Un turist de 38 de ani a murit după ce a băut „Apa fericirii” în Thailanda. Iubita lui este la spital, în stare gravă

De: Andreea Stăncescu 18/03/2026 | 18:27
Thailanda rămâne una dintre destinațiile preferate de turiști, inclusiv de români, datorită atmosferei vibrante și vieții de noapte intense. Totuși, în spatele distracției se pot ascunde riscuri serioase. O vacanță aparent perfectă s-a transformat într-un coșmar pentru un cuplu britanic, după ce au acceptat o băutură oferită pe stradă. Tom era lucra ca profesor de yoga ș a murit la doar 38 de ani. 

Tom și partenera sa, Naomi, petrecuseră mai bine de o lună explorând țara și bucurându-se de experiențele locale. În timpul unei plimbări prin Bangkok, au primit o băutură despre care se spune că ar fi fost așa-numita „Apa Fericirii”. La scurt timp după consum, starea lor de sănătate s-a deteriorat rapid.

Ambii au ajuns de urgență la spital, însă, din păcate, Tom a murit la doar 24 de ore, iar Naomi a fost internată în stare critică, cu suspiciune de intoxicație severă. Ea a supraviețuit, însă cauza exactă a decesului rămâne neclară.

Ce spun medicii

Specialiștii avertizează că astfel de băuturi nu sunt deloc inofensive. „Apa Fericirii” nu este un produs standard, ci un amestec periculos de substanțe, a cărui compoziție diferă în funcție de cine o prepară. De multe ori, poate conține combinații de droguri precum ecstasy, opioide, metamfetamine sau chiar anestezice, alături de doze mari de cafeină. Efectele pot varia de la stări de euforie până la reacții grave, inclusiv stop cardiac.

„Diverse lucruri pot provoca tot felul de tipuri de intoxicaţii. De exemplu Apa Fericirii, care nu este considerat doar un drog simplu. Este un amestec de mai multe droguri în proporţii diferite. Iar amestecul depinde de producător, care are propria lui reţetă”, a declarat medicul Tany Thaniyavarn.

Tom Pardhy a murit la 38de ani / Sursa foto: Instagram

Consumul acestor substanțe este mai frecvent în zonele turistice și în cluburi, unde sunt promovate ca experiențe „exotice". Chiar dacă legislația din Thailanda este extrem de strictă în ceea ce privește traficul de droguri, turiștii nu sunt întotdeauna descurajați să încerce astfel de produse. Medicii recomandă prudență maximă și evitarea băuturilor sau substanțelor necunoscute.

