Surpriză uriașă: cine e pe locul 3 în ultimul sondaj pentru Primăria Capitalei? Candidatul care vine puternic din urmă

De: David Ioan 05/12/2025 | 12:38
Primăria București, miza supremă Sursa foto: Shutterstock

Un sondaj recent realizat de American Romanian Association of Public Opinion (ARA) indică o competiție extrem de echilibrată pentru funcția de primar general al Bucureștiului.

Datele arată că Daniel Băluță, candidatul Partidului Social Democrat, se află în fruntea preferințelor electoratului, dar la o distanță foarte mică de Ciprian Ciucu, reprezentantul Partidului Național Liberal.

Sondajele îi plasează la egalitate, cu doar câteva procente diferență

Potrivit cercetării, intenția de vot în rândul celor care declară că vor merge sigur la urne se împarte astfel: Daniel Băluță – 26%, Ciprian Ciucu – 24%, Cătălin Drulă – 20%, Anca Alexandrescu – 18%, iar alți candidați cumulează 12%. În același timp, 17% dintre respondenți nu au luat încă o decizie privind opțiunea electorală.

Alegerile pentru Primăria Capitalei au loc duminică, pe 7 decembrie

Sondajul ARA a fost realizat la comanda postului Antena 3, în perioada 25 noiembrie – 2 decembrie 2025, pe un eșantion de 1.082 persoane adulte, reprezentativ pentru populația Bucureștiului cu vârsta de peste 18 ani. Marja de eroare este estimată la +/- 3%.

Rezultatele sunt confirmate și de un alt studiu de opinie, realizat de CURS, care plasează tot pe Daniel Băluță în frunte, cu 26%, urmat de Ciprian Ciucu cu 23%, Cătălin Drulă cu 22% și Anca Alexandrescu cu 17%. Diferențele dintre cele două sondaje sunt minime și se încadrează în marja de eroare, ceea ce sugerează o confruntare extrem de strânsă între principalii candidați.

Retragerile din campanie au schimbat dinamica competiției.

În ceea ce privește prioritățile bucureștenilor pentru următorii cinci ani, sondajul ARA evidențiază că modernizarea infrastructurii este considerată cea mai importantă temă, fiind menționată de 29% dintre respondenți. Urmează problematica termoficării și a energiei verzi, cu 19%, iar pe locul trei se află locuințele sustenabile, cu 14%.

Institutul ARA, care a realizat cercetarea, este o organizație de consultanță și sondare a opiniei publice fondată în 2021. Conducerea aparține lui Laurențiu Andrei Vasile, ginerele lui Dan Voiculescu, fondatorul trustului Intact.

Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt programate pentru duminică, 7 decembrie 2025. Până la această dată, trei candidați și-au anunțat retragerea din cursă, fiecare oferindu-și sprijinul pentru alți competitori.

Alexandru Zidaru, cunoscut sub pseudonimul Makaveli, a renunțat în favoarea jurnalistei Anca Alexandrescu, susținută de AUR. Vlad Gheorghe și-a retras candidatura pentru a-l sprijini pe Ciprian Ciucu, iar Eugen Teodorovici a decis să îl susțină pe Daniel Băluță.

Astfel, pe ultima sută de metri înainte de scrutin, competiția pentru Primăria București se anunță intensă, cu doi candidați principali aflați la egalitate și cu un al treilea, Cătălin Drulă, care recuperează vizibil teren. În acest context, votul indecișilor ar putea juca un rol decisiv în stabilirea câștigătorului.

