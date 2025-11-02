Acasă » Exclusiv » S-a îmbrățișat cu pasiune, dar ceva lipsește din peisaj! Doinița Oancea, apariție de zile mari fără iubit

S-a îmbrățișat cu pasiune, dar ceva lipsește din peisaj! Doinița Oancea, apariție de zile mari fără iubit

De: Eliza Popescu 02/11/2025 | 23:40
CANCAN.RO a surprins-o pe Doinița Oancea într-o ipostază care ne-a ridicat imediat semne de întrebare! Frumoasa actriță a fost fotografiată în fața unui restaurant din Capitală în timp ce se îmbrățișa,  dar… surpriză, nu cu iubitul ei, care a și lipsit total din peisaj! După ce a deschis o afacere împreună cu partenerul ei, dar și după ce anunța că se gândesc la planuri de viitor împreună, câteva indicii ne duc cu gândul că vedeta este acum solo. Toate detaliile picante le găsiți în rândurile de mai jos!

Doinița Oancea, discretă ca deobicei, nu s-a afișat și nici nu a oferit foarte multe detalii despre iubitul ei, alături de care a deschis un salon. Chiar dacă este foarte precaută în ceea ce privește viața ei personală, ochii noștri vigilenți au decoperit imediat că lucrurile nu mai stau chiar la fel în viața celebrei actrițe. Prima dovadă: imaginile surprinse de CANCAN.RO care ne-au stârnit imediat curiozitateaa și cu siguranță vă vor stârni și vouă!

Doinița Oancea, iubește sau e solo?!

Celebra actriță nu dă nimic de bănuit în mediul online, dar CANCAN.RO a surprins-o pe picior de…plecare! Împreună cu mai mulți prieteni la un restaurant libanez din Capitală, vedeta s-a simțit mai apropiată de unul dintre amicii săi pe care l-a și luat în brațe. Totuși, iubitul de care știm noi nu se afla în cercul lor de prieteni. Să fi avut treabă? Să se fi despărțit? Doar ei știu, dar cert este că, bruneta pare puțin mai disponibilă față de alte dăți!

Doinița Oancea tachinată de unul dintre amicii săi
Doinița Oancea tachinată de unul dintre amicii săi

După cum știm, Doinița Oancea este o femeie plină de viață și întotdeauna a avut un cerc larg de prieteni. Aflată la ieșirea din restaurantul libanez, vedeta și-a luat la revedere de la amicii săi, iar de unul dintre aceștia s-a simțit mai apropiată. Cu siguranță, vom afla mai multe detalii, așa că vă vom ține la curent! Rămâneți cu ochii pe noi!

