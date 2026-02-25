Acasă » Știri » Marian Spânu, jandarmul de 40 de ani care s-a prăbușit în timp ce patrula, a fost înmormântat cu onoruri militare

Marian Spânu, jandarmul de 40 de ani care s-a prăbușit în timp ce patrula, a fost înmormântat cu onoruri militare

De: Alina Drăgan 25/02/2026 | 20:07
Marian Spânu a fost înmormântat cu onoruri militare

Jandarmul care a murit subit în timp ce se afla în serviciu a fost condus pe ultimul drum. Marian Spânu și-a dat ultima suflare în timp ce era la muncă, păzind un obiectiv din Capitală. Bărbatul s-a prăbușit din picioare, iar pentru el nu s-a mai putut face nimic. Acum a fost condus pe ultimul drum. A fost înmormântat cu onoruri militare.

Un jandarm a murit subit în timp ce se afla în serviciu, păzind un obiectiv din Capitală. Bărbatul s-a prăbușit la pământ, iar momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Colegii săi l-au găsit inconștient și au sunat la 112, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale ajunse la fața locului, acesta nu a mai putut fi salvat.

Marian Spânu a fost înmormântat cu onoruri militare

Marian lucra de 20 de ani în Jandarmerie și nimeni nu se aștepta să aibă un asemene sfârșit. Imaginile video îl arată pe bărbat în timp ce face câțiva pași, după care se prăbușește brusc pe trotuar. Însă, în ciudat intervenției rapide, acesta nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare, iar decesul a fost declarat pe loc.

Se pare că Marian Spânu a murit în urma unui infarct, iar astăzi, 25 februarie, a fost condus pe ultimul drum. Cu inima sfâșiată de durere, părinții și familia i-au adus un ultim omagiu. Bărbatul a fost înmormântat cu onoruri militare, iar râuri de lacrimi au curs.

„Foarte cumsecade, foarte respectos. Nu vă spun pentru mama lui și pentru tatăl lui… să vă dați seama că e foc pe sufletul lor. Păcat de tinerețea lui. Stresul i-a cauzat”, a declarat o apropiată a familie.

Marian Spânu a fost înmormântat cu onoruri militare /Foto: Captură video

În timp ce Marian a fost condus pe ultimul drum, cazul său a generat reacții puternice în rândul organizațiilor sindicale din structurile de ordine publică. Reprezentanții SNPPC au transmis un mesaj dur la adresa conducerii actuale, acuzând condițiile de muncă tot mai dificile și presiunea constantă la care sunt supuși angajații din sistem.

„Stres, ore suplimentare, epuizare, zi, noapte, vânt, ploaie, ger, riscuri, interdicții toată cariera, drepturi neacordate, abrogate, plafonate, amânate! Și Bolojan vrea să ne pensionam la 65! Și colegii mor la 30, 40, 50 de ani, de boli în legătură cu serviciul! Peste 10 polițiști sau militari mor pe lună”, au transmis sindicaliștii.

Doliu în jandarmerie. Un angajat de 40 de ani a decedat după ce s-a prăbuşit brusc în timpul serviciului

Această femeie de 34 de ani și-a pus capăt zilelor pentru a scăpa de soțul ei. Ce a scris în biletul de adio

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Detalii de ultimă oră în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere. Ce au decis magistrații
Știri
Detalii de ultimă oră în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere. Ce au…
Artistă din România, la un pas de accident după ce i s-a făcut rău la volan: ”Un încleștat de mâini și privire încețoșată”
Știri
Artistă din România, la un pas de accident după ce i s-a făcut rău la volan: ”Un încleștat…
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
Mediafax
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
Ilie Bolojan, negru de nervi în conferința de presă după adoptarea noilor tăieri. Aproape și-a pierdut cumpătul și nu a răspuns la întrebări. Refrenul „altă întrebare” revine
Gandul.ro
Ilie Bolojan, negru de nervi în conferința de presă după adoptarea noilor tăieri....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit controverse
Adevarul
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o...
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Abrudean, despre lentoarea deciziilor în coaliție: „Există oarecare opoziție din când în când”
Mediafax
Abrudean, despre lentoarea deciziilor în coaliție: „Există oarecare opoziție din când în când”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
Click.ro
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei...
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord
Digi 24
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general”...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două...
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Actriță faimoasă, la un pas de faliment: „Am fost șomeră 10 luni”
go4it.ro
Actriță faimoasă, la un pas de faliment: „Am fost șomeră 10 luni”
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Ilie Bolojan, negru de nervi în conferința de presă după adoptarea noilor tăieri. Aproape și-a pierdut cumpătul și nu a răspuns la întrebări. Refrenul „altă întrebare” revine
Gandul.ro
Ilie Bolojan, negru de nervi în conferința de presă după adoptarea noilor tăieri. Aproape și-a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Detalii de ultimă oră în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere. Ce au decis ...
Detalii de ultimă oră în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere. Ce au decis magistrații
Artistă din România, la un pas de accident după ce i s-a făcut rău la volan: ”Un încleștat de ...
Artistă din România, la un pas de accident după ce i s-a făcut rău la volan: ”Un încleștat de mâini și privire încețoșată”
Zodiile care își pot schimba viața până pe 1 martie. Apar oportunități uriașe
Zodiile care își pot schimba viața până pe 1 martie. Apar oportunități uriașe
Peștele extrem de nociv pe care îl consumă mulți români. Este foarte toxic!
Peștele extrem de nociv pe care îl consumă mulți români. Este foarte toxic!
BANC | „Ți-am zis să nu mă mai cauți”
BANC | „Ți-am zis să nu mă mai cauți”
Suma uriașă pe care Cornel Păsat a încasat-o după lupta cu Kamara. A intrat în ring, a ieșit „avariat”, ...
Suma uriașă pe care Cornel Păsat a încasat-o după lupta cu Kamara. A intrat în ring, a ieșit „avariat”, dar cu buzunarele pline
Vezi toate știrile
×