Cât costă un an de vechime la pensie în 2026. Cum se calculează

De: Denisa Crăciun 25/02/2026 | 14:09
Cât costă un an de vechime la pensie în 2026. Cum se calculează
Persoanele care nu și-au făcut complet stagiul de cotizare pentru pensionare pot să își cumpere unul sau mai mulți ani de vechime. Suma pe care trebuie viitorii pensionari să o scoată din buzunar este în funcție de salariul minim brut pe economie pe care îl au la momentul cererii. Se achită la Casa Teritorială de Pensii.

Cei care vor să își cumpere ani de muncă pentru că nu au stagiul de cotizare integral trebuie să aibă o contribuție lunară de minimum 25% din salariul de referință. Ei pot achita suma în interval de o lună și șase ani, în funcție de câți ani de vechime vor să achiziționeze. Cu toate acestea, anii cumpărați nu garantează o pensie mai mare.

Suma pe care trebuie să o achite un român care vrea vechime la pensie este de 1.012,50 de lei pe lună, adică în jur de 12.150 de lei pentru un an întreg de stagiu de cotizare. Persoanele care vor să plătească mai mult de minimul de 25% din salariul brut o pot face. Acest lucru se stabilește prin contractul de asigurare încheiat cu Casa de Pensii, spune Cristiana Dumitrescu, director executiv la Casa de Pensii a Municipiului București.

Cum se calculează costul unui an de vechime la pensie în 2026

Salariul minim brut ar putea crește în iulie 2026. Acest fapt ar putea avea efecte asupra calculului pentru un an de vechime de pensie cumpărat. În acest moment, salariul minim este de 4.050 de lei și ar putea crește la 4.325 de lei. Dacă va crește, calculul va fi diferit. Un exemplu de calcul în acest caz este următorul: contribuția lunară este egală cu 25% înmulțiți cu salariul minim brut pe economie. Contribuția lunară este de 4.325 înmulțit cu 25%, avem suma totală de 1.081,25 de lei. Pentru un an de vechime, costul final ar fi 12.975 de lei.

 Stagiul minim și stagiul complet

Cele două stagii contribuie semnificativ la pensia pe care o primim. Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp formată din stagiul de cotizare contributiv, perioade asimilate stagiului de cotizare și perioadele necontributive recunoscute ca stagii de cotizare.

