Influencerul Makaveli s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va susține acum

Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt programate pentru 7 decembrie, dată la care bucureștenii își vor alege noul primar general. Până recent, în cursă se afla și Makaveli, însă acesta a decis să se retragă și să își declare sprijinul pentru Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR.

Makaveli, pe numele său real, Virgil Alexandru Zidaru, intrase în cursă pentru funcția de primar general al Capitalei. Deși menționase că își dorește să fie ales, a luat o decizie neașteptată în urmă cu puțin timp. Într-o declarație făcută vineri, el a precizat că se retrage și că o sprijină de acum înainte pe Anca Alexandrescu, candidata AUR la Primăria București.

Acesta a transmis un mesaj în care a subliniat că gestul său nu reprezintă o ruptură, ci o încercare de a aduce oamenii împreună.

„Vreau să le transmit că nu e vorba despre dezbinare, ci de unitate. Pentru că toți suntem români consider că este nevoie să ne unim, când vine vorba de această chestie, ce se numește popor român. Atunci, îmi anunț retragerea din candidatură, în favoarea doamnei Anca Alexandrescu și în favoarea poporului român. Voi continua lupta, pentru ca tinerii din ziua de azi să nu ajungă așa cum am ajuns eu, într-o situație de viață mai diferită”, a transmis Virgul Alexandru Zidaru, cunoscut ca și Makaveli.

Cum a reacționat George Simion

Anunțul lui Makaveli de a renunța la cursa pentru funcția de primar general al Capitalei nu a rămas neobservată. Liderul AUR, George Simion l-a felicitat pentru decizia luată.

„Felicitări Makaveli pentru retragerea în favoarea Ancăi Alexandrescu! Unirea poporului român e unica soluție!”, a fost mesajul transmis de George Simion pe rețelele de socializare.

