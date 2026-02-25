Doinița Oancea iubește din nou! După luni de discreție totală, actrița a spus adevărul despre bărbatul din viața ei

Viața este mereu imprevizibilă, iar Doinița Oancea știe acest lucru. După o relație de doi ani cu un bărbat pe care îl ținea departe de luminile reflectoarelor și alături de care își deschisese un salon de tatuaje, bruneta trăiește o altă etapă. La finalul anului trecut au existat zvonuri că ea și partenerul ei s-au despărțit, iar acum vedeta vorbește despre povestea de dragoste din prezent. Așa cum știm, „discreția” este cuvântul de ordine când vine vorba de poveștile de dragoste ale Doiniței Oancea, însă în interviul exclusiv CANCAN.RO actrița a scăpat detalii despre relația ei. Recent întoarsă din Istanbul, acolo unde a avut parte de surprize de ziua ei și a petrecut alături de iubit, actrița a vorbit despre perioada care urmează pentru ei. O perioadă complicată, având în vedere că actrița este sărbătorită de câteva ori luna aceasta.

Doinița Oancea a avut apariții pe care le poți număra pe degete la evenimentele mondene și petrecerile high-lifeului românesc, astfel că prezența sa la lansarea colecției de modă a lui Cătălin Botezatu a atras priviri și a stârnit curiozitate. Relaxată, radiantă și într-o formă de zile mari, actrița a vorbit despre perioada pe care o trăiește acum, și care pare să-i priască din plin, dar și despre povestea sa de dragoste.

Doinița Oancea, vacanță de lux cu iubitul de ziua ei: „Luna aceasta este tricky”

CANCAN.RO: Doinița cum ai petrecut Dragobetele?

Doinița Oancea: Luna aceasta este destul de tricky așa. E 14 februarie, apoi e ziua mea, apoi e Dragobetele, 1 martie, 8 martie și tot așa.

CANCAN.RO: L-ai băgat în faliment de tot?

Doinița Oancea: Nu. Nu e cazul.

CANCAN.RO: Cum ți-ai petrecut ziua de naștere?

Doinița Oancea: Am fost plecată la Istanbul, am fost câteva zile pe acolo, ne-am plimbat și ne-am întors acasă. Am fost cu iubitul meu.

CANCAN.RO: Îți prinde bine dragostea.

Doinița Oancea: Sunt liberă de contract, așadar dacă aveți propuneri pentru filme, seriale, emisiuni, puteți să mă contactați. Doi, puteți să vă înscrieți copiii la cursurile mele de actorie, trei, sunt într-o relație, nu caut alta. Patru, sunt bine, sănătoasă, mă ocup de mine. Eu când sunt bine cu mine, se vede asta în exterior. Dacă trec printr-o perioadă mai sumbră, acest lucru o să se vadă, indiferent de omul care e lângă mine. Știi foarte bine că de ani de zile nu-mi expun viața personală mai mult decât să dau așa niște informații generale, că oamenii sunt curioși să știe, dar nu vorbesc foarte mult pentru că este mai bine așa. Și așa va rămâne mereu, iar dacă o să simt nevoia să fac ceva adăugiri la ce am spus, o să le fac.

CANCAN.RO: Mergi pe un tipar anume când îți alegi un partener sau lași să te surprindă viața?

Doinița Oancea: Nu am avut niciodată un tipar și nu am un tipar. Nu am avut niciodată în minte că îmi trebuie care să aibă nu știu. Care sunt dimensiunile la bărbați? Știu că la femei sunt 90-60-90 din ce știu. Nu am tipare, nu am avut tipare, e vorba doar de personalitatea omului și de personalitatea pe care o poți remarca de la primele întâlniri.

CANCAN.RO: Crezi în zodii, în horoscop?

Doinița Oancea: Cred că fiecare zodie are niște generalități care li se aplică celor care sunt în zodia respectivă, nu cred în ceea ce se cheamă horoscop zilnic. Da, sunt anumite compatibilități cu anumite zodii.

CANCAN.RO: Se spune că Vărsătoarele iubesc pasional, dar se stinge iubirea la fel de repede și nu știu dacă e adevărat sau nu?

Doinița Oancea: Da, se poate întâmpla asta. În general, eu am stat în relații de lungă durată, dar la un moment dat da, s-au schimbat lucrurile. Cu cât trece timpul, putem să vedem în ce direcție evoluăm, să ne dăm seama dacă suntem sau nu compatibili pentru că la început ne putem păcăli foarte mult. Nu poți să spui că te-ai îndrăgostit sau că e viața ta după câteva întâlniri că nu știi, vezi după aceea ce se întâmplă acolo.

Ce spune actrița de iubitul ei: „Nu i-a convenit, dar ce era să facă?!”

CANCAN.RO: Nu ți s-a întâmplat niciodată să te îndrăgostești la prima vedere?

Doinița Oancea: Nu. Cred că mă îndrăgostesc mai mult rațional.

CANCAN.RO: Cu ce se ocupă iubitul tău? Are treabă cu zona aceasta artistică?

Doinița Oancea: Nu, nu are treabă cu zona artistică, nu-i place să apară și nu vrea să intre în zona asta. Nici faptul că eu sunt o persoană publică nu știu cât i-a convenit, dar aia este. Ce era să mai facă?!

CITEȘTE ȘI: S-a îmbrățișat cu pasiune, dar ceva lipsește din peisaj! Doinița Oancea, apariție de zile mari fără iubit

ACCESEAZĂ ȘI: Secretul bine păstrat a ieşit la iveală: Doiniţa Oancea nu o suporta deloc! Diana Dumitrescu a luat atitudine: „M-am dus direct la ea şi…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.