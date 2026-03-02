Pensionarii care vor avea venituri mai mari de la 1 ianuarie 2027. Cine va lua mai mulți bani

Vești bune vin pentru pensionarii din România! Ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut anunțul. Se pare că pensionarii o să beneficieze de venituri mai mari începând cu data de 1 ianuarie 2027. Cine va lua mai mulți bani?

Anul 2026 s-a anunțat inițial unul destul de dificil, mai ales pentru pensionari. Pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2026 cu valoarea inflației care este de 7%, asta pentru a scădea deficitul bugetar. Însă, acum vin și vești bune pentru vârstnici.

Pensionarii care vor avea venituri mai mari de la 1 ianuarie 2027

Recent, Florin Manole a venit cu vești importante pentru pensionari. Acesta spune că sistemul de pensii din România rămâne sustenabil, dar și că veniturile pensionarilor vor înregistra creșteri începând cu 1 ianuarie 2027.

Mai exact, majorare va fi posibilă prin creșterea punctului de pensie, dar și prin eliminarea contribuției la sănătate (CASS) pentru pensiile de peste 3.000 de lei. Cele două măsuri vor intra în vigoare simultan, la data de 1 ianuarie 2027.

„Punctul de pensie va trebui să crească de la 1 ianuarie 2027, după doi ani de înghețare. De asemenea, CASS este în vigoare doar până la începutul anului 2027, ceea ce va contribui la mărirea veniturilor pensionarilor”, a explicat ministrul Florin Manole.

De asemenea, până la majorarea de la 1 ianuarie 2027, pensionarii cu venituri mici o să mai beneficieze de un ajutor suplimentar, acordat în cadrul unui „Pachet de Solidaritate”. Acesta prevede sprijin financiar în două tranșe, în lunile aprilie și decembrie 2026, pentru cei cu pensii sub 3.000 de lei.

„Avem 2,8 milioane de pensionari cu pensii sub 3.000 de lei. Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei, propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie și decembrie”, a mai declarat Florin Manole.

Concret, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi câte 500 de lei în fiecare tranșă, în timp ce aceia cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei vor beneficia de câte 400 de lei pe tranșă. Iar cei cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei în fiecare tranșă.

