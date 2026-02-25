Cum se acordă concediul prental. Câte luni trebuie să ai muncite înainte

Viitoarele mămici trebuie să știe că pot beneficia de concediu prenatal și postanal plătit doar dacă îndeplinesc anumite condiții prevăzute de lege. Câte luni trebuie să ai muncite înainte, de fapt?

Pentru a evita situațiile neplăcute, este important ca viitoarele mame să fie informate și să cunoască legea și prevederile acesteia. Concediul maternal se împartea în: concediu prenatal și postnatal. De regulă, cele 126 de zile legale de la stat se împart în mod egal: adică 63 de zile pentru prenatal și 63 de zile pentru postnatal (sau altfel), condiția de bază fiind ca după naștere mamele să beneficieze de minimum 42 de zile de concediu.

Câte luni trebuie să ai lucrate pentru concediu prenatal

Pentru a beneficia de indemnizația de prenatal, mamele trebuie să aibă cel puțin 6 luni de contribuții la CASS (direct sau prin angajator) în ultimele 12 luni înainte de luna în care începe concediul medical.

Potrivit reglementărilor OUG nr.158/2005, indemnizația de prenatal constituie 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni și se acordă pe baza concediului medical eliberat de medicul de familie sau ginecolog. Dacă îndeplinești condiția de 6 luni, viitoarele mame nu vor primi indemnizația de concediu medical pentru sarcină și lăuzie.

De asemenea, concediul prenatal și cel pentru creșterea copilului sunt două lucruri total diferite, confuzie frecventă în rândul viitorilor părinți. Pentru concediul de creștere copil, condițiile privind veniturile și perioada de activitate sunt diferite. Sunt necesare realizarea de venituri impozitabile timp de 12 luni în ultimii doi ani – înainte de nașterea copilului.

După cele 126 de zile de concediu maternal, părinții pot intra în concediu de creștre copil, reglementat de OUG nr.111/2010. Conform legislației în vigoare, tatăl poate solicita și el concediu de creștere copil: 10 zile de concediu plătit sau 15 zile dacă a absolvit un curs de puericultură în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului. Părintele trebuie să fie angajat, să depună o cerere în scris la angajator, certificatul de naștere al copilului și certificatul de curs care atestă că a absolvit cursul de pericultură.

Concurenta de la Insula Iubirii, însărcinată pentru a doua oară! A făcut anunțul chiar de Ziua Îndrăgostiților

Cum au „fentat” producătorii de la ProTV sarcina unei celebre actrițe: “Toată lumea m-a ajutat” | EXCLUSIV