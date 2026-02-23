Alimentul care poate regla tensiunea și colesterolul. Medicii îl recomandă tot mai des

Un aliment pe care fiecare dintre noi îl avem acasă poate ajuta la reglarea tensiunii, dar și a colesterolului. Este un ingredient care dă gust mâncării și are proprietăți neștiute de mulți. Este indicat să îl consumăm cât de des putem.

Ingredientul a fost descoperit acum 6.000 de ani și este nelipsit din bucătăria oricărei femei. Pe lângă gustul aromat pe care îl oferă mâncării este și un bun aliat al sănătății. Alimentul originar din Asia are beneficii neașteptate asupra corpului nostru. Din acest motiv medicii recomandă să îl introducem cât mai des în alimentația noastră.

Usturoiul conține numeroase proprități excepționale care pot regla tensiunea și colesterolul. Chiar dacă mulți dintre noi nu îl consumăm crud și îl punem în mâncare, valoarea nutritivă a usturoiului rămâne la fel de mare. Conținutul valoric este de 114 kcal la 100 de grame. Componentele principale sunt apa, carbohidrații care sunt în proporție de 24,3%, fibrele au un aport de 1,2%. De asemnea, usturoiul are în compoziția sa și minerale, precum zinc, fosfor, calciu și fier. Nici vitaminele nu lipsesc, astfel că are vitamina C, iar în cantități mai mici B1 și B2.

Ce beneficii are pentru sănătate usturoiul

Au fost descoperite o mulțime de beneficii terapeutice. Usturoiul este cunoscut ca fiind cel mai bun antiseptic, antibiotic și cel mai bun antifungic. Așadar este un bun aliat împotriva infecților, dar și îmbunătățirea circulației sângelui. Pe lângă că reduce febra, scade nivelul de grăsimi din sânge, scade colesterolul și protejează inima. Pentru a evita însă, iritarea stomacului este recomandat să fie mâncat împreuă cu alte alimente.

Alte beneficii mai puțin cunoscute ale usturoiului sunt întărirea sistemului imunitar. Durerea articulară poate dispărea dacă consumul acestui aliment este regulat. Unele studii arată că acesta poate lupta împotriva cancerului.

Ce alt aliment are beneficii

Dacă nu îți place gustul usturoiului există un aliment asemănător care are aceleași beneficii. Prazul sălbatic se găsește în special peste hotare, dar se găsește și în România. El poate fi folosit în supe, salate sau se poate mânca și crud. La fel ca usturoiul, prazul sășbatic reduce cantitatea de grăsime din sânge și este un bun aliment pentru persoanele care se confruntă cu tensiune arterială.

VEZI ȘI: Hipotensiunea și zborul cu avionul: ce trebuie să știi înainte să urci la bord, potrivit Dr. Cezar

Semne care indică o tensiune arterială prea mare. Ce trebuie să faci imediat pentru a-ți reveni