Acasă » Știri » Peștele extrem de nociv pe care îl consumă mulți români. Este foarte toxic!

Peștele extrem de nociv pe care îl consumă mulți români. Este foarte toxic!

De: Irina Vlad 25/02/2026 | 18:23
Peștele extrem de nociv pe care îl consumă mulți români. Este foarte toxic!
Peștele extrem de nociv pe care îl consumă mulți români. Este foarte de toxic!/ sursă foto: social media

Cunoscut drept „peștele săracului”, această specie este crescută în apele unuia dintrem cele mai contaminate fluviuri din lume. Carnea devine astfel extrem de toxică pentru organismul uman, însă puțini știu riscurile la care se expun. 

Este vorba despre Pangasius. Acest soi de pește crește în ferme industriale din apele deltei Mekong din Vietman, unul dintre cele mai contaminate din lume. Apele fluviului în care crește acest pește conțin metale grele, deșeuri industriale, produse petroliere, pesticide și alți agenți patofeni care dăunează ecosistemului natural al râului. De asemenea, în unele zone ale Deltei au fost găsite bacterii rezistente la antibiotice.

Peștele extrem de nociv pe care îl consumă mulți români. Este foarte de toxic!/ sursă foto: social media

Acestă specie de pește este extrem de toxic pentru oameni

Pentru a ajunge la maturitate într-un ritm accelerat (aproape de două ori mai repede decât peștii crescuți în condiții naturale), peștii sunt hrăniți cu simulenți hormonali și juraje ieftine. Potrivit testelor de laborator, în carnea de Pangasius a fost descoperită prezența mercurului, cadmiului și reziduuri de antibiotice interzise în SUA și Uniunea Europeană. Adesea, înaninte de a fi comercializate, fileurile de Pangasius sunt tratate cu acid citric și fosfați în timpul procesării. Prin această practică, peștele absoarbe mai mult apă înainte de a fi congelat, ceea ce înseamnă costuri mai mari de vânzare.

Pe rafturile magazinelor, peștele Pangasius mai este cunoscut sub numele de pește Swai, Panga, Somn vietnamez, Pește Basa sau Rechin Iridescent. Indiferent de denumire, românii trebuie să evite pe cât posibil această specie.

Spre deosebire de alte specii, Pangasius are un conținut scăzut de grăsimi, acizi grași Omega 3, proteine, iod  fiind adesea vândut la un preț relativ mic, ceea ce îl face popular printre cumpărători. Începând cu anul 2017, lanțurile de magazine Carrefour a intrerupt vânzarea acestei specii de pește, mișcare urmată și de alte lanțuri de magazine din lume.

Maica Stareță Iuliana de la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia ne îmbie cu cartofi rumeniți în susan, aurii și binecuvântați cu mireasmă de usturoi

Obiectul din casă care are cei mai mulți microbi. Conține de 200.000 de ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Marian Spânu, jandarmul de 40 de ani care s-a prăbușit în timp ce patrula, a fost înmormântat cu onoruri militare
Știri
Marian Spânu, jandarmul de 40 de ani care s-a prăbușit în timp ce patrula, a fost înmormântat cu…
Detalii de ultimă oră în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere. Ce au decis magistrații
Știri
Detalii de ultimă oră în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere. Ce au…
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
Mediafax
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
Ilie Bolojan, negru de nervi în conferința de presă după adoptarea noilor tăieri. Aproape și-a pierdut cumpătul și nu a răspuns la întrebări. Refrenul „altă întrebare” revine
Gandul.ro
Ilie Bolojan, negru de nervi în conferința de presă după adoptarea noilor tăieri....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit controverse
Adevarul
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o...
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Abrudean, despre lentoarea deciziilor în coaliție: „Există oarecare opoziție din când în când”
Mediafax
Abrudean, despre lentoarea deciziilor în coaliție: „Există oarecare opoziție din când în când”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
Click.ro
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei...
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord
Digi 24
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general”...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două...
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Actriță faimoasă, la un pas de faliment: „Am fost șomeră 10 luni”
go4it.ro
Actriță faimoasă, la un pas de faliment: „Am fost șomeră 10 luni”
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Ilie Bolojan, negru de nervi în conferința de presă după adoptarea noilor tăieri. Aproape și-a pierdut cumpătul și nu a răspuns la întrebări. Refrenul „altă întrebare” revine
Gandul.ro
Ilie Bolojan, negru de nervi în conferința de presă după adoptarea noilor tăieri. Aproape și-a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Marian Spânu, jandarmul de 40 de ani care s-a prăbușit în timp ce patrula, a fost înmormântat cu ...
Marian Spânu, jandarmul de 40 de ani care s-a prăbușit în timp ce patrula, a fost înmormântat cu onoruri militare
Detalii de ultimă oră în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere. Ce au decis ...
Detalii de ultimă oră în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere. Ce au decis magistrații
Artistă din România, la un pas de accident după ce i s-a făcut rău la volan: ”Un încleștat de ...
Artistă din România, la un pas de accident după ce i s-a făcut rău la volan: ”Un încleștat de mâini și privire încețoșată”
Zodiile care își pot schimba viața până pe 1 martie. Apar oportunități uriașe
Zodiile care își pot schimba viața până pe 1 martie. Apar oportunități uriașe
BANC | „Ți-am zis să nu mă mai cauți”
BANC | „Ți-am zis să nu mă mai cauți”
Suma uriașă pe care Cornel Păsat a încasat-o după lupta cu Kamara. A intrat în ring, a ieșit „avariat”, ...
Suma uriașă pe care Cornel Păsat a încasat-o după lupta cu Kamara. A intrat în ring, a ieșit „avariat”, dar cu buzunarele pline
Vezi toate știrile
×