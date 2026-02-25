Marian Spânu, jandarmul de 40 de ani care s-a prăbușit în timp ce patrula, a fost înmormântat cu onoruri militare

Jandarmul care a murit subit în timp ce se afla în serviciu a fost condus pe ultimul drum. Marian Spânu și-a dat ultima suflare în timp ce era la muncă, păzind un obiectiv din Capitală. Bărbatul s-a prăbușit din picioare, iar pentru el nu s-a mai putut face nimic. Acum a fost condus pe ultimul drum. A fost înmormântat cu onoruri militare.

Un jandarm a murit subit în timp ce se afla în serviciu, păzind un obiectiv din Capitală. Bărbatul s-a prăbușit la pământ, iar momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Colegii săi l-au găsit inconștient și au sunat la 112, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale ajunse la fața locului, acesta nu a mai putut fi salvat.

Marian Spânu a fost înmormântat cu onoruri militare

Marian lucra de 20 de ani în Jandarmerie și nimeni nu se aștepta să aibă un asemene sfârșit. Imaginile video îl arată pe bărbat în timp ce face câțiva pași, după care se prăbușește brusc pe trotuar. Însă, în ciudat intervenției rapide, acesta nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare, iar decesul a fost declarat pe loc.

Se pare că Marian Spânu a murit în urma unui infarct, iar astăzi, 25 februarie, a fost condus pe ultimul drum. Cu inima sfâșiată de durere, părinții și familia i-au adus un ultim omagiu. Bărbatul a fost înmormântat cu onoruri militare, iar râuri de lacrimi au curs.

„Foarte cumsecade, foarte respectos. Nu vă spun pentru mama lui și pentru tatăl lui… să vă dați seama că e foc pe sufletul lor. Păcat de tinerețea lui. Stresul i-a cauzat”, a declarat o apropiată a familie.

În timp ce Marian a fost condus pe ultimul drum, cazul său a generat reacții puternice în rândul organizațiilor sindicale din structurile de ordine publică. Reprezentanții SNPPC au transmis un mesaj dur la adresa conducerii actuale, acuzând condițiile de muncă tot mai dificile și presiunea constantă la care sunt supuși angajații din sistem.

„Stres, ore suplimentare, epuizare, zi, noapte, vânt, ploaie, ger, riscuri, interdicții toată cariera, drepturi neacordate, abrogate, plafonate, amânate! Și Bolojan vrea să ne pensionam la 65! Și colegii mor la 30, 40, 50 de ani, de boli în legătură cu serviciul! Peste 10 polițiști sau militari mor pe lună”, au transmis sindicaliștii.

Doliu în jandarmerie. Un angajat de 40 de ani a decedat după ce s-a prăbuşit brusc în timpul serviciului

Această femeie de 34 de ani și-a pus capăt zilelor pentru a scăpa de soțul ei. Ce a scris în biletul de adio