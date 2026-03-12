Acasă » Exclusiv » Paula Seling, mărturisiri emoționante despre fiica sa! Cum s-a transformat viața artistei, la nouă ani de când a adoptat-o pe Elena: “Iubirea de mamă este o altă dimensiune”

Paula Seling, mărturisiri emoționante despre fiica sa! Cum s-a transformat viața artistei, la nouă ani de când a adoptat-o pe Elena: “Iubirea de mamă este o altă dimensiune”

De: Georgiana Ionita 12/03/2026 | 06:50
Paula Seling, mărturisiri emoționante despre fiica sa! Cum s-a transformat viața artistei, la nouă ani de când a adoptat-o pe Elena: “Iubirea de mamă este o altă dimensiune”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Paula Seling trăiește una dintre cele mai echilibrate perioade din viața sa. La 47 de ani, artista vorbește deschis despre relația specială cu fiica ei, despre lecțiile pe care maternitatea i le-a adus și despre modul în care a învățat să privească viața altfel. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cântăreața face mărturisiri emoționante despre familie, tradițiile din Maramureș și experiența Eurovision, dar și despre modul în care și-a adaptat viața, inclusiv masa de Paște, la stilul său vegan.

La 47 de ani, Paula Seling continuă să fie una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești, însă artista spune că cel mai important rol din viața ei este cel de mamă. Cântăreața, care a reprezentat România de două ori la Eurovision, vorbește cu emoție despre fiica sa, Elena, și despre felul în care maternitatea i-a schimbat complet perspectiva asupra iubirii și a vieții.

Într-un interviu pentru CANCAN.RO, Paula Seling povestește despre surprizele pe care i le aduce fiecare etapă din creșterea fiicei sale, în vârstă de 11 ani, despre întoarcerea în Maramureș de sărbători și despre tradițiile de Paște pe care nu le ratează niciodată. Artista dezvăluie și cum arată masa de Paște în familia ei, adaptată stilului de viață vegan, dar și ce sfat le-ar da tinerilor artiști care urcă pentru prima dată pe scena Eurovision.

„Există în fiecare om o rezervă de iubire pe care nu o descoperă până nu devine părinte”

CANCAN.RO: Ce te surprinde cel mai mult la fiica ta în această perioadă? Dar despre tine ce ai descoperit de când ești mamă? Există lucruri despre Paula Seling pe care nu le știai înainte?

Paula Seling: Ceea ce mă surprinde cel mai mult la Elena este felul în care crește, nu doar în ani, ci mai ales în gânduri. Copiii par să aibă o capacitate extraordinară de a vedea lumea cu o claritate pe care noi, adulții, uneori o pierdem. Mă uimește curiozitatea ei, felul în care pune întrebări și cum încearcă să înțeleagă lucrurile în profunzime. Iar despre mine… am descoperit că există în fiecare om o rezervă de iubire pe care nu o bănuiește până când nu devine părinte. Credeam că știu ce înseamnă să iubești. Dar iubirea de mamă este o altă dimensiune, una în care îți descoperi și răbdări noi, și temeri noi, dar mai ales o forță pe care nu știai că o ai.

CANCAN.RO: Tocmai a trecut Ziua Femeii. Cum ai petrecut-o anul acesta? Pentru tine, ce înseamnă astăzi feminitatea? Este diferită de cea pe care o vedeai la 20 de ani?

Paula Seling: Am petrecut Ziua Femeii simplu, cu recunoștință pentru femeile din viața mea, mama mea, prietenele mele, femeile care, fiecare în felul ei, țin lumea în echilibru. La 20 de ani vedeam feminitatea mai mult ca pe o energie a tinereții, a frumuseții și a entuziasmului. Astăzi o văd mult mai profund. Feminitatea este puterea de a da viață, dar și puterea de a vindeca, de a liniști, de a construi punți între oameni. Este o forță tăcută, dar incredibil de puternică.

CANCAN.RO: De Paște obișnuiești să mergi în Maramureș, la părinți. Ce înseamnă pentru tine întoarcerea acasă în această perioadă?

Paula Seling: Întoarcerea acasă, în Maramureș, are ceva aproape ritualic pentru mine. Este ca și cum timpul se așază altfel acolo. Casele, bisericile de lemn, mirosul de primăvară, liniștea dealurilor, toate îmi amintesc de copilărie și de rădăcini. Și cred că fiecare om are nevoie, din când în când, să se întoarcă în locul unde a învățat pentru prima dată ce înseamnă „acasă”.

Cum arată masa de Paște a artistei: „Am adaptat tradițiile la stilul meu de viață vegan”

CANCAN.RO: Există tradiții de familie la care nu ai renunța niciodată de Paște?

Paula Seling: Da. În primul rând, mersul la biserică în noaptea de Înviere. Lumina aceea pe care o aduci acasă este un simbol foarte puternic pentru mine. Și mai sunt lucrurile simple: masa în familie, liniștea dimineții de Paște, ouăle roșii ciocnite cu zâmbetul pe buze. Sunt gesturi mici, dar ele țin vie memoria unei familii.

CANCAN.RO: Cum arată masa de Paște pentru tine, având în vedere că ai ales un stil de viață vegan? Există preparate speciale pe care le pregătești?

Paula Seling: De câțiva ani încerc să adaptez tradițiile culinare la stilul meu de viață vegan. Așa că masa de Paște arată diferit, dar păstrează spiritul sărbătorii. Pregătesc drob vegetal, salate, legume gătite cu multă grijă și, bineînțeles, deserturi fără ingrediente de origine animală. Cred că esența mesei de Paște nu este neapărat în preparate, ci în faptul că stăm împreună, cu inimile deschise.

Sfatul Paulei Seling pentru artiștii care merg la Eurovision

CANCAN.RO: Ai reprezentat România la Eurovision și știi foarte bine ce presiune vine la pachet cu această experiență. Cum privești piesa care va reprezenta România anul acesta? Ce sfat ai da unui artist care urcă pentru prima dată pe scena Eurovisionului?

Paula Seling: Eurovisionul este o experiență extraordinară și foarte intensă. Este o scenă care te pune în fața unei lumi întregi. Sfatul meu pentru orice artist care ajunge acolo este să nu uite de ce cântă. Dincolo de competiție, de statistici și de emoții, publicul simte autenticitatea. Dacă urci pe scenă cu bucuria de a dărui muzică, asta ajunge la oameni.

CANCAN.RO: Eurovisionul s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Crezi că România ar avea șanse anul acesta?

Paula Seling: Eurovisionul se schimbă permanent, pentru că reflectă evoluția muzicii și a societății. România a demonstrat de multe ori că are artiști foarte talentați și creativi. Cred că șansele apar atunci când există o combinație între o piesă puternică, o interpretare autentică și o poveste care ajunge la inimile oamenilor. Iar muzica, până la urmă, asta face: creează punți între oameni, dincolo de granițe.

VEZI ȘI: A rămas fără jobul de „La Măruță”, iar acum nu mai are nici proiectul cu Alexandru Ciucu. Iona Ginghină: „Nu am reușit s-o ducem la capăt”

NU RATA – Ce s-a întâmplat în căsnicia Otiliei Bilionera după ce medicii i-au pus diagnosticul: „Am învățat că uneori viața îți schimbă planurile”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alexia și Tonghi, întâlnire fără chimie. Conectați online, deconectați în viața reală
Exclusiv
Alexia și Tonghi, întâlnire fără chimie. Conectați online, deconectați în viața reală
Nu a ajuns ispită la Insula Iubirii, dar și-a făcut talentul în viața reală! Influencerul de 24 de ani a pus mâna pe “sexy-doctorița” (32 de ani)
Exclusiv
Nu a ajuns ispită la Insula Iubirii, dar și-a făcut talentul în viața reală! Influencerul de 24 de…
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
Gandul.ro
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Mascații au intrat din greșeală peste o mamă și fiica sa. Femeia a sunat la 112: „Nu știu ce se întâmplă și sunt foarte speriată”
Adevarul
Mascații au intrat din greșeală peste o mamă și fiica sa. Femeia a...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Mediafax
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii primesc recompense neașteptate
Click.ro
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii...
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Digi 24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
Gandul.ro
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
523 RON în plus la pensie, pentru pensionarii din acest județ din România. Cine se încadrează
523 RON în plus la pensie, pentru pensionarii din acest județ din România. Cine se încadrează
Țara europeană care ar putea primi un număr record de turiști ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. ...
Țara europeană care ar putea primi un număr record de turiști ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. Este și una din destinațiile preferate ale românilor
Fratele Daniel ne învață salata de păpădie ca la mânăstire. Leacul simplu care curăță trupul ...
Fratele Daniel ne învață salata de păpădie ca la mânăstire. Leacul simplu care curăță trupul după mesele bogate din iarnă
Cât a ajuns să coste benzina la mijlocul săptămânii în România: prețul a trecut de 8 lei pe litru ...
Cât a ajuns să coste benzina la mijlocul săptămânii în România: prețul a trecut de 8 lei pe litru în marile orașe
Bancul de joi | „Bulă, a venit primăvara!”
Bancul de joi | „Bulă, a venit primăvara!”
Horoscop rune azi, 12 martie 2026. Raidho aduce ziua în care întâlnirile și conversațiile pot schimba ...
Horoscop rune azi, 12 martie 2026. Raidho aduce ziua în care întâlnirile și conversațiile pot schimba direcția destinului
Vezi toate știrile