Paula Seling, mărturisiri emoționante despre fiica sa! Cum s-a transformat viața artistei, la nouă ani de când a adoptat-o pe Elena: “Iubirea de mamă este o altă dimensiune”

Paula Seling trăiește una dintre cele mai echilibrate perioade din viața sa. La 47 de ani, artista vorbește deschis despre relația specială cu fiica ei, despre lecțiile pe care maternitatea i le-a adus și despre modul în care a învățat să privească viața altfel. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cântăreața face mărturisiri emoționante despre familie, tradițiile din Maramureș și experiența Eurovision, dar și despre modul în care și-a adaptat viața, inclusiv masa de Paște, la stilul său vegan.

La 47 de ani, Paula Seling continuă să fie una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești, însă artista spune că cel mai important rol din viața ei este cel de mamă. Cântăreața, care a reprezentat România de două ori la Eurovision, vorbește cu emoție despre fiica sa, Elena, și despre felul în care maternitatea i-a schimbat complet perspectiva asupra iubirii și a vieții.

Într-un interviu pentru CANCAN.RO, Paula Seling povestește despre surprizele pe care i le aduce fiecare etapă din creșterea fiicei sale, în vârstă de 11 ani, despre întoarcerea în Maramureș de sărbători și despre tradițiile de Paște pe care nu le ratează niciodată. Artista dezvăluie și cum arată masa de Paște în familia ei, adaptată stilului de viață vegan, dar și ce sfat le-ar da tinerilor artiști care urcă pentru prima dată pe scena Eurovision.

„Există în fiecare om o rezervă de iubire pe care nu o descoperă până nu devine părinte”

CANCAN.RO: Ce te surprinde cel mai mult la fiica ta în această perioadă? Dar despre tine ce ai descoperit de când ești mamă? Există lucruri despre Paula Seling pe care nu le știai înainte?

Paula Seling: Ceea ce mă surprinde cel mai mult la Elena este felul în care crește, nu doar în ani, ci mai ales în gânduri. Copiii par să aibă o capacitate extraordinară de a vedea lumea cu o claritate pe care noi, adulții, uneori o pierdem. Mă uimește curiozitatea ei, felul în care pune întrebări și cum încearcă să înțeleagă lucrurile în profunzime. Iar despre mine… am descoperit că există în fiecare om o rezervă de iubire pe care nu o bănuiește până când nu devine părinte. Credeam că știu ce înseamnă să iubești. Dar iubirea de mamă este o altă dimensiune, una în care îți descoperi și răbdări noi, și temeri noi, dar mai ales o forță pe care nu știai că o ai.

CANCAN.RO: Tocmai a trecut Ziua Femeii. Cum ai petrecut-o anul acesta? Pentru tine, ce înseamnă astăzi feminitatea? Este diferită de cea pe care o vedeai la 20 de ani?

Paula Seling: Am petrecut Ziua Femeii simplu, cu recunoștință pentru femeile din viața mea, mama mea, prietenele mele, femeile care, fiecare în felul ei, țin lumea în echilibru. La 20 de ani vedeam feminitatea mai mult ca pe o energie a tinereții, a frumuseții și a entuziasmului. Astăzi o văd mult mai profund. Feminitatea este puterea de a da viață, dar și puterea de a vindeca, de a liniști, de a construi punți între oameni. Este o forță tăcută, dar incredibil de puternică.

CANCAN.RO: De Paște obișnuiești să mergi în Maramureș, la părinți. Ce înseamnă pentru tine întoarcerea acasă în această perioadă?

Paula Seling: Întoarcerea acasă, în Maramureș, are ceva aproape ritualic pentru mine. Este ca și cum timpul se așază altfel acolo. Casele, bisericile de lemn, mirosul de primăvară, liniștea dealurilor, toate îmi amintesc de copilărie și de rădăcini. Și cred că fiecare om are nevoie, din când în când, să se întoarcă în locul unde a învățat pentru prima dată ce înseamnă „acasă”.

Cum arată masa de Paște a artistei: „Am adaptat tradițiile la stilul meu de viață vegan”

CANCAN.RO: Există tradiții de familie la care nu ai renunța niciodată de Paște?

Paula Seling: Da. În primul rând, mersul la biserică în noaptea de Înviere. Lumina aceea pe care o aduci acasă este un simbol foarte puternic pentru mine. Și mai sunt lucrurile simple: masa în familie, liniștea dimineții de Paște, ouăle roșii ciocnite cu zâmbetul pe buze. Sunt gesturi mici, dar ele țin vie memoria unei familii.

CANCAN.RO: Cum arată masa de Paște pentru tine, având în vedere că ai ales un stil de viață vegan? Există preparate speciale pe care le pregătești?

Paula Seling: De câțiva ani încerc să adaptez tradițiile culinare la stilul meu de viață vegan. Așa că masa de Paște arată diferit, dar păstrează spiritul sărbătorii. Pregătesc drob vegetal, salate, legume gătite cu multă grijă și, bineînțeles, deserturi fără ingrediente de origine animală. Cred că esența mesei de Paște nu este neapărat în preparate, ci în faptul că stăm împreună, cu inimile deschise.

Sfatul Paulei Seling pentru artiștii care merg la Eurovision

CANCAN.RO: Ai reprezentat România la Eurovision și știi foarte bine ce presiune vine la pachet cu această experiență. Cum privești piesa care va reprezenta România anul acesta? Ce sfat ai da unui artist care urcă pentru prima dată pe scena Eurovisionului?

Paula Seling: Eurovisionul este o experiență extraordinară și foarte intensă. Este o scenă care te pune în fața unei lumi întregi. Sfatul meu pentru orice artist care ajunge acolo este să nu uite de ce cântă. Dincolo de competiție, de statistici și de emoții, publicul simte autenticitatea. Dacă urci pe scenă cu bucuria de a dărui muzică, asta ajunge la oameni.

CANCAN.RO: Eurovisionul s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Crezi că România ar avea șanse anul acesta?

Paula Seling: Eurovisionul se schimbă permanent, pentru că reflectă evoluția muzicii și a societății. România a demonstrat de multe ori că are artiști foarte talentați și creativi. Cred că șansele apar atunci când există o combinație între o piesă puternică, o interpretare autentică și o poveste care ajunge la inimile oamenilor. Iar muzica, până la urmă, asta face: creează punți între oameni, dincolo de granițe.

