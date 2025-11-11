Lino Golden, pregătit iar de însurătoare?! Gestul făcut de iubita lui l-a convins pe artist că merită să-i fie soție

După divorțul de Delia, Lino Golden a redescoperit iubirea. Artistul trăiește o frumoasă poveste alături de o blondină care i-a pus inima de jar. Iar acum pare că este gata să ajungă din nou în fața altarului!

Cei doi sunt împreună de câteva luni, iar cântărețul a preferat, la început, să păstreze discreția. Totuși, Lino nu s-a ferit niciodată să-și exprime fericirea și mândria pentru noua relație.

Lino Golden, pregătit iar de însurătoare?!

Blondina care i-a cucerit inima pare să îl completeze perfect, căci ei împărtășesc aceleași pasiuni, printre care se numără mâncatul tradițional românesc, fast-food-ul, sportul și călătoriile. Recent, cei doi au petrecut o vacanță de vis în Dubai, unde s-au bucurat de soare, lux și momente romantice, semn că relația lor devine tot mai serioasă.

Întors acasă, artistul a postat un mesaj care a stârnit curiozitatea fanilor. După ce a fost întâmpinat cu o cină pregătită de iubita sa.

“Așa mă așteaptă iubita mea (viitoarea mea soție)“, a scris Lino Golden pe rețelele de socializare.

Postarea a aprins imediat imaginația internauților, mulți întrebându-se dacă artistul și frumoasa blondină își fac deja planuri de nuntă. Ce e sigur este că cei doi sunt nedespărțiți, merg la sală, se plimbă prin oraș și petrec timp de calitate împreună.

Îndrăgostiții s-au cunoscut pe rețelele de socializare, iar un simplu “follow” a dus la o relație care ține de câteva luni. După ce a avut momente dificile, cântărețul pare ca trăiește o etapă frumoasă în viața lui.

“Ne-am cunoscut pe internet, ea mi-a dat follow într-o seară, dar eu am făcut primul pas, normal, i-am răspuns la un story. La primul date, am ieșit în parc! Pe vechi, frumos! Ne-am plimbat, am ascultat muzică. Am stat până la șase dimineața în mașină și am vorbit. Am întrebat-o ce ar face dacă i-aș propune să dormim câteva ore și apoi să mergem la Brașov. Ea a zis că vrea. Am zis că e nebună ca mine. Practic, primul date a durat două zile”, a povestit Lino Golden, în urmă cu ceva timp.

