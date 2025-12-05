Acasă » Știri » Nu se mai ascund! Lino și-a prezentat iubita focoasă. Blondina a fost ținută la secret

Nu se mai ascund! Lino și-a prezentat iubita focoasă. Blondina a fost ținută la secret

De: Andreea Stăncescu 05/12/2025 | 11:31
Nu se mai ascund! Lino și-a prezentat iubita focoasă. Blondina a fost ținută la secret
Cum s-au afișat împreună cei doi / Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Lino Golden trăiește o nouă poveste de iubire alături de o tânără blondă, specializată în machiaj profesional. Aceasta lucrează împreună cu sora și mama sa în salonul familiei, unde este foarte apreciată pentru talentul ei. Deși artistul a preferat multă vreme să păstreze discreția în privința vieții personale, în ultimele săptămâni a renunțat la anonimat și a decis să o prezinte public pe cea care îi este parteneră.

În urmă cu câteva luni, mai exact în aprilie, Lino Golden și fosta lui soție, Delia, au hotărât să pună capăt căsniciei. Ulterior, cei doi au oferit detalii despre motivele separării, clarificând subiectul în mod deschis. La scurt timp după divorț, tânăra a început o relație cu un cunoscut medic estetician, de care s-a și separat până în prezent.

În tot acest timp, Lino a susținut că nu are pe nimeni și că nu și-a găsit încă jumătatea. Totuși, realitatea era diferită și în luna octombrie a dezvăluit că trăiște o frumoasă poveste de dragoste alături de o blondină.

De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Sursa foto: Instagram

Lino Golden și iubita lui nu se mai ascund

De aproximativ trei luni, cântărețul este din nou îndrăgostit, iar relația lui pare să fie una solidă. Cei doi au plecat chiar și într-o vacanță spectaculoasă în Dubai, unde au petrecut timp împreună și s-au bucurat de momente pline de răsfăț. Artistul a început să împărtășească imagini din escapada romantică, iar în fotografii apare vizibil fericit, semn că noul capitol din viața lui este unul plin de bucurie.

Pănă acum, Lino Golden a preferat să fie cât mai discret cu relația sa și să o țină pe iubita lui ascunsă. În fotografiile publicate îi acoperea fața, dar cei doi au decis să se afișeze împreună, fără să se ferească.

Cei doi au multe planuri de viitor împreună, mai ales că și-au cunoscut și familiile. Lino Golden se bucură de această perioadă din viața lui, când este împlinit, după ce a trecut prin momente dificile în urma divorțului de Delia.

CITEȘTE ȘI: Lino Golden, pregătit iar de însurătoare?! Gestul făcut de iubita lui l-a convins pe artist că merită să-i fie soție

Ce a pățit iubita lui Lino Golden, la primele ore ale zilei. Artistul a citit mesajul ei cu stupoare

Tags:
Iți recomandăm
De ce a picat Cloudflare din nou? Sute de site‑uri, offline
Știri
De ce a picat Cloudflare din nou? Sute de site‑uri, offline
Îți mai amintești de Beatrice de la Like Chocolate? Boala a schimbat-o dramatic
Știri
Îți mai amintești de Beatrice de la Like Chocolate? Boala a schimbat-o dramatic
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Gandul.ro
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig...
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune că e un om periculos și are susținere politică
Digi24
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating...
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026....
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
Click.ro
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un...
VIDEO Accident ca-n filme: O mașină a zburat ca o rachetă după ce a lovit un sens giratoriu din Oradea
Digi 24
VIDEO Accident ca-n filme: O mașină a zburat ca o rachetă după ce a lovit...
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază?”
Digi24
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită...
2025: Când ai voie să depășești chiar dacă linia este continuă
Promotor.ro
2025: Când ai voie să depășești chiar dacă linia este continuă
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Gandul.ro
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Capatos, primele declarații despre plecarea din Antenă! Ce se va întâmpla cu prezentatorul
Dan Capatos, primele declarații despre plecarea din Antenă! Ce se va întâmpla cu prezentatorul
De ce a picat Cloudflare din nou? Sute de site‑uri, offline
De ce a picat Cloudflare din nou? Sute de site‑uri, offline
Îți mai amintești de Beatrice de la Like Chocolate? Boala a schimbat-o dramatic
Îți mai amintești de Beatrice de la Like Chocolate? Boala a schimbat-o dramatic
Gafă colosală în politica românească! Cine a crezut că Munții Dolomiți sunt în România
Gafă colosală în politica românească! Cine a crezut că Munții Dolomiți sunt în România
Mesajul soției jurnalistului Mihai Stănescu după ce a murit. Ce legătură profundă aveau cei doi: ...
Mesajul soției jurnalistului Mihai Stănescu după ce a murit. Ce legătură profundă aveau cei doi: „Rămâi jumătatea mea”
Incident grav de securitate. Avionul lui Volodimir Zelenski a fost vizat de mai multe drone
Incident grav de securitate. Avionul lui Volodimir Zelenski a fost vizat de mai multe drone
Vezi toate știrile
×