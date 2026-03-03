Nu e banc! Ce sumă a strâns o cerșetoare într-o singură oră, pe pasajul Basarab din Capitală

O femeie care stă la mila oamenilor de pe stradă pe pasajul Basarab din Capitală a reușit să adune o sumă de bani foarte mare. Polițiștii care au mers la ea au descoperit că banii pe care îi avea femeia i-a strâns într-o singură oră.

Poliția sectorului 6 a sesizat-o pe femeia care apela la mila oamenilor trecători. Ea se afla pe pasajul Basarab din București. Aceasta este originară din județul Iași, iar starea ei de sănătate îi permite să muncească. Cu toate acestea, ea continuă să trăiască din banii pe care îi primește de la trecătorii cărora li se face milă de ea.

În urma întrebărilor pe care i le-au pus polițiștii au descoperit că banii pe care îi avea în ziua respectivă i-a făcut doar într-o oră. După audieri aceasta a primit o amendă și a spus anchetatorilor că nu va mai cerși în sectorul 6.

Câți bani a făcut femeia din o oră de cerșit

Poliția Locală Sector 6 a făcut o postare pe Facebook în care au povestit despre această femeie. Ei au explicat în postare că suma pe care a adunat-o este una mare și este făcută într-un timp foarte scurt. În mai puțin de o oră, femeia a primit 300 de lei. Ea a fost ridicată de echipajul de poliție care a fost în zonă și a fost dusă la audieri. După această situație, femeia care cerșea s-a ales cu o amendă, dar a și promis că nu va mai sta în acea zonă.

Milă pe bani mulți! 300 de lei mai exact, făcuți într-o singură oră, după cum ne-a relatat. A primit o amendă, însă vizita la noi la containerul special amenajat, timp prețios în care nu a mai putut să acționeze pe stradă, l-au determint să ne spună faptul că nu va mai practica cerșetoria în Sectorul 6, arată postarea făcută de polițiști.

În postarea făcută de aceștia, polițiștii au explicat că femeia din Iași este aptă de muncă, dar preferă să apeleze la ajutorul trecătorilor.

Este în putere, de loc din Târgu Frumos, județul Iași, dar preferă o astfel de muncă. Toți își joacă rolurile până la capăt și sunt maeștrii în arta deziluziei! Apelează la mila publicului, dar de cele mai multe ori sunt parte a unor rețele bine organizate, mai spun autoritățile.

