EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!

De: Redacția CANCAN 23/02/2026 | 11:57
Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu tot ce s-a întâmplat la derby-ul cu Rapid: consecințele asupra echipei și cum s-a ajuns aici.

Dăm calificativele: vedem dacă merită cineva “garsonieră”.

Detalii noi despre mult-așteptata venire a lui George Pușcaș și o veste mai puțin bună pentru “câini”: se pregătește o nouă plecare de la Dinamo.

Azi, luni, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

