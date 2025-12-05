Nu se mai ascund! Lino și-a prezentat iubita focoasă. Blondina a fost ținută la secret

Lino Golden trăiește o nouă poveste de iubire alături de o tânără blondă, specializată în machiaj profesional. Aceasta lucrează împreună cu sora și mama sa în salonul familiei, unde este foarte apreciată pentru talentul ei. Deși artistul a preferat multă vreme să păstreze discreția în privința vieții personale, în ultimele săptămâni a renunțat la anonimat și a decis să o prezinte public pe cea care îi este parteneră.

În urmă cu câteva luni, mai exact în aprilie, Lino Golden și fosta lui soție, Delia, au hotărât să pună capăt căsniciei. Ulterior, cei doi au oferit detalii despre motivele separării, clarificând subiectul în mod deschis. La scurt timp după divorț, tânăra a început o relație cu un cunoscut medic estetician, de care s-a și separat până în prezent.

În tot acest timp, Lino a susținut că nu are pe nimeni și că nu și-a găsit încă jumătatea. Totuși, realitatea era diferită și în luna octombrie a dezvăluit că trăiște o frumoasă poveste de dragoste alături de o blondină.

Lino Golden și iubita lui nu se mai ascund

De aproximativ trei luni, cântărețul este din nou îndrăgostit, iar relația lui pare să fie una solidă. Cei doi au plecat chiar și într-o vacanță spectaculoasă în Dubai, unde au petrecut timp împreună și s-au bucurat de momente pline de răsfăț. Artistul a început să împărtășească imagini din escapada romantică, iar în fotografii apare vizibil fericit, semn că noul capitol din viața lui este unul plin de bucurie.

Pănă acum, Lino Golden a preferat să fie cât mai discret cu relația sa și să o țină pe iubita lui ascunsă. În fotografiile publicate îi acoperea fața, dar cei doi au decis să se afișeze împreună, fără să se ferească.

Cei doi au multe planuri de viitor împreună, mai ales că și-au cunoscut și familiile. Lino Golden se bucură de această perioadă din viața lui, când este împlinit, după ce a trecut prin momente dificile în urma divorțului de Delia.

