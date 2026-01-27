Dr. Beatrice Mahler explică: de ce tusea este un mecanism de apărare și când devine un semnal de alarmă

„Tusea este un mecanism de apărare” – subliniază Dr. Beatrice Mahler, reputat pneumolog, explicând că acest reflex aparent banal este, de fapt, un semnal important al organismului. De la reacția normală la poluanți sau infecții, până la un simptom care poate ascunde boli serioase, tusea nu trebuie ignorată atunci când persistă sau își schimbă caracterul. Înțelegerea rolului ei este esențială pentru a ști când este normală și când devine un semn de alarmă.

Tusea, un reflex de protecție al organismului

Tusea este unul dintre cele mai frecvente simptome respiratorii și, în același timp, unul dintre cele mai eficiente mecanisme naturale de apărare ale corpului. Așa cum explică Dr. Beatrice Mahler, „în momentul în care pătrunde ceva în căile respiratorii ce nu ar trebui să fie acolo, receptorii tusei generează iritația căilor respiratorii, astfel încât să putem elimina ce este acolo”. Practic, organismul încearcă să curețe căile respiratorii de mucus, praf, microbi sau substanțe toxice.

Deși este adesea percepută doar ca un disconfort, tusea are un rol protector clar, mai ales în medii poluate sau în timpul infecțiilor respiratorii, când corpul „luptă” activ cu inflamația.

Tusea la fumători: un semnal ignorat prea des

Un exemplu relevant este tusea matinală a fumătorului. „Fumătorul dimineața tușește pentru că mișcările ciliare, blocate de fumul de țigară pe parcursul zilei anterioare, încep să-și facă treaba și să elimine secrețiile și toate nocivele adunate în plămân”, explică medicul. Acest proces poartă numele de „toaletă bronșică” și este, de fapt, un efort al plămânului de a se curăța.

Paradoxal, mulți fumători își aprind imediat o țigară, observând că tusea se calmează. Motivul este unul periculos: „acele mișcări ciliare sunt blocate din nou, plămânul nu mai elimină nocivele, iar distrucția plămânului apare mult mai rapid, printr-un mecanism inflamator local”.

Tipuri de tuse și ce semnifică

În funcție de modul de manifestare, tusea poate fi seacă sau productivă. Tusea seacă este iritativă, fără expectorație, frecvent întâlnită în infecții virale, alergii sau expunere la aer rece și uscat. Este obositoare și apare adesea noaptea.

Tusea productivă, în schimb, este însoțită de eliminarea secrețiilor și apare de obicei în bronșite sau pneumonii, semn că organismul încearcă să curețe căile respiratorii.

După durată, tusea se împarte în acută (sub trei săptămâni), subacută (trei–opt săptămâni) și cronică (peste opt săptămâni), aceasta din urmă necesitând investigații medicale.

Când tusea nu mai este normală

Dr. Beatrice Mahler atrage atenția că „o tuse nu este normală dacă persistă, este obligatoriu de investigat”. Este firesc să tușim când intrăm într-un mediu poluat sau când suntem răciți, deoarece există o inflamație și un răspuns de apărare al organismului. Însă lucrurile se schimbă atunci când tusea durează, se intensifică sau își modifică tiparul.

„Nici măcar un fumător, dacă tușește mai mult, dacă se modifică caracterul tusei sau apare la o oră la care nu tușea, nu trebuie să rămână indiferent”, subliniază medicul.

Tusea nu este o boală, ci un simptom și un mecanism de apărare esențial. De cele mai multe ori, ea arată că organismul încearcă să se protejeze. Totuși, atunci când persistă, se agravează sau se schimbă, tusea devine un semnal de alarmă care nu trebuie ignorat. Atenția la acest simptom și consultul medical la timp pot face diferența între o problemă minoră și una cu consecințe serioase asupra sănătății respiratorii.

