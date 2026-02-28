Ce s-a întâmplat în căsnicia Otiliei Bilionera după ce medicii i-au pus diagnosticul: „Am învățat că uneori viața îți schimbă planurile”

La scurt timp după ce s-a căsătorit în Turcia, artista a primit un diagnostic care i-a schimbat complet planurile de familie. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Otilia Bilionera vorbește despre cum s-a schimbat căsnicia ei după ce medicii i-au spus că fertilizarea in vitro este singura șansă de a deveni mamă.

După o nuntă spectaculoasă în Turcia și o poveste de dragoste care pare desprinsă din filme, viața Otiliei nu a urmat exact scenariul la care visa. La scurt timp după căsătorie, artista a primit un diagnostic dureros, care i-a dat peste cap planurile de familie. În urma unui control medical, artista a aflat că suferă de sindromul ovarelor polichistice rezistente, o afecțiune care, în cazul ei, nu poate fi tratată și care o împiedică să aibă copii pe cale naturală.

Într-un interviu sincer pentru CANCAN.RO, Otilia vorbește despre încercarea prin care trece, despre viața între două țări, relația cu banii, dar și despre proiectele care urmează, inclusiv o colaborare surpriză cu un star al serialelor turcești.

Diagnosticul care le-a schimbat planurile de familie

CANCAN.RO: Ai aflat un diagnostic dureros după nuntă, într-un moment în care planurile de familie tocmai începeau. Cum te simți acum și ce spun medicii?

Otilia Bilionera: A fost un moment delicat, mai ales pentru că venea într-o perioadă în care vorbeam despre viitor și familie cu mult entuziasm. A fost un șoc, dar în același timp ne-a unit foarte mult.

Acum sunt bine. Am învățat că uneori viața îți schimbă planurile, dar nu îți ia visurile. Medicii sunt optimiști și există soluții. Important este că suntem împreună și avem răbdare.

CANCAN.RO: Ai spus că fertilizarea in vitro este singura variantă pentru voi. Este aceasta o opțiune pentru voi?

Otilia Bilionera: Doctorul din Turcia așa spune.

CANCAN.RO: Te-ai căsătorit în Turcia, într-o ceremonie spectaculoasă. S-a schimbat ceva în relația voastră după acest eveniment?

Otilia Bilionera: Nunta a fost un moment magic, dar căsnicia începe după. Nu ne-a schimbat, ne-a confirmat. Ne-a maturizat. Viața între două țări, proiectele, responsabilitățile, toate te testează. Dar cred că iubirea reală nu e despre spectacol, e despre echipă.

CANCAN.RO: Trăiești între România și Turcia. Unde simți că e „acasă” acum?

Otilia Bilionera: Acasă e acolo unde sunt liniștită. România este rădăcina mea, Turcia este capitolul meu actual. Trăiesc între două culturi care m-au format diferit și frumos. Nu mai aleg una. Le port pe amândouă.

De ce a refuzat să preia numele soțului după căsătorie

CANCAN.RO: Ai spus că nu ai vrut să preiei numele soțului tău. Ce a stat, de fapt, în spatele acestei decizii?

Otilia Bilionera: Pentru că identitatea mea artistică este construită în ani de muncă. Nu a fost o respingere a lui, ci o alegere profesională, plus că consider că schimbarea numelui poate atrage cumva și schimbarea destinului, norocului…

CANCAN.RO: „Bilionera” a devenit mai mult decât o piesă, a devenit un brand. Cum e să porți această etichetă ani la rând?

Otilia Bilionera: „Bilionera” a fost un fenomen și încă este un fenomen global. La început te definește o piesă, apoi înveți să o depășești. Eu sunt recunoscătoare pentru ea. Mi-a deschis lumea.

CANCAN.RO: Multă lume te asociază cu luxul și banii. Care este, de fapt, relația ta cu banii acum?

Otilia Bilionera: Da, îmi place luxul. Îmi plac lucrurile frumoase, estetica, experiențele bine făcute. Dar, sincer, nu mă simt complet confortabil în luxul ostentativ. Pentru mine, adevăratul confort nu vine dintr-un oraș strălucitor sau dintr-o destinație extravagantă. Nu m-aș vedea trăind într-un loc ca Dubai, oricât de impresionant ar fi. Mă regăsesc mai mult într-o casă simplă, aproape de natură. În liniște. Într-o fermă, cu aer curat, cu animale, cu apusuri reale, nu reflectate în sticlă. Îmi plac licuricii mai mult decât luminile artificiale. Banii sunt un instrument. Îți oferă libertate, siguranță, opțiuni. Dar sufletul meu caută simplitatea. Și cred că adevărata bogăție este să poți alege liniștea, nu doar strălucirea.

Serialele turcești, următorul pas? Obstacolul care o ține încă pe loc

CANCAN.RO: Ești extrem de apreciată și în Turcia. Ce oportunități profesionale ți-ar plăcea să dezvolți acolo, pe lângă muzică? Serialele turcești, de exemplu, sunt extrem de iubite și în România. Te-ai vedea într-un rol de genul acesta? Dacă da, cum ar arăta personajul?

Otilia Bilionera: Da, mi-ar plăcea foarte mult. Industria serialelor turcești este impresionantă și ador intensitatea și emoția din producțiile lor. Cred că ar fi o provocare frumoasă pentru mine. Singurul obstacol, momentan, este limba. Nu vorbesc turca la nivelul la care să pot susține un rol complex, iar pentru mine ar fi important să mă simt sigură pe fiecare replică. Dar nu exclud nimic. Învăț în fiecare zi și poate, pe viitor, când voi stăpâni limba mai bine, va fi un pas natural. Îmi plac provocările și cred că unele lucruri vin exact când e momentul potrivit.

CANCAN.RO: Pe plan profesional, ce urmează pentru tine în perioada următoare?

Otilia Bilionera: Lucrez la foarte multe melodii în perioada asta și pregătesc colaborări cu artiști din afară. Și, dacă tot vorbeam de serialele turcești, urmează un proiect foarte frumos: un feat cu Emre Altuğ. Sunt sigură că multe femei din România l-au văzut în seriale și au fost, măcar o dată, puțin îndrăgostite de el. Este un artist complex, cu o energie specială, iar colaborarea asta mi se pare o punte frumoasă între România și Turcia – exact cum este și viața mea acum.

CANCAN.RO: Dacă te-ai întâlni acum cu Otilia de la începutul carierei, ce sfat i-ai da?

Otilia Bilionera: Să aibă mai multă încredere. Să nu creadă că trebuie să demonstreze tot timpul ceva. Și să înțeleagă că succesul nu înseamnă doar aplauze, ci echilibru.

