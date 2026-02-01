Ce spune Dr. Mihail Pautov despre ovăz: alimentul simplu care ajută la scăderea tensiunii arteriale

Un aliment banal, ignorat ani la rând, revine în prim-plan cu argumente solide. Pornind de la explicațiile medicului Mihail Pautov, ovăzul se dovedește a fi un aliat real pentru tensiunea arterială și sănătatea vaselor de sânge.

Ce se întâmplă în corp când mănânci ovăz

„Cei care au hipertensiune și încep să mănânce terci de ovăz, dimineața de preferat, au o scădere dovedită clinic, măsurabilă a tensiunii arteriale”, explică dr. Mihail Pautov. Afirmația nu este una de lifestyle, ci una susținută de date medicale. Ovăzul acționează lent, dar constant, iar efectele apar prin mecanisme biologice clare.

Chiar și pentru persoanele fără hipertensiune, beneficiile nu sunt de neglijat. Ovăzul integral este bogat în antioxidanți și în compuși vegetali activi, numiți polifenoli, substanțe care protejează vasele de sânge și reduc inflamația. Practic, nu trebuie să aștepți o problemă de sănătate ca să profiți de efectele lui.

Avenantramida, polifenolul „exclusivist” din ovăz

Piesa centrală din explicația medicului este un compus despre care se vorbește prea puțin în spațiul public: avenantramida. „Unul din cei mai importanți polifenoli din ovăz, care, atenție, se găsește doar în ovăz, nu-l găsim în altă parte, se numește avenantramida”, subliniază dr. Pautov.

Această substanță face ovăzul unic printre cereale. Odată ajunsă în organism, avenantramida este transformată într-o moleculă-cheie pentru sănătatea cardiovasculară: oxidul nitric. Deși sună tehnic, efectul este ușor de înțeles.

„Această avenantramidă, în momentul ce ajunge în sistemul nostru, se transformă într-un gaz numit oxid nitric”, explică medicul. Oxidul nitric este responsabil de relaxarea și dilatarea vaselor de sânge. Cu alte cuvinte, „lărgește conductele” prin care circulă sângele.

De ce dilatarea vaselor contează atât de mult

Când vasele de sânge sunt mai largi și mai elastice, sângele circulă mai ușor, iar presiunea exercitată asupra pereților vasculari scade. „Această moleculă de gaz de oxid nitric ajută la dilatarea, lărgirea vaselor de sânge, ceea ce poate duce la o mai bună circulație a sângelui”, spune dr. Pautov.

Rezultatul? O tensiune arterială mai mică, un efort mai redus pentru inimă și un risc scăzut de complicații cardiovasculare pe termen lung. Nu este un efect instantaneu, ca o pastilă, ci unul care se construiește zilnic, prin obiceiuri simple.

Un bol de terci de ovăz, consumat dimineața, poate părea un detaliu nesemnificativ. În realitate, este un exemplu clar de aliment care face legătura între nutriție și medicină. Ovăzul nu promite miracole, dar oferă ceva mai valoros: un mecanism natural, dovedit, prin care corpul își reglează singur tensiunea.

În această perioadă în care hipertensiunea este una dintre cele mai frecvente afecțiuni, soluțiile simple, puse constant în farfurie, sunt cele care contează cel mai mult, prevenția fiind întotdeauna mai ușoară decât tratamentul unei boli.

