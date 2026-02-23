Acasă » Știri » Alimentul care poate regla tensiunea și colesterolul. Medicii îl recomandă tot mai des

Alimentul care poate regla tensiunea și colesterolul. Medicii îl recomandă tot mai des

De: Denisa Crăciun 23/02/2026 | 13:55
Alimentul care poate regla tensiunea și colesterolul. Medicii îl recomandă tot mai des
Tensiune

Un aliment pe care fiecare dintre noi îl avem acasă poate ajuta la reglarea tensiunii, dar și a colesterolului. Este un ingredient care dă gust mâncării și are proprietăți neștiute de mulți. Este indicat să îl consumăm cât de des putem. 

Ingredientul a fost descoperit acum 6.000 de ani și este nelipsit din bucătăria oricărei femei. Pe lângă gustul aromat pe care îl oferă mâncării este și un bun aliat al sănătății. Alimentul originar din Asia are beneficii neașteptate asupra corpului nostru. Din acest motiv medicii recomandă să îl introducem cât mai des în alimentația noastră.

Usturoiul conține numeroase proprități excepționale care pot regla tensiunea și colesterolul. Chiar dacă mulți dintre noi nu îl consumăm crud și îl punem în mâncare, valoarea nutritivă a usturoiului rămâne la fel de mare. Conținutul valoric este de 114 kcal la 100 de grame. Componentele principale sunt apa, carbohidrații care sunt în proporție de 24,3%, fibrele au un aport de 1,2%. De asemnea, usturoiul are în compoziția sa și minerale, precum zinc, fosfor, calciu și fier. Nici vitaminele nu lipsesc, astfel că are vitamina C, iar în cantități mai mici B1 și B2.

Ce beneficii are pentru sănătate usturoiul

Tensiune
Tensiune

Au fost descoperite o mulțime de beneficii terapeutice. Usturoiul este cunoscut ca fiind cel mai bun antiseptic, antibiotic și cel mai bun antifungic. Așadar este un bun aliat împotriva infecților, dar și îmbunătățirea circulației sângelui. Pe lângă că reduce febra, scade nivelul de grăsimi din sânge, scade colesterolul și protejează inima. Pentru a evita însă, iritarea stomacului este recomandat să fie mâncat împreuă cu alte alimente.

Alte beneficii mai puțin cunoscute ale usturoiului sunt întărirea sistemului imunitar. Durerea articulară poate dispărea dacă consumul acestui aliment este regulat. Unele studii arată că acesta poate lupta împotriva cancerului.

Ce alt aliment are beneficii

Dacă nu îți place gustul usturoiului există un aliment asemănător care are aceleași beneficii. Prazul sălbatic se găsește în special peste hotare, dar se găsește și în România. El poate fi folosit în supe, salate sau se poate mânca și crud. La fel ca usturoiul, prazul sășbatic reduce cantitatea de grăsime din sânge și este un bun aliment pentru persoanele care se confruntă cu tensiune arterială.

VEZI ȘI: Hipotensiunea și zborul cu avionul: ce trebuie să știi înainte să urci la bord, potrivit Dr. Cezar

Semne care indică o tensiune arterială prea mare. Ce trebuie să faci imediat pentru a-ți reveni

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a declarat Sorana Cîrstea după despărțirea de Alexandru Țiriac. Cuvintele care au stârnit multe reacţii
Știri
Ce a declarat Sorana Cîrstea după despărțirea de Alexandru Țiriac. Cuvintele care au stârnit multe reacţii
Orașul din România în care 10.000 de oameni vor primi câte 500 de lei. Care sunt condițiile
Știri
Orașul din România în care 10.000 de oameni vor primi câte 500 de lei. Care sunt condițiile
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Mediafax
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Adevarul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie...
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare
Digi24
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală....
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale...
Parteneri
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a ținut: „Mănânc ori de câte ori simt nevoia”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Digi 24
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
go4it.ro
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Thalia a atras toate privirile la Gala Premiilor Lo Nuestro. Semnificația din spatele rochiei purtate ...
Thalia a atras toate privirile la Gala Premiilor Lo Nuestro. Semnificația din spatele rochiei purtate de artistă
Ce a declarat Sorana Cîrstea după despărțirea de Alexandru Țiriac. Cuvintele care au stârnit multe ...
Ce a declarat Sorana Cîrstea după despărțirea de Alexandru Țiriac. Cuvintele care au stârnit multe reacţii
Adriana Bahmuțeanu, martoră la „coșmarul” din salonul de masaj care are legătură cu văduva ...
Adriana Bahmuțeanu, martoră la „coșmarul” din salonul de masaj care are legătură cu văduva lui Gabriel Cotabiță: „Mai ceva ca în dosarele Epstein”
Orașul din România în care 10.000 de oameni vor primi câte 500 de lei. Care sunt condițiile
Orașul din România în care 10.000 de oameni vor primi câte 500 de lei. Care sunt condițiile
Premiile BAFTA 2026: „One Battle After Another”, marele câștigător. Care a fost dezamăgirea serii
Premiile BAFTA 2026: „One Battle After Another”, marele câștigător. Care a fost dezamăgirea serii
Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră confort 1 cu doar 4500 de euro. Este la etajul ...
Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră confort 1 cu doar 4500 de euro. Este la etajul 4
Vezi toate știrile
×