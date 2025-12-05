Acasă » Știri » Știrea care zguduie Europa: Nicușor Dan, reacție după avertismentul lui Vladimir Putin

De: Veronica Mavrodin 05/12/2025 | 07:12
Nicușor Dan a reacționat la declarațiile incendiare ale lui Vladimir Putin, după ce liderul de la Kremlin a transmis că Rusia este pregătită pentru un război cu statele NATO.

Potrivit președintelui României, astfel de mesaje nu sunt altceva decât discursuri construite special pentru publicul intern al Rusiei, o practică obișnuită și în rândul liderilor europeni.

Miercuri, Nicușor Dan a explicat că amenințările lui Putin sunt ”declarații firești în politică”.

”Sunt declarații care, ca întotdeauna, 90% din ce declară domnul Putin declară pentru publicul său intern. Așa cum 90% din ce declară lideri europeni declară pentru publicul lor intern. E ceva firesc în politică”, spune președintele Nicușor Dan.

Reacția președintelui României vine după ce Vladimir Putin a zguduit scena internațională cu o amenințare fără precedent.

„Dacă Europa vrea război, suntem pregătiți”, a declarat liderul de la Kremlin marți, exact în momentul în care emisarii lui Donald Trump se aflau la Moscova pentru negocieri privind un posibil acord de pace în conflictul din Ucraina. Mesajul lui Putin ar fi apărut după ce acesta a respins o serie de solicitări ale europenilor legate de forma documentului.

„Noi avem toate scenariile la zi”

Întrebat cum ar arăta România într-un scenariu în care ar trebui să reziste singură mai multe săptămâni în cazul unui atac rusesc, Nicușor Dan a dat asigurări că toate variantele posibile au fost deja analizate în detaliu de CSAT.

“Evident că există scenarii! Chiar în Legea apărării este prevăzută obligativitatea ca MapN, Statul Major să vină cu toate scenariile posibile și ele vin și sunt aprobate în CSAT. Noi avem toate scenariile la zi și aceste scenarii sunt coordonate cu NATO”, a mai precizat Nicușor Dan.

Ce spune Nicușor Dan despre negocierile de pace

În ceea ce privește noile amenințări ale lui Vladimir Putin, inclusiv posibilitatea atacării porturilor ucrainene, președintele Nicușor Dan a subliniat că situația nu este una nouă pentru România și aliații săi. Întrebat despre aceste riscuri, șeful statului a declarat:

“Am mai fost în situația asta. De atunci infrastructura și a noastră, și Poloneză s-a adaptat. Bineînțeles că nu ne dorim. Ne dorim pacea și ne dorim ca Ucraina să iasă cât mai bine, pentru că este o victimă a unei agresiuni”.

Legat de negocierile de pace și condițiile impuse de Moscova, Nicușor Dan a reiterat scepticismul său privind intențiile reale ale Kremlinului:

“Eu am spus prin vară, când au fost discuții internaționale, în care mulți au fost optimiști, am fost întotdeauna pesimist în ceea ce privește voința Rusiei de a pune capăt acestui război, și se confirmă. Avem o parte care își dorește pace și o parte care se gândeste că și dacă va avansa cu un cm va refuza pacea”.

 

