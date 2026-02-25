Județul care a rămas fără locuri în cimitire. Au ajuns la capacitate maximă

Într-un mare județ din România numărul deceselor a crescut considerabil în ultimul an. Astfel, cimitirele au ajuns la capacitate maximă și nu mai au locuri. Administratorii anunță o majorare de 30% a numărului de înmormântări comparativ cu anul trecut. Despre ce județ este vorba?

Problema locurilor din cimitire reflectă un fenomen mai amplu. La nivel național, România înregistrează un spor natural negativ, cu mai multe decese decât nașteri. Doar în decembrie 2025 au fost consemnate 22.077 de decese, față de 11.893 de nașteri. Majoritatea deceselor au fost în rândul persoanelor vârstnice.

Județul care a rămas fără locuri în cimitire

Galați este județul care a rămas fără locuri în cimitir. Au fost înregistrate numeroase decese aici în ultimul timp, iar asta se vede direct în activitatea celor trei mari cimitire administrate de societatea Gospodărire Urbană: Eternitatea, Sf. Lazăr și Ștefan cel Mare. Situația a fost analizată în cadrul Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice.

Galați este județul care a rămas fără locuri în cimitir. Au fost înregistrate numeroase decese aici în ultimul timp, iar asta se vede direct în activitatea celor trei mari cimitire administrate de societatea Gospodărire Urbană: Eternitatea, Sf. Lazăr și Ștefan cel Mare. Situația a fost analizată în cadrul Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice.

„Se constată o creștere cu 30% a numărului de înhumări față de anul precedent”, arată raportul prezentat de societatea Gospodărire Urbană.

Pentru a gestiona situația, societatea Gospodărire Urbană a intensificat controalele asupra locurilor concesionate. Au fost emise peste 40.000 de somații și aproximativ 52.000 de notificări către concesionari. De asemenea, au fost aplicat și 1.100 de decizii de ridicare a dreptului de concesiune, iar locurile respective au revenit în administrarea cimitirelor.

Prin aceste măsuri de urgență, autoritățile din Galați încearcă să obțină spații care pot fi ulterior redistribuite familiilor aflate în nevoie. În paralel, administrația a anunțat finalizarea digitalizării arhivei pentru toate cele trei cimitire.

Fiecare înmormântare presupune verificări, acte și actualizări în evidențe, iar volumul documentelor a crescut proporțional cu numărul de solicitări. Iar procesul ar trebui să simplifice evidența locurilor, verificările juridice și comunicarea cu concesionarii, slăbind și presiunea administrativă considerabilă.

