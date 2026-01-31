Dr. Cezar explică de ce oboseala care nu trece, respirația grea la efort și căderea părului pot ascunde lipsa de fier din organism

Oboseala care nu mai dispare, respirația dificilă la eforturi mici sau schimbările vizibile ale părului și unghiilor sunt adesea puse pe seama stresului sau a ritmului alert de viață. În realitate, aceste semne pot ascunde un deficit frecvent, dar ignorat: lipsa de fier. Un dezechilibru aparent minor, care influențează însă oxigenarea întregului organism și calitatea vieții de zi cu zi.

De ce este fierul vital pentru organism

Oboseala constantă, lipsa de aer la urcatul scărilor sau degradarea părului și a unghiilor sunt simptome tot mai des întâlnite, indiferent de vârstă. În acest context, Dr. Cezar atrage atenția asupra unui element esențial care este adesea trecut cu vederea:

„Oboseală constantă, respiri greu la urcatul scărilor, îți cade părul sau ai unghii fragede? Pe lângă multiplele cauze, s-ar putea ca și fierul să fie o piesă din puzzle.”

Această observație sintetizează foarte bine modul în care lipsa de fier se poate manifesta discret, dar persistent, afectând treptat funcționarea normală a organismului.

Fierul este unul dintre cele mai importante minerale pentru organismul uman, deși este necesar în cantități relativ mici. Rolul său principal este legat de formarea hemoglobinei, proteina care transportă oxigenul de la plămâni către toate țesuturile. În lipsa unei cantități suficiente de fier, oxigenarea celulară devine ineficientă, iar organismul începe să funcționeze sub capacitatea sa normală.

În același timp, fierul contribuie la producerea energiei, la buna funcționare a mușchilor și la susținerea sistemului imunitar. Nu în ultimul rând, el influențează procesele cognitive, precum atenția, memoria și capacitatea de concentrare. De aceea, deficitul de fier nu se rezumă doar la oboseală, ci poate afecta atât performanța fizică, cât și cea mentală.

Cum se ajunge la lipsa de fier

Deficitul de fier nu apare brusc, ci se instalează treptat. La început, scad rezervele din organism, fără simptome evidente. Ulterior, fierul devine insuficient pentru susținerea proceselor zilnice, iar în stadiul avansat apare anemia feriprivă. Alimentația săracă în fier, pierderile de sânge, sarcina, alăptarea sau afecțiunile digestive care împiedică absorbția sunt printre cele mai frecvente cauze.

De multe ori, stilul de viață modern, cu mese neregulate și consum frecvent de cafea sau ceai, accentuează problema, reducând absorbția fierului din alimentație.

Primele semne ale lipsei de fier sunt adesea subtile. Oboseala persistentă apare chiar și după perioade de odihnă, iar eforturile minore devin solicitante. Pe măsură ce deficitul se accentuează, pot apărea amețeli, dureri de cap, dificultăți de concentrare și iritabilitate.

Aspectul fizic oferă și el indicii clare: paloarea pielii, căderea excesivă a părului, unghiile fragile sau exfoliate. În formele mai severe, respirația devine greoaie la efort minim, iar palpitațiile pot deveni frecvente, semnalând că organismul este suprasolicitat.

Cine este cel mai expus deficitului de fier

Femeile se confruntă cel mai des cu lipsa de fier, în special din cauza menstruațiilor abundente. La copii, deficitul poate afecta dezvoltarea cognitivă și capacitatea de concentrare, iar în sarcină crește riscul de complicații și accentuează starea de epuizare. La vârstnici, lipsa de fier este adesea subdiagnosticată și poate ascunde afecțiuni digestive serioase.

Netratată, lipsa de fier poate evolua spre anemie severă, cu impact major asupra sistemului cardiovascular, imunitar și asupra calității vieții. Analizele de sânge, în special feritina, pot identifica deficitul chiar înainte ca anemia să fie instalată complet, oferind șansa unei intervenții rapide și eficiente.

Lipsa de fier nu este un detaliu minor și nici o simplă stare de oboseală. Așa cum subliniază Dr. Cezar, acest deficit poate fi piesa lipsă dintr-un puzzle complex de simptome aparent fără legătură. Recunoașterea semnelor, investigațiile corecte și tratamentul adecvat pot reda energia, echilibrul și starea de bine, înainte ca problemele să se agraveze.

