Ciclonul european Cassio face ravagii în Europa! România, afectată și ea de efectele fenomenului extrem

De: David Ioan 05/12/2025 | 08:06
Europa se confruntă în aceste zile cu un puternic ciclon mediteranean, denumit Cassio de către Serviciul Meteorologic Italian și Dieter de Universitatea din Berlin.

Fenomenul aduce precipitații abundente și intensificări de vânt în mai multe țări, printre care Italia, Grecia și Austria, iar efectele sale se resimt și în România, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Ciclonul s-a format pe 2 decembrie, în sudul bazinului Mării Mediterane, ca urmare a interacțiunii dintre masele de aer cald și umed de origine mediteraneană și un front rece, cu caracteristici polare, care a pătruns în straturile superioare ale atmosferei dinspre nord-vestul continentului.

Presiunea minimă înregistrată în centrul acestui sistem a fost de 999 hPa. Cele mai afectate state sunt Italia, Bosnia și Herțegovina, Croația, Grecia și Austria, unde au fost raportate cantități mari de apă și rafale de vânt puternice.

„Din a doua parte a zilei de joi, 4 decembrie, ciclonul Cassio se va angaja pe o traiectorie meridianală, forțat de circulația intens sudică din troposfera medie, și va traversa coasta Mării Adriatice. Pe parcursul nopții (4/5 decembrie) odată pătruns pe continent, treptat se va oclude”, transmite ANM.

Analiza sinoptică a ciclonului. Foto: Facebook

Cum este România afectată de efectele ciclonului

În sud-estul Italiei, în mai puțin de 12 ore, s-au acumulat peste 60 litri de apă pe metru pătrat, iar viteza vântului a depășit 70 km/h. Autoritățile locale au emis avertizări de vreme severă, iar situația rămâne monitorizată atent.

Deși ciclonul se află la o distanță considerabilă de România, configurația fizico-geografică a regiunii face ca efectele sale să fie resimțite și pe teritoriul țării. În special în sud-vestul României au fost semnalate intensificări ale vântului.

ANM a emis avertizări de cod roșu, portocaliu și galben pentru data de 4 decembrie, în funcție de zonele afectate.

Lista avertizărilor este următoarea

  • Cod roșu în Italia (Basilicata și Puglia) pentru furtuni și cantități mari de apă.
  • Cod portocaliu în Grecia pentru furtuni și ploi abundente.
  • Cod portocaliu în Croația, Serbia și România pentru intensificări ale vântului.
  • Cod galben în Italia, Croația și Bosnia și Herțegovina pentru furtuni, ploi și vânt puternic.
  • Cod galben în Grecia și Macedonia pentru cantități mari de apă.

Astfel, fenomenul meteorologic rămâne unul de amploare, cu efecte semnificative asupra mai multor state europene, iar autoritățile recomandă populației să respecte avertizările și să fie pregătită pentru condiții meteo extreme.

×