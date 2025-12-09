Cum au „fentat” producătorii de la ProTV sarcina unei celebre actrițe: “Toată lumea m-a ajutat” | EXCLUSIV

Teona Stavarachi strălucește – la propriu și la figurat! Actrița din „Groapa” își poartă burtica de gravidă pe covorul roșu mai relaxată ca niciodată, în timp ce numără zilele până la momentul în care va deveni mamă pentru prima oară. În timp ce multe viitoare mămici se retrag discret în ultima parte a sarcinii, Teona sfidează toate clișeele: apare la evenimente, radiază și povestește cu o sinceritate dezarmantă despre cele 18 kilograme în plus, pofte, emoții și transformări.

Teona ne-a povestit că, în culise, colegii au răsfățat-o ca pe o prințesă—fructe, porții duble și atenție la fiecare pas—iar Silviu Pașca, viitorul tătic, o susține necondiționat. Iar surpriza? În noul sezon „Groapa”, Alma nu e gravidă, dar Teona… este, iar producătorii au jonglat cu burtica ei într-un mod pe care abia așteaptă să-l descopere publicul.

CANCAN.RO: Teona ești graviduță și totuși prezentă la evenimente, iată, la lansarea sezonului 2 al serialului marca Pro TV si Voyo. Cum ești? Cum te simți?

Teona: Păi, ce să fac? Să stau acasă? Nu pot să stau acasă.

Mai am câteva săptămâni până nasc. Teoretic, la început de decembrie se vrea a veni. Am înțeles că fetițele vin mai repede, acum… nu știu exact.

Dar mai am foarte puțin și sunt foarte entuziasmată. Mă bucur atât de mult, îmi vine să iau pe toată lumea în brațe, să împărtășesc cu toată lumea bucuria asta.

Mă simt bine, îmi ia mai mult să mă pregătesc. Pe lângă că mă îmbrac foarte greu, totul e foarte greu. Simt că mă mișc cu încetinitorul, dar e cu entuziasm pe spate și cu bucurie multă și cu răbdare. E ok, mă simt foarte bine.

CANCAN.RO: Natural sau cezariana?

Teona: Dacă pot… Mi-ar plăcea să nasc natural. Dacă nu, important să iasă sănătoasă și eu să fiu sănătoasă la fel și să fim bine.

CANCAN.RO: Ce nume va purta?

Teona: Ne-am gândit și la nume, dar nu vreau să-l zic momentan, pentru că nu se știe niciodată dacă-l schimbăm.

Am zis că mai las un pic să mai treacă timpul, deși noi îi tot spunem într-un fel de vreo câteva luni și pare că suntem destul de hotărâți așa, și ne place foarte mult, dar mai așteptăm putin.

CANCAN.RO: E gata camera micuței?

Teona: Nu i-am facut o cameră separată, momentan. Vrem să doarmă cu noi și să fim împreună tot timpul, mai ales la început. În schimb, da, am început să primim tot felul de lucruri, am început să-i facem tot felul de colțișoare peste tot. Avem pătuțuri, avem jucării, hăinuțe. Si încă mai trebuie să primim și mai trebuie să luăm.

CANCAN.RO: Ai simțit schimbări majore la tine, de când ești însărcinată? Psihic, sufletește…

Teona: Simt că nu mai sunt atât de anxioasă și atât de speriată de lumea din jur. Nu mă mai simt atât de mică. Nu mă mai simt atât de impostoare. Aveam senzația uneori că sunt ca o impostoare, așa, în viața mea. Și nu mă mai simt așa, pentru că am senzația că am altă treabă. Am un alt scop.

Și sunt acuși mămică și asta e mai important decât orice. Și mă simt mai bine. Simt că m-am împlinit. Nu știu, asta trebuia să se întâmple.

CANCAN.RO: Acum că te-ai obișnuit cu burtica, mai ai puțin și scapi de ea.

Teona: Încă mai am momente în care uit că o am și mă mai uit așa în jos sau în oglindă și-mi amintesc că o am (râde – n.r.). Dar și abia aștept să scap de ea, că doresc să revin la silueta mea pe care n-am apreciat-o destul la vremea ei.

18 kilograme în plus și zero drame!

CANCAN.RO: Cât ai luat în greutate?

Teona: Până acum am luat, cred, 17 sau 18 kg. Am luat foarte mult până la începutul ultimului trimestru și apoi am început să mă opresc și să crească burta. Doar crește burta și eu nu mai iau în greutate. Ceea ce nu mă deranjează neapărat.

CANCAN.RO: Unele graviduțe au, în anumite perioade ale sarcinii, stări de nervozitate. Tu te-ai confruntat cu asta? Jumătatea ta ce spune?

Teona: Eu îmi doresc să cred că nu l-am “necăjit”. Am avut, n-o să neg, am avut momente, dar nu neapărat, adică nu au fost perioade constant, de câteva zile sau de o lună întreagă. Am avut câte un moment în care, într-adevăr, mi-a mai sărit țandăra, dar nu pe el, în niciun caz, că el e extraordinar și mă susține și e foarte calm.

Nu are nicio treabă. Pe alte chestii de viață, în trafic, cu prieteni sau mai știu eu ce. Și m-am mai supărat și m-am mai enervat și evident că m-am mai și descărcat acasă, unde el mă calmează. Și trece foarte repede.

CANCAN.RO: Ai vreo teamă în ceea ce privește depresia postnatală?

Teona: Știu că se poate întâmplă asta. Nu mi-e teamă, pentru că sunt convinsă că psihicul și corpul meu știu ce au nevoie, știu ce pot. Am oameni lângă mine care sa mă susțină, care să mă liniștească, să mă ajute din punctul ăsta de vedere, că toată lumea știe și partenerul meu știe despre asta. Ne-am interesat amândoi, suntem pregătiți dacă e să se întâmple. Și avem grijă, da, dar nu mi-e teamă.

E hormonal, e după o perioadă atât de lungă, e o schimbare foarte mare în viața unui om. Și suntem conștienți de asta. Nu mi-e teamă, în momentul ăsta sunt foarte entuziasmată și eu nu o văd venind, dar nu mi-e teamă.

CANCAN.RO: Veți avea ajutor pentru bebe? O bonă? O bunică?

Teona: Nu avem. Și părinții noștri sunt destul de departe, ai lui sunt la el acasă, pe lângă Sibiu, ai mei sunt și ei plecați în afară, suntem numai noi doi. Dar nici asta nu ne sperie. Adică, poate că e ușor inconștientă toată treaba asta.

Nu ne-am pregătit. Într-adevăr, ne-am gândit că poate, dacă o să avem nevoie mai încolo, să trebuiască să mergem amândoi undeva de exemplu, vorbim cu o bonă sau un prieten, să vină să stea câteva ore.

CANCAN.RO: În noul sezon al serialul “Groapa” o să te vedem cu burtica…

Teona: O să vedeti cum a reusit să arate într-un final. Ce-i drept, Alma nu are burtică. Alma nu este însărcinată. Acum, cât am reușit să ascundem, vom vedea.

O să vedeți o Alma care cred că s-a schimbat cam cât m-am schimbat și eu în perioada asta. O să fie niște surprize din partea ei pentru că devine un pic mai sigură pe ea și un pic mai hotărâtă și ia niște decizii, și face niște lucruri pe cont propriu. Și o să fie foarte interesant.

Mie îmi place foarte tare ce se întâmplă cu personajul și abia aștept să văd unde merge mai departe.

CANCAN.RO: Cum a fost la filmări în perioada sarcinii? Pofte? Stări de somnolență, ai apucat să dormi în pauze? Te-au menajat colegii? Te-au răsfățat?

Teona: Am fost foarte răsfățată. Au știut dinainte. Am anunțat pe toată lumea să știe toată lumea că asta e situația. Până la urmă era și foarte greu să ascund pentru că veneam cu burtică totuși. Eu am avut o burtică vizibilă încă din al 2-lea trimestru. De la început.

Și am anunțat pe toată lumea, știa toată lumea, am fost răsfățată că toată lumea din echipă știa că sunt însărcinată și atunci era foarte atentă.

Și mai primeam fructe în pauză. Sau când ajungeam la pauza de masă primeam câtă mâncare voiam eu. Infinit. Infinit în toate combinațiile pe care le doream eu. Și colegii foarte drăguți.

Am avut două zile în care a fost un pic mai greu pentru că am avut de filmat de dimineață până seara. Și cum sunt în al doilea trimestru, avem niște contracții, nu neapărat contracții, cât se extind niște mușchi.

Și atunci, la mai mult efort, se fac prezenți, sunt acolo, îi simțim. Dar toată lumea m-a ajutat și mi-a zis să stau jos, liniștită, să fiu ok și am dus zilele alea fără absolut nicio problemă.

Într-adevăr au fost două zile în care a fost un pic mai greu.

CANCAN.RO: Producția a schimbat vreo scenă pentru că tu erai însărcinată?

Teona: Nu pot să zic… Nu. În schimb, a fost o secvență care a fost un pic mai dificilă, ca să zic așa, pentru mine. Un pic mai riscantă, pentru mine.

Și a trebuit să avem o dublură. Și atunci, pentru o secvență, altcineva a jucat în locul meu. Dar tot am intrat, adică nu mă puteam obține.

Stăteam așa și mă uităm și ziceam “Cred că pot și eu. Hai să facem și cu mine o dată”. Nu prea m-au lăsat, evident că nu.