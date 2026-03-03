Acasă » Știri » Harta seismică a României: Zonele cele mai expuse în cazul unui cutremur de tip Vrancea și 4 martie 1977

De: Elisa Tîrgovățu 03/03/2026 | 17:03
Siguranța seismică a clădirilor rămâne o prioritate majoră pentru Guvernul României. Acesta a lansat în urmă cu un an, prin intermediul Ministerul Dezvoltării, prima hartă interactivă cu localitățile încadrate în zone de risc seismic. Instrumentul digital permite atât cetățenilor, cât și autorităților locale să identifice rapid gradul de vulnerabilitate al zonei în care se află. În același timp, le permite accesul la informații privind posibilitatea obținerii de finanțare pentru consolidarea clădirilor.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că, în prezent, sunt deja în derulare 98 de proiecte dedicate creșterii siguranței seismice. Acestea vizează consolidarea școlilor, spitalelor, blocurilor de locuințe și a altor clădiri publice care prezintă vulnerabilități structurale. Oficialul a lansat un apel către autoritățile administrației publice locale să colaboreze pentru realizarea expertizelor tehnice necesare. El a mai precizat că acestea sunt finanțate integral de minister.

98 de proiecte care vizează siguranţa seismică

„Prin aceste programe, avem deja în derulare 98 de proiecte. Acestea vizează siguranţa seismică a şcolilor, spitalelor, a blocurilor de locuinţe şi a clădirilor publice. Fac un apel ferm către autorităţile locale. Trebuie să conlucreze pentru a expertiza clădirile, cu finanţare de la Ministerul Dezvoltării, care prezintă vulnerabilităţi. Astfel, în cel mai scurt timp posibil, să poată fi accesate fondurile puse la dispoziţie”, a transmis ministrul.

Harta publicată pe site-ul ministerului este interactivă și oferă informații detaliate despre unitățile administrativ-teritoriale incluse în zonele de risc seismic. Conform datelor oficiale, aproape 80% din totalul localităților din România au fost deja incluse în această cartografiere. Platforma are rolul de a facilita atât procesul de informare a populației, cât și demersurile administrative pentru obținerea fondurilor necesare consolidării.

Sursă foto: Profimedia

În perioada 2022–2023, Guvernul a aprobat mai multe programe de investiții dedicate reducerii riscului seismic, atât pentru clădirile publice, cât și pentru blocurile de locuințe. Un aspect important al acestor programe este faptul că finanțarea este asigurată în proporție de 100% de la bugetul de stat. Totodată, include costurile pentru expertizele tehnice de risc seismic, etapă obligatorie pentru depunerea cererii de finanțare.

Autoritățile centrale estimează că implementarea acestor măsuri va contribui semnificativ la creșterea siguranței populației. În același timp,ar putea reduce impactul pe care un eventual cutremur major l-ar putea avea asupra infrastructurii și comunităților din întreaga țară.

