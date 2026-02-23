Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Maluma, schimbare uriașă de look. Cântărețul a fost de nerecunoscut la Gala Premiilor Lo Nuestro

Maluma, schimbare uriașă de look. Cântărețul a fost de nerecunoscut la Gala Premiilor Lo Nuestro

De: Daniel Matei 23/02/2026 | 12:35
Maluma, schimbare uriașă de look. Cântărețul a fost de nerecunoscut la Gala Premiilor Lo Nuestro
Sursa foto: Shutterstock
Dacă există cineva care a experimentat cu propria imagine de-a lungul vremii, acela este Maluma. Cântărețul columbian a demonstrat de-a lungul carierei sale că imaginea este doar un instrument de comunicare pe care l-a folosit strategic pentru a atrage atenția publicului.

La ceremonia de decernare a Premiilor Lo Nuestro, cântărețul a fost de nerecunoscut când a pășit pe covorul roșu cu un look care se îndepărtează complet de imaginea cu care și-a obișnuit fanii. Deși artistul și-a tot schimbat culoarea sau lungimea părului, un element caracteristic al lui Maluma era barba, la care, însă, a renunțat, scrie Hola.

Artistul columbian a pășit pe covorul roșu, unde a vorbit și despre adevărul din spatele tunsorilor și schimbărilor sale de look:

„E foarte amuzant pentru că oamenii cred că îmi tai barba, o las să crească, îmi fac coafuri și toate astea pentru că mă adaptez în funcție de unele momente din cariera mea, însă au și o legătură cu ceea ce simt la nivel personal”, a mărturisit el.

Părul este unul dintre cele mai importante elemente în imaginea unei celebrități, mai ales dacă vorbim despre cineva care se dedică prezenței pe scenă și construirii unui personaj, iar acest lucru este întărit de teoria Hollywood hair, potrivit căreia succesul și recunoașterea unei figuri sunt direct legate de o tunsoare caracteristică, figuri precum Marilyn Monroe, Björk și Olivia Dean fiind doar câteva exemple de vedete care și-au folosit părul ca parte fundamentală pentru a deveni cunoscute, scrie sursa citată.

Sursa foto: Profimedia

Noua tunsoare a lui Maluma

Acum câteva săptămâni, artistul columbian a distribuit pe rețelele sale de socializare o fotografie în care își etala noul look: proaspăt bărbierit și purtând o pălărie tip sombrero. Dar ceea ce ar fi putut fi o schimbare temporară de imagine a devenit noul său look.

Cântărețul a sosit la Premiile Lo Nuestro cu acest nou look: o coafură nouă și fără barbă. A purtat un costum bej în stil retro, asortat cu o cămașă în nuanțe de măsliniu.

„În această dimineață, când m-am uitat în oglindă, nu m-am recunoscut”, a glumit columbianul despre aspectul său.

Interpretul piesei „Hawai” a primit premiul pentru Colaborarea Anului alături de Carín León.

Bărbatul împușcat de agenți ai serviciilor secrete lângă reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago devenise obsedat de dosarul Epstein

Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare". Care erau temerile viitorului rege

