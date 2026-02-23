Acasă » Știri » Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră confort 1 cu doar 4500 de euro. Este la etajul 4

De: Iancu Tatiana 23/02/2026 | 13:52
Un anunț publicat pe site-ul de imobiliare olx.ro a șocat întreaga lume, după ce prețul de vânzare al unei garsoniere a fost estimat la sub 23.000 de lei. Spre surprinderea tuturor, garsoniera este situată la etajul 4 al unui bloc și valorează, pentru a vorbi în termeni imobiliari, numai 4.500 de euro. Ca o paralelă, suma de 4.500 de euro poate reprezenta salariul lunar al unui șofer de tir plecat din țară, care lucrează în Franța.

Garsoniera este situată în județul Hunedoara și este una dintre puținele locuințe al cărei cost este atât de mic, în comparație cu garsoniere care se află în același județ. Potrivit celui care a publicat anunțul, garsoniera dispune de confort 1, are o ușă nouă la intrare, iar blocul se bucură de reabilitare, acoperișul fiind schimbat recent.

Garsoniere la prețuri uluitoare

Locuința pusă la vânzare este localizată în Municipiul Petroșani, în județul Hunedoara. Se pare că, în ciuda poziționării geografice într-un județ care are o însemnătate istorică monumentală, prețul garsonierei este cu mult sub pragul celorlalte garsoniere care sunt situate în același județ. Un exempu ar fi că pe un alt site, o garsonieră în Petroșani situată la etajul 2 al unui bloc, pe aceeași stradă cu cea menționată anterior, costă 12.000 de euro.

Uitându-ne pe același site de anunțuri de închiriere și vânzare, putem vedea cum prețul garsonierelor fluctuează în funcție de suprafața pe care acestea o au. Prețurile pornesc, exceptând garsoniera care costă 4.500 de euro, de la 10.000 de euro și cresc, iar unele garsoniere care au relativ aceeași suprafață, pot avea prețuri surprinzător diferite. Spre exemplu, două garsoniere care au o suprafață 26 de mp și 25 de mp, costă 22.000 de euro, respectiv 27.000 de euro. Diferența dintre cele două este de 5.000 de euro, totuși, cu 500 de euro mai mult decât garsoniera despre care vorbeam inițial.

Diferențe față de garsonierele din Capitală

În timp ce în Petroșani o garsonieră costă 4.500 de euro, în Capitală prețul de cumpărare al unei garsoniere într-un bloc nou atinge și 67.000 de euro în sectorul 6. Tot în același sector, în zona Cotroceni, pentru 28 mp prețul este de 45.000 de euro.

Prețurile sunt foarte diferite, chiar dacă suprafețele sunt aproximativ la fel sau chiar aceleași. În zona Iancului, în sectorul 2 al Bucureștiului, o garsonieră de vânzare ajunge și la prețul de 37.000 de euro, în timp ce  în zona Metalurgiei, în sectorul 1, prețul atinge 40.000 de euro pentru 26 mp. Toate prețurile sunt mult mai mari decât garsoniera din Petroșani, de aproape nouă ori mai mari.

