”, Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”, Antonio Pican – „Humans”, Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”, Emy Alupei – „Tili Bom”, HVNDS – „HVNDS – DOR”, Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”, Olivia Addams – „Croco”, Robert Lukian – „Fire to the lies”, Vanu – „Therapy Enemy”, Wrs – „All The Way”, Yguana – „Happy Birthday”.

Citește și:

Scandal monstru după ce Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România: ”Vai de capul nostru”

Ea este câștigătoarea Eurovision România 2026! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp