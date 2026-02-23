Acasă » Știri » Știri externe » Premiile BAFTA 2026: „One Battle After Another”, marele câștigător. Care a fost dezamăgirea serii

De: Daniel Matei 23/02/2026 | 13:54
Sursa foto: Profimedia
Câștigătorii Premiilor BAFTA, care celebrează cele mai bune filme de pe marele ecran din ultimele 12 luni, au fost dezvăluiți.

„One Battle After Another” a câștigat cele mai multe premii, cu șase, urmat de „I Swear”, „Sinners” și „Frankenstein”, care au primit câte trei, în timp ce „Hamnet” a câștigat două.

Cea de-a 79-a ediție a Premiilor Academiei Britanice de Film, găzduită de Alan Cumming, a fost transmisă în direct de la Royal Festival Hall din cadrul Southbank Centre din Londra, duminică, 22 februarie.

„One Battle After Another” a cucerit întreaga ediție a premiilor după ce a primit cele mai multe nominalizări – un total de 14. În final, thrillerul a câștigat premiile pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor în rol secundar (Sean Penn), Cel mai bun scenariu adaptat, Cea mai bună imagine și Cel mai bun montaj.

„Sinners”, al doilea film cu cele mai multe nominalizări la ceremonie, cu 13 nominalizări, a câștigat premiile pentru Cel mai bun scenariu original, Cea mai bună actriță în rol secundar (Wunmi Mosaku) și Cea mai bună coloană sonoră originală. Filmul „Sinners” a obținut trei premii, însă una dintre marile surprize ale serii a fost actorul britanic Robert Aramayo, starul din „I Swear”, care a plecat acasă cu două distincții. El a câștigat atât premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal, cât și trofeul EE Rising Star, acordat prin votul publicului.

Marty Supreme, comedia cu Timothée Chalamet în rolul unui escroc din lumea ping-pongului, a intrat în istorie la Bafta devenind doar al treilea film care pleacă acasă fără niciun premiu, deși avea 11 nominalizări, scrie People.

Premiile BAFTA 2026. Lista completă a câștigătorilor

Iată lista completă a câștigătorilor de anul acesta:

-Cel mai bun film: „One Battle After Another” – producători: Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

-Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson – „One Battle After Another”

-Cea mai bună actriță în rol principal: Jessie Buckley – „Hamnet”

-Cel mai bun actor în rol principal: Robert Aramayo – „I Swear”

-Cea mai bună actriță în rol secundar: Wunmi Mosaku – „Sinners”

-Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn – „One Battle After Another”

-Cel mai bun film britanic: „Hamnet” – producători: Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell

-Debut remarcabil al unui scenarist, regizor sau producător britanic: „My Father’s Shadow” – Akinola Davies Jr (regizor), Wale Davies (scenarist)

-Cel mai bun film într-o limbă străină: „Sentimental Value” – producători: Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

-Cel mai bun documentar: „Mr Nobody Against Putin” – David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková

-Cel mai bun film de animație: „Zootropolis 2” – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

-Cel mai bun film pentru copii și familie: „Boong” – Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani

-Cel mai bun scenariu original: Ryan Coogler – „Sinners”

-Cel mai bun scenariu adaptat: Paul Thomas Anderson – „One Battle After Another”

-Cel mai bun casting: „I Swear” – Lauren Evans

-Cea mai bună imagine: Michael Bauman – „One Battle After Another”

-Cel mai bun montaj: Andy Jurgensen – „One Battle After Another”

-Cele mai bune costume: Kate Hawley – „Frankenstein”

-Machiaj și coafură: Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many – „Frankenstein”

-Cea mai bună coloană sonoră originală: Ludwig Göransson – „Sinners”

-Cea mai bună scenografie: Tamara Deverell, Shane Vieau – „Frankenstein”

-Cel mai bun sunet: „F1” – Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta

-Cele mai bune efecte vizuale: „Avatar: Fire and Ash” – Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon

-Cel mai bun scurtmetraj de animație britanic: „Two Black Boys in Paradise” – Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson

-Cel mai bun scurtmetraj britanic: „This Is Endometriosis” – Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright

-EE Rising Star (votul publicului): Robert Aramayo – „I Swear”

