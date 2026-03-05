Acești pensionari din România pot rămâne fără pensie. Ce document trebuie depus până pe 31 martie 2026

Pensionarii români stabiliți în afara țării trebuie să depună periodic Certificatul de viață, document necesar pentru confirmarea faptului că beneficiarul este în viață și poate continua să primească pensia. În lipsa acestui formular transmis la timp, plata pensiei este suspendată automat.

Noua Lege a pensiilor, aplicată din 1 septembrie 2024, prevede că certificatul trebuie trimis de două ori pe an. Prima perioadă de verificare este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 martie, iar a doua între 1 iulie și 30 septembrie.

Pentru actuala rundă de verificări, pensionarii din străinătate mai au la dispoziție aproximativ patru săptămâni pentru a trimite documentul necesar.

Dacă certificatul nu ajunge la casa teritorială de pensii în intervalul stabilit, plata pensiei se oprește începând cu luna următoare. Reluarea plăților se face doar după ce instituția primește Certificatul de viață completat, iar pensia se achită retroactiv, din luna suspendării.

Casele de pensii nu mai trimit formularele prin poștă, astfel că fiecare beneficiar trebuie să descarce documentul de pe site-ul CNPP sau de pe site-ul casei teritoriale de pensii, să îl completeze și să îl transmită în timp util.

Formularul poate fi trimis prin poștă, fax sau e-mail, folosind datele de contact publicate pe platformele oficiale ale instituțiilor.

Ce document trebuie depus până pe 31 martie 2026

Certificatul de viață poate fi semnat de autorități administrative, avocați, medici de familie, funcționari bancari sau reprezentanți ai primăriilor. Deși autoritățile străine nu sunt obligate să semneze documentul, multe primării acceptă solicitările pensionarilor. O alternativă sigură este notarul public, însă acesta poate percepe taxe pentru serviciu.

Pentru persoanele pensionate recent, reglementările prevăd situații speciale. Documentul oficial menționează:

„În cazul noilor beneficiari nerezidenți, dacă între data depunerii cererii de pensionare și data primei plăți a pensiei stabilite prin decizia de acordare a unor drepturi de pensie s-au scurs mai mult de 6 luni, casa teritorială de pensii competentă va transmite, împreună cu decizia de acordare a unor drepturi de pensie și cu o scrisoare de informare, un exemplar al certificatului de viață, urmând ca prima plată a drepturilor de pensie să se efectueze, în acest caz, după primirea exemplarului completat al certificatului, semnat și ștampilat, care atestă faptul că beneficiarul este în viață”. „În situația în care beneficiarii nerezidenți au transmis direct casei teritoriale de pensii competente sau prin intermediul instituției de asigurări sociale de pe teritoriul statului de ședere obișnuită detaliile bancare actuale, în perioada menționată mai sus, de 6 luni, obligația confirmării existenței noilor beneficiari nerezidenți prin transmiterea unui certificat de viață se stinge”.

