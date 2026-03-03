Mărire de pensie de 600 lei pentru această categorie de pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027

Anunțul vine din partea ministrului muncii, Florin Manole. Începând cu 1 ianuarie 2027, pensiile vor fi indexate odată cu inflația, astfel că o anumită categorie de pensionari ar putea să primească bani în plus la pensie. Iată despre ce este vorba!

Începând de la 1 ianuarie 2027, pensionarii ar putea să primească o creștere a veniturilor cu 12%. În funcție de pensia actuală, pentru majorarea veniturilor e nevoie de 3.500.000.000 de euro în plus la bugetul de stat. Potrivit ministrului Muncii, Florin Manole, pensiile ar urma să crescă cu sume cuprinse între 160 și 1.200 de lei. De asemenea plata CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminată.

„Punctul de pensie vă trebui să crească de la 1 ianuarie 2027. De asemenea, CASS este și el în vigoare doar până la 1 ianuarie 2027”, a dat asigurări ministrul muncii.

Categoria de pensionari care vor avea 600 de lei în plus

Indexarea pensiilor și scoaterea CASS va aduce pierderi la buget de 4.5 milioane de euro. Spre exemplu, pentru o pensie de 1.281 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027, suma va fi de 1.446 de lei (o creștere de 165 de lei).

Pensie de 2.000 de lei – începând cu 1 ianuarie 2027 se vor încasa 2.240 de lei (o creștere de 240 de lei).

Pensie de 3.000 de lei – începând cu 1 ianuarie 2027, se vor încasa 3.360 de lei (o creștere de 360 de lei).

Pensie de 4.000 de lei – începând cu 1 ianuarie 2027, se vor încasa 480 de lei + 100 de lei de la eliminarea CASS – adică 4.580 de lei.

Pensie de 5.000 de lei – începând cu 1 ianuarie 2027, se vor încasa 600 de lei în plus (200 de lei în plus de la eliminarea CASS), adică 5.600 de lei.

Pensie de 6.000 de lei – o creștere de 720 de lei în plus (300 de lei în plus de la eliminarea CASS), adică un total de 7.020 lei.

Pensie de 7.000 de lei – o creștere de 840 de lei, prin eliminarea CASS, seniorii primesc în plus 400 de lei, adică un venit de 8.240 de lei.

De asemenea, ministrul i-a asigurat pe seniorii cu venituri mici că pachetele de solidaritate pentru plata facturilor vor continua să fie distribuite. Pensionarii care primesc mai puțin de 3.000 de lei vor beneficia de ajutor financiar acordat în două tranșe – în lunile aprilie și decembrie.

„Avem 2,8 milioane de pensionari cu pensii sub 3.000 de lei. Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei, propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie și decembrie. Fără plafonarea prețurilor, facturile ar fi fost și mai mari. Din aprilie 2026, vom veni cu măsuri similare și pentru facturile la gaze”, a explicat ministrul Manole.

