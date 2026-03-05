Acasă » Știri » Emil Rengle, diagnosticat cu o boală autoimună! A crezut că este la un pas de moarte: „Nu știam ce se petrece cu mine”

Emil Rengle, diagnosticat cu o boală autoimună! A crezut că este la un pas de moarte: „Nu știam ce se petrece cu mine”

De: Alina Drăgan 05/03/2026 | 14:04
Emil Rengle, diagnosticat cu o boală autoimună! A crezut că este la un pas de moarte: „Nu știam ce se petrece cu mine”
Emil Rengle, diagnosticat cu o boală autoimună /Foto: Instagram
Emil Rengle a vorbit recent despre unul dintre cele mai grele momente din viață sa. În urmă cu ceva timp, acesta a fost diagnosticat cu o boală autoimună și a crezut că se află la un pas de moarte. Chiar și-a luat rămas bun de la părinții săi, căci el credea că nu mai are mult de trăit. Cu ce boală a fost diagnosticat coregraful și cum a depășit momentul?

În anul 2017, în perioada în care se afla în America, Emil Rengle duce o viață destul de dezorganizată și începea să se simtă tot mai rău. Cum starea lui nu era deloc una bună, acesta a început să facă turul medicilor și așa a aflat că suferă de o boală autoimună.

Diagnosticul a fost unul greu pentru Emil Rengle, iar din acel moment a trebuit să își schimbe viața radical și să reevalueze modul în care aborda factorii de stres, alimentația, somnul și, mai ales, sănătatea mintală.

„Eu sunt diagnosticat cu o boală autoimună numită colită ulcerativă. Primele simptome au apărut în 2017. Nu știam ce se petrece cu mine. Eram plecat din țară, mă aflam în Statele Unite ale Americii. Am început să mă duc la doctor ca să pun întrebări. (…)

Înainte de această afecțiune, felul în care trăiam era stresant și neorganizat. Am fost obligat să fiu mult mai conștient de ce mănânc, felul în care îmi organizez viața, somnul, dar și gândurile. (…) Pe mine m‑a ajutat foarte mult meditația, dar și terapia. Fără terapie nu aș fi fost aici, nu aș fi reușit să trec peste acest blocaj mental”, a mărturisit Emil Rengle, în cadrul emisiunii MediCOOL.

Emil Rengle, diagnosticat cu o boală autoimună /Foto: Instagram

Emil Rengle a crezut că este la un pas de moarte

Diagnosticul primit a fost unul greu pentru Emil Rengle, care a ajuns chiar în punctul în care credea că nu mai are mult de trăit. Atunci când a aflat că nu există niciun tratament pentru afecțiunea de care suferă, Emil Rengle s-a lăsat pradă gândurilor negre.

Era convins că se va stinge din viață și chiar a ajuns în punctul în care a mers acasă la părinții lui pentru a-și lua rămas bun.

„A fost un moment în 2018 când și eu m-am aflat aproape de moarte și în care doctorii mi-au spus că am o boală autoimună, pentru care nu există medicament. Se numește colită ulcerativă, îți sângerează intestinele.

Pur și simplu mi-am amintit de acele momente în care mi-a fost și mie frică că nu mai am mult. Țin minte perfect ziua în care am fost acasă la Oradea, în care mi-am luat la revedere de la ai mei, în care le-am spus «Mami, tati, vă mulțumesc! Dacă eu plec înaintea voastră… a fost frumos cât a fost, dar asta este, nimic nu e garantat și nu știm»”, declara Emil Rengle, în urmă cu ceva timp, cu ochii în lacrimi.

Foto: Instagram, Facebook

