Ministrul Muncii, veste proastă despre indexarea pensiilor. Cine ar putea pierde 340 de lei

De: Denisa Crăciun 23/02/2026 | 11:12
Ministrul Muncii anunță vești proaste pentru pensionari. Ei ar putea pierde 340 de lei. Florin Manole a spus recent că pensiile nu sunt în pericol de a nu fi indexate anul viitor, dar bugetul țării are mici probleme.

El a menționat că dacă finanțele nu se stabilizează, indexările de pensii rămân la stadiul de promisiuni. În prezent acestea sunt amânate încă de la 1 ianuarie 2025.

Indexarea pensiilor ar trebui să se facă conform legii, din prima zi a anului viitor. Pensionarii ar primi în plus 340 de lei, bani necesari dacă ne uităm la pensiile mici pe care le au românii. Majorarea se calculează cu inflația din anul 2025, adică cu 10% plus un procent de 50% din creșterea medie brută care este de 2%. Astfel, s-ar adăuga anul viitor un procent de 12%. Pensia medie pe care o are în momentul de față un pensionar român este de 2.818 lei. La această sumă se pot adăuga cei 340 de lei.

Indexarea pensiilor este în pericol

Florin Manole susține că pensiile indexate nu sunt în pericol. Pe de altă parte, ministrul de finanțe, Alexandru Nazare a spus că este posibil ca acest lucru să nu se concretizeze. Motivul invocat de acesta este bugetul redus al țării. În acest moment, guvernul are o datorie de 60%. Indexarea tuturor pensiilor din România se poate face doar dacă statul alocă 3.000.000 de euro, bani pe care în prezent nu îi acordă pentru asta. Alexandru Nazare a mai spus că adăugarea banilor la pensii se va face în momentul în care vor exista resurse financiare.

Este prematur să discutăm despre dezghețare ( n.r. pensiilor ) în acest moment. Îmi doresc să fim în situația în care pe baza execuției bugetare din 2026, să putem arăta o îmbunătățire semnificativă a situației din care am venit. Altfel, ar fi doar promisiuni sau angajamente, a spus Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe.

În 2024, pensionarii au primit bani în plus. S-au adăugat 520 de lei, însă pentru că pensiile nu s-au mai indexat atunci în următoarea jumătate de an această sumă nu a mai existat. Așadar pentru că și în anii trecuți pensionarii nu s-au ales cu mai mulți bani această veste îi poate întrista.

Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele

Acte necesare stabilire pensie 2026. Care sunt documentele pe care trebuie să le ai la dos

