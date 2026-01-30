Acasă » Știri » Prof. Dr. Beuran avertizează: răul produs de consumul exagerat de băuturi energizante

Prof. Dr. Beuran avertizează: răul produs de consumul exagerat de băuturi energizante

De: Paul Hangerli 30/01/2026 | 05:40
Băuturile energizante, sursa-pexels.com

Consumul excesiv de băuturi energizante, tot mai răspândit în rândul tinerilor, ridică semne serioase de alarmă în rândul medicilor. De la tulburări digestive și neurologice până la probleme psihice și cardiovasculare, efectele pot fi grave și uneori subestimate. Specialiștii avertizează că energia „artificială” vine cu un preț mare pentru organism.

„Vedem tineri care ajung la spital după 24–36 de ore fără somn”

Un semnal de alarmă vine chiar din spitale. Mircea Beuran, unul dintre cei mai cunoscuți medici români, atrage atenția asupra consecințelor reale ale consumului exagerat de energizante:

„Noi avem, ca să spunem așa, posibilitatea de a observa în cadrul spitalului tineri care abuzează de băuturi energizante pentru a rămâne treji 24 sau chiar 36 de ore. Aceștia se prezintă cu tulburări digestive, neurologice și tulburări psihice, apărute tocmai ca urmare a acestui consum excesiv.”

Declarația profesorului confirmă ceea ce mulți specialiști susțin de ani de zile: energizantele nu sunt inofensive, iar efectele lor devin evidente mai ales atunci când sunt consumate frecvent și în cantități mari.

De ce sunt băuturile energizante atât de populare

Băuturile energizante au devenit extrem de populare, mai ales în rândul tinerilor, sportivilor amatori și al persoanelor care lucrează mult sau dorm puțin. Ele promit energie rapidă, concentrare sporită și performanță imediată. În realitate, însă, această „energie” este una artificială, care forțează organismul să funcționeze peste limitele sale naturale.

Ce conțin, de fapt, băuturile energizante

În compoziția majorității băuturilor energizante se regăsesc cantități mari de cofeină, zahăr sau îndulcitori artificiali, taurină, guarana, vitamine din complexul B și alți stimulenți naturali sau sintetici. Problema apare atunci când aceste substanțe sunt consumate frecvent, în doze mari, sau combinate cu alcool, ceea ce amplifică efectele negative asupra organismului.

Efectele negative asupra organismului

Impactul asupra inimii

Consumul exagerat de energizante poate provoca creșterea tensiunii arteriale, palpitații și tahicardie. În timp, riscul de aritmii crește, iar în cazuri extreme pot apărea evenimente cardiace grave, mai ales la persoanele cu afecțiuni nediagnosticate.

Tulburări ale somnului

Excesul de cofeină afectează adormirea și calitatea somnului, dereglând ciclul natural somn–veghe. Lipsa somnului duce la oboseală cronică, iritabilitate și scăderea capacității de concentrare, exact opusul efectului promis de aceste băuturi.

Dependență și sevraj

Consumul zilnic poate crea dependență de cofeină. Atunci când energizantele sunt eliminate brusc, pot apărea dureri de cap, oboseală accentuată, iritabilitate și dificultăți de concentrare.

Probleme digestive

Băuturile energizante pot irita mucoasa gastrică, provocând arsuri, greață, dureri abdominale sau reflux gastro-esofagian. Riscul este semnificativ mai mare atunci când sunt consumate pe stomacul gol.

Afectarea sistemului nervos

Stimulentele în exces pot genera anxietate, stări de agitație, tremur, atacuri de panică și, pe termen lung, dificultăți de concentrare și dezechilibre emoționale.

Efecte metabolice și creștere în greutate

Conținutul ridicat de zahăr contribuie la acumularea kilogramelor în plus, crește riscul de diabet de tip 2 și favorizează dezechilibrele metabolice. Chiar și variantele „fără zahăr” pot afecta metabolismul dacă sunt consumate constant.

Pericolul real al combinării cu alcoolul

Unul dintre cele mai mari riscuri apare atunci când băuturile energizante sunt consumate împreună cu alcool. Energizantele pot masca senzația de ebrietate, determinând consumul unei cantități mai mari de alcool decât organismul poate tolera. Consecințele pot fi grave: intoxicații alcoolice, accidente și comportamente riscante.

Cine ar trebui să evite băuturile energizante

Medicii recomandă evitarea acestor băuturi de către copii și adolescenți, femei însărcinate, persoane cu afecțiuni cardiace, tulburări de anxietate sau probleme de somn, dar și de către persoanele cu diabet.

Deși oferă un impuls temporar de energie, băuturile energizante nu reprezintă o soluție sănătoasă pe termen lung. Așa cum avertizează și medicii din spitale, consumul exagerat poate afecta grav inima, sistemul nervos, digestia și metabolismul. Odihna, alimentația echilibrată și hidratarea corectă rămân cele mai sigure și eficiente surse de energie, fără riscuri ascunse pentru sănătate.

