Doinița Oancea, detalii picante despre adolescență. Cum se înțelegea cu părinții: ”Mă încuiam în baie”

De: Rebeka Pascu 24/08/2025 | 16:08
Doinița Oancea, detalii picante despre adolescență. Cum se înțelegea cu părinții: ”Mă încuiam în baie”
Doinița Oancea radiază! Actrița trăiește o poveste de dragoste ca-n filme și, din câte se pare, clopotele de nuntă ar putea să bată mai repede decât ne așteptam. Vedeta și iubitul ei abia ce s-au întors dintr-o vacanță bine meritată din Grecia. Au vrut să își petreacă timpul acolo o săptămână, dar pe ultima sută de metri, au anulat biletele de avion și…au stat mai mult decât și-au programat vacanța, inițial. Surprize-surprize vin în viața frumoasei Doinița! CANCAN.RO a aflat toaaate detaliile despre bărbatul alături de care se simte împlinită!

Dacă înainte Doinița Oancea își făcea bagajele și pleca singură, singurică în vacanțe, de când a apărut Făt-Frumos pe cal alb, viața ei s-a schimbat radical! Actrița și partenerul ei par să aibă planuri serioase de viitor. Nu numai că și-au deschis o afacere împreună, dar, ca nicioată, vedeta nu a refuzat să vorbească despre nuntă și posibilitatea de a deveni mamă! Declarațiile vedetei în premieră doar pentru CANCAN.RO.

Doinița Oancea: Atunci mi-am dat seama de fel de mamă aș putea fi”

De-a lungul timpului, Doinița Oancea s-a focusat pe carieră, lăsând viața personală pe locul 2, dar de când și-a întâlnit marea iubire, actrița vede viața cu alți ochii. Dacă până acum nu își imagina cum ar fi în ipostaza de mamă, iată că Universul i-a dat răspunsul când se aștepta mai puțin! Recent, Doinița a avut parte de o experiență care i-a dezvoltat instinctul matern.

„Cred că aș fi o mamă foarte grijulie și super protectivă. De ce spun asta…În urmă cu puțin timp, am fost într-un loc unde erau niște scări… Cum am ajuns acolo, am văzut un copilaș, care avea maxim 2 ani, jucându-se pe trepte. Mă tot uitam la el, pentru că mi se părea destul de periculos, să nu se împiedice, să nu cadă. Părinții lui nu erau atenți în momentul acela și l-am văzut instant cum s-a dezechilibrat. Crede-mă, l-am prins într-o fracțiune de secundă. Atunci mi-am dat seama de fel de mamă aș putea fi”, a declarat Doinița Oancea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Noi reguli în spitalele din România. Datele importante care vor apărea din septembrie pe site-urile unităţilor medicale
Noi reguli în spitalele din România. Datele importante care vor apărea din septembrie...
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la...
Întrebată dacă a vizualizat vreodată cum va fi cerută în căsătorie, Doinița Oancea a dat un răspuns destul de vehement:

„Sincer, nu cred că mi-am imaginat, dar când va fi să se întâmple, promit că vă voi anunța. Mă bucur de momente, de clipe și nu vreau să pun accentul pe asta, momentan. Vedem ce va fi”, a mai spus Doinița.

Doinița Oancea și mama ei (foto: Instagram)

Doinița Oancea a vorbit în premieră despre relația cu părinții ei din timpul adolescenței. Chiar dacă nu era un copil rebel, mama vedetei era destul de strictă, iar tatăl vitreg era cel blând. Un fel de „polițistul bun” și „polițistul rău”.  Actrița nu își cunoaște tatăl biologic, fiind crescută de tatăl vitreg încă de la vârsta de 4 ani.

„Nu pot să spun că am fost un copil rebel. Nu fugeam de acasă, nu le făceam probleme alor mei, dar au existat certuri între mine și mama. Ea era mult mi strictă cu mine, decât erau alți părinți cu copiii lor. Aveam oră de intrat în casă, pe la 8,9 seara. Nu aveam voie să ies în oraș. Iar dacă mă striga în casă și nu răspundeam, atât îmi trebuia! Când ne certam, mă încuiam în cameră, în baie. Știi cum e, de-ale adolescenților, dar mi-a prins bine. Chiar și acum, îmi vizitez mama cât pot de des, pentru că mi se face dor. Recunosc că în perioada în care filmam pentru Te Cunosc de Undeva, timpul meu era foarte limitat și am anunțat-o pe mama că nu o voi mai vizita chiar atât de des, sperând să nu se supere. Dar am rezolvat, pentru că mai venea și ea la filmări și prin diferitele locuri unde eram „, a mai povestit actriţa.

Totodată, vedeta ne-a mărturisit cum se înțeleg părinții ei cu iubitul: Toată lumea se înțelege bine cu toată lumea. El cu părinții mei, eu cu ei și tot așa. Toată lumea e fericită”.

Doinița Oancea a vorbit deschis despre Te Cunosc de Undeva, show care s-a suprapus cu celelalte proiecte pe care le avea. Mai precis, școala de actorie pentru copii, filmările pentru serialul de pe Antena 1, dar și afacerea deschisă împreună cu iubitul. Actrița recunoaște că a fost o perioadă chinuitoare pentru ea, dar și plină de satisfacție.

Doinița Oancea si Bogdan Capet la Te Cunosc de Undeva (foto: Instagram)

„Sunt mândră de ceea ce am reușit să realizez, de performanța mea de acolo, dar, sincer, muzica nu este punctul meu forte. Nu puteam să concurez cu artiști în adevăratul sens al cuvântului, eu fiind o actriță care cântă în duș. Dar simt că am făcut progrese. Pe de altă parte, a fost o perioadă foarte grea și solicitantă. Nici nu mai știam cum să mă împart. Nu m-am mai ocupat de salonul pe care l-am deschis cu iubitul meu. Acolo s-a ocupat el. Dar aveam și școala de actorie și serialul, plus filmările pentru show. Dacă mi s-ar mai propune să fac parte din acest proiect, aș accepta cu mare drag, dar nu în condițiile în care sunt acum, ci doar dacă aș avea mai mult timp liber. Este o experiență până la urmă. Nu îmi pare rau!”, a mai dezvăluit Doinița Oancea.

