EX-vedeta de la Neatza, motivul real pentru care a părăsit echipa de la Antena 1: „A fost o etapă intensă”

După ani de zile în lumina reflectoarelor, Roxana Vancea a schimbat ritmul alert al televiziunii cu viața de familie. Astăzi este mamă, soție și antrenor de fitness, iar stilul de viață pe care îl are acum este, spune ea, complet diferit de perioada Neatza. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, „vecina” supremă de la Neatza cu Răzvan și Dani povestește despre cum arată lumea ei dincolo de televiziune și ce ar însemna pentru ea o revenire în showbiz.

Au trecut ani de când Roxana Vancea era „vecina” matinalului Neatza și trăia adrenalina live-ului zilnic. Astăzi, programul ei începe tot devreme, dar nu pentru platoul de televiziune, ci pentru școală, grădiniță și rutina celor doi băieți. Roxana este mama biologică a micuțului Zian și mamă vitregă pentru Milan, fiul soțului ei dintr-o relație anterioară, dar pe care vedeta TV l-a crescut de când avea doar câțiva anișori.

Într-un interviu emoționant, Roxana vorbește despre cum s-a schimbat viața ei în ultimii ani, despre rolul de mamă, căsnicia cu soțul ei și dorul de televiziune.

CANCAN:RO: Ai lucrat ani buni în televiziune, cu program strict și multă expunere. Cum arată viața ta azi, ca mamă, soție și antrenor de fitness, față de perioada aceea?

Roxana Vancea: Viața mea arată complet diferit față de perioada în care lucram în televiziune. Atunci aveam mai multă presiune și o expunere constantă. Ritmul era alert și totul se întâmpla pe repede-nainte. A fost o etapă intensă, frumoasă, din care am învățat enorm și care mi-a plăcut mult.

Astăzi, viața mea este mult mai liniștită și mai așezată. Trăiesc, într-un fel, opusul a ceea ce am trăit atunci, mai multă intimitate, mai mult timp petrecut cu familia, mai mult echilibru. Și totuși, ambele variante mi-au plăcut și îmi plac. Fiecare a venit la momentul potrivit și m-a construit în felul ei.

Viața de mămică mă împlinește profund, îmi aduce o bucurie și o motivație pe care nu le pot compara cu nimic. Iar ca antrenor de fitness fac în continuare ceea ce îmi place. Lucrez cu oamenii, îi motivez, îi ajut să se simtă bine în pielea lor. Doar că acum fac totul într-un ritm care mi se potrivește mai bine și care îmi oferă echilibrul pe care îl caut.

Amintiri de la Neatza: „Am sărit din avion cu parașuta în costum de baie”

CANCAN:RO: Îți e dor de televiziune? De presiunea live-ului, de trezitul foarte devreme pentru matinal…

Roxana Vancea: Și în prezent mă trezesc devreme ca să duc copiii la școală și la grădiniță, deci trezitul matinal nu ar fi o problemă pentru mine. Programul meu este însă foarte încărcat cu activitățile copiilor și cu tot ce ține de familie, așa că, realist vorbind, nu cred că aș avea cum să revin în acest moment. Totuși, nu exclud deloc o întoarcere la un moment dat. Mi-ar plăcea. Televiziunea rămâne o parte importantă din parcursul meu și, dacă va apărea contextul potrivit, aș spune „da” cu drag unei noi provocări.

CANCAN:RO: Când te gândești la perioada Neatza cu Răzvan și Dani, ce-ți vine prima dată în minte? Care este cea mai pregnantă amintire?

Roxana Vancea: Am foarte multe amintiri din perioada Neatza cu Răzvan și Dani. Am fost „vecina” lor timp de trei ani, practic am crescut profesional acolo, iar energia din echipă era incredibilă. Am făcut toate nebuniile posibile, în direct sau în afara lui, și tocmai de aceea îmi este greu să aleg o singură amintire.

Știu că, la un moment dat, am sărit din avion cu parașuta în costum de baie, genul acela de experiență care îți rămâne întipărită pentru totdeauna. A fost o perioadă plină de adrenalină, curaj și provocări care m-au scos mult din zona de confort.

Am învățat foarte multe de la băieți, atât profesional, cât și personal. Și, dincolo de experiențele spectaculoase, am câștigat un prieten foarte bun, pe Vlăduț, lucru pentru care sunt recunoscătoare. A fost o etapă intensă, care m-a format și care va rămâne mereu specială pentru mine.

Cum a transformat-o rolul de mamă

CANCAN:RO: Ți-ai asumat rolul de mamă încă dinainte de a naște și ai o relație minunată cu Milan, fiul soțului tău. Cum e dinamica în familia voastră acum, cu doi băieți? Cum se înțeleg cei doi frați? Există gelozii, competiții?

Roxana Vancea: Este o adevărată aventură în fiecare zi. Amândoi sunt o explozie de energie, cu personalități puternice și multă poftă de viață, așa că dinamica în casă este intensă, dar foarte frumoasă.

Gelozii reale nu există, însă mici certuri pe jucării sau pe „cine a fost primul” cred că vor exista și la 15 ani, mi se pare ceva firesc între frați.

Important este că, dincolo de aceste momente, se iubesc foarte mult. Milan îl protejează pe cel mic, are instinctul acesta de frate mai mare atent și grijuliu, iar Zian îl divinizează pur și simplu. Îl urmărește peste tot, îl copiază, vrea să facă tot ce face el. Este o relație foarte specială între ei și cred că legătura aceasta se va consolida tot mai mult în timp.

Pentru noi, ca părinți, este cea mai mare bucurie să îi vedem crescând împreună și construind această relație de frați care, sperăm noi, îi va lega toată viața.

CANCAN:RO: Ce este cel mai greu în rolul de mamă?

Roxana Vancea: Cred că cel mai greu în rolul de mamă este responsabilitatea permanentă. Faptul că știi că de tine depind niște suflete, că tu ești reperul lor, echilibrul lor, siguranța lor. Nu există pauză, nu există „azi nu pot”.

Uneori este oboseala fizică și emoțională. Sunt zile în care programul este foarte plin, în care trebuie să fii organizată, prezentă, calmă, chiar și atunci când tu poate nu ești în cea mai bună formă.

Mai este și partea aceea în care înveți să îți pui pe plan secund anumite dorințe sau nevoi personale. Ca mamă, instinctiv, copiii devin prioritatea ta.

Dar tot ce este greu vine la pachet cu o bucurie imensă. Pentru fiecare moment de oboseală există unul în care te iau în brațe, îți spun „te iubesc” și simți că nimic nu se compară cu rolul acesta. Este cel mai solicitant rol, dar și cel care mă împlinește cel mai profund.

CANCAN:RO: Și invers: care este pentru tine cel mai minunat lucru în rolul de mamă?

Roxana Vancea: Cel mai minunat lucru în rolul de mamă este iubirea necondiționată pe care o simți și pe care o primești la rândul tău. Fiecare îmbrățișare, fiecare „te iubesc” spus cu sinceritate îți umple sufletul și îți dă energie pentru orice provocare.

Este bucuria de a-i vedea crescând, descoperind lumea, învățând lucruri noi și dezvoltându-și propriile personalități. Fiecare realizare mică sau mare a lor este și a ta, iar faptul că poți să îi ghidezi, să îi protejezi și să le oferi un mediu sănătos și iubitor este incredibil de împlinitor.

CANCAN:RO: Ai muncit foarte mult pentru forma fizică în care te afli și ai reușit să o menții chiar și în sarcină și imediat după. Te-a speriat sarcina, din punctul acesta de vedere? Ai pus vreo presiune pe tine pentru a reveni rapid la forma de dinainte de sarcină?

Roxana Vancea: Sarcina, sincer, a fost una dintre cele mai ușoare și frumoase perioade din viața mea. Nu m-a speriat deloc din punctul acesta de vedere, pentru că nu am acumulat decât 5,5 kg, iar corpul meu a răspuns foarte bine pe tot parcursul sarcinii.

Nu am pus presiune pe mine să revin rapid la forma de dinainte, pentru că lucrurile au venit foarte natural. Am născut natural, ceea ce m-a ajutat mult în procesul de recuperare, iar la 10 zile după naștere am reluat ușor sportul. Pentru mine, mișcarea este un stil de viață, nu doar o chestiune estetică, așa că revenirea a fost mai degrabă o continuare firească a rutinei mele.

Cred că cel mai important este să îți asculți corpul și să faci lucrurile în ritmul tău. Eu am fost norocoasă să am o sarcină ușoară și o recuperare rapidă, dar fiecare femeie are propriul parcurs, iar asta trebuie respectat.

CANCAN:RO: Faci multe reel-uri amuzante alături de soțul tău, despre relații și viața de zi cu zi. Cum arată căsnicia voastră dincolo de ce se vede în online? Ce funcționează cel mai bine între voi după atâta timp și ce a trebuit să învățați unul despre celălalt pe parcurs?

Roxana Vancea: Suntem doi oameni destul de normali, cu o viață cât se poate de normală, dedicată în mare parte educației și creșterii sănătoase a copiilor. Ei sunt prioritatea noastră și multe dintre deciziile pe care le luăm se învârt în jurul lor.

Ne facem destul de rar timp doar pentru noi, pentru că programul este plin și responsabilitățile sunt multe. Avem și certuri, ca în orice cuplu, momente de oboseală sau tensiune, dar ceea ce ne ține uniți este iubirea dintre noi și faptul că știm că suntem de aceeași parte.

Credința are un rol important în viața noastră și simțim că Dumnezeu ne ajută de fiecare dată să trecem peste provocări, să ne regăsim echilibrul și să mergem mai departe mai puternici. Până la urmă, dincolo de tot ce se vede online, suntem o familie care construiește zi de zi, cu bune și cu mai puțin bune, dar cu multă iubire.

CANCAN:RO: Ai mai participat la diverse proiecte Tv. Ce părere ai despre competiții precum Survivor sau Power Couple? Te-ai vedea participând la concursuri de genul acesta?

Roxana Vancea: Daaa! M-aș vedea într-un proiect precum Power Couple, nu m-aș vedea în ceva în care să stau mult departe de familie.

Însă sunt o fire foarte competitivă, îmi plac mult proiectele de genul acesta. Fort Boyard a fost cel mai fain show TV în care am fost, din punctul meu de vedere.

Micii schiori care fac senzație online

CANCAN:RO: Imaginile cu Milan și Zian pe pârtie fac senzație în online. Cum a început pasiunea lor pentru schi și cum este pentru tine să îi vezi deja atât de siguri pe ei, la vârste atât de mici?

Roxana Vancea: Milan a început să schieze de la 5 ani jumătate și acum, la 8 ani jumătate, deja zboară pe pârtie. E foarte talentat. Pe Zian l-am pus pe schiuri de la 1 an și 10 luni, iar acum, la 4 ani, schiază super bine și el. Eu abia mă pot ține după ei pe pârtie! Sunt super mândră de ei. Anul trecut au câștigat primul lor concurs, iar recent, atât Milan cât și Zian au luat locul 1 la Cupa Mărțișorului, la Rânca.

