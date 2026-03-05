Donald Trump cere ajutorul Europei în conflictul cu Iranul: “Toți aliații să susțină și să colaboreze în această misiune”

Casa Albă a transmis că președintele SUA, Donald Trump, solicită sprijinul tuturor statelor europene în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, izbucnit sâmbătă, 28 februarie 2026.

Mesajul administrației americane vizează o implicare coordonată a aliaților, în special a membrilor NATO, în acțiunile militare desfășurate împotriva Iranului.

Statele Unite ale Americii, în conflict cu Iranul

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Washingtonul mizează pe o colaborare strânsă cu partenerii europeni.

Aceasta a subliniat că „administrația Trump se așteaptă ca toți aliații din Europa să susțină și să colaboreze în această misiune”, obiectivul fiind neutralizarea „regimului iranian scăpat de sub control”, considerat o amenințare pentru Statele Unite și pentru statele aliate.

În același timp, administrația americană a prezentat o poziție diferită față de cea exprimată anterior de Guvernul Spaniei, referitor la utilizarea bazelor militare de la Rota și Morón.

Donald Trump cere ajutorul Europei

Deși premierul Pedro Sánchez a respins public ofensiva militară a SUA, Casa Albă susține că Madridul ar fi acceptat ulterior cooperarea.De asemenea, Karoline Leavitt a afirmat că Spania și-ar fi modificat poziția inițială.

„Cu privire la Spania, cred că au ascultat mesajul președintelui de ieri, tare și clar, și din câte am înțeles, în ultimele ore, au acceptat să coopereze cu armata Statelor Unite”, a precizat purtătoarea de cuvânt.

La scurt timp după declarațiile de la Washington, surse guvernamentale spaniole au reacționat, respingând orice schimbare de direcție în ceea ce privește implicarea în conflictul din Orientul Mijlociu.

CITEŞTE ŞI: Reacția lui Donald Trump după amenințarea Iranului cu închiderea Strâmtoarei Ormuz

Imagine alarmantă cu Donald Trump: a apărut în public cu ceea ce pare a fi o rană roșie la gât