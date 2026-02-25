Despăgubire uriașă pentru un biciclist care s-a accidentat grav din cauza unei gropi nesemnalizate. Câți bani trebuie să-i dea Administrația Străzilor din București

Un tânăr biciclist a avut parte de o experiență de coșmar, în timp ce se plimba pe o stradă din București. Din cauza unei gropi nesemnalizate, acesta a căzut, iar căzătura i-a schimbat radical viața. A rămas fără splină în urma celor întâmplate, iar acum va primi 100.000 de euro drept despăgubire.

Administrația Străzilor din București trebuie să îi dea 100.000 de euro despăgubire unui biciclist care s-a accidentat grav din cauza unei gropi. Bărbatul a rămas fără splină din cauza căzăturii.

Un biciclist rămas fără splină din cauza unei gropi nesemnalizate

Un biciclist rămas fără splină din cauza unei gropi nesemnalizate în București va primi 100.000 euro, după 12 ani. Mai exact, în urmă cu ani de zile, acesta se plimba prin Capitală alături de un prieten, când a încasat o căzătură serioasă din cauza unei gropi nesemnalizate. Căzătura a fost cât pe ce să-l ucidă.

Accidentul s-a produs pe 27 iunie 2014. Tânărul, atunci în vârstă de 30 de ani, se plimba cu bicicleta pe Calea Știrbei Vodă, alături de un prieten. La intersecția cu strada Ion Câmpineanu, cei doi au intrat într-o groapă adâncă, nesemnalizată.

„El era ușor în spatele meu și a văzut același lucru, am intrat în acea zonă unde nu era iluminat stradal, nu era niciun semn că ar fi o groapă sau o lucrare, nicio semnalizare de niciun fel. Bicicleta s-a oprit, iar el mi-a spus că m-a văzut cum am început să zbor. A venit, din câte îmi amintesc, destul de repede o mașină de la SMURD. Mi-au spus că trebuie să mergem urgent la spital, că am o hemoragie internă și că s-ar putea să nu supraviețuiesc”, a mărturisit bărbatul.

Imediat după incident, tânărul a fost dus la Spitalul Floreasca, unde a fost operat de urgență. Când s-a trezit a avut parte de un șoc: medicii au fost nevoiți să-i îndepărteze splina. De atunci viața i s-a schimbat radical.

La acel moment polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, în care au fost implicate mai multe companii de utilități, Primăria Sectorului 1 și Administrația Străzilor. În cele din urmă, instanța i-a făcut dreptate biciclistului, dar abia după 12 ani, timp în care fapta penală s-a prescris.

Judecătorii au considerat că de vină este Administrația Străzilor și au obligat-o definitiv la plata unor despăgubiri morale în valoare de 100.000 de euro.

