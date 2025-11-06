Acasă » Știri » Noul primar al New York-ului a făcut show în club, înainte de alegeri! Imaginile care au devenit virale

Noul primar al New York-ului a făcut show în club, înainte de alegeri! Imaginile care au devenit virale

De: Denisa Iordache 06/11/2025 | 12:05
Zohran Mamdani, surprins în club înainte de alegeri. Sursă: Captură Video

Zohran Mamdani, noul primar al orașului New York, a fost surprins în timp ce se distra în club, chiar înainte de alegeri. Filmările filmate în ultimele zile ale campaniei electorale au devenit virale pe TikTok. Vezi mai multe detalii în articol!

Zohran Mamdani, americanul născut în Uganda, cu origini indiene și democrat cu politici socialiste, a câștigat cu peste 50% din voturi la alegerile pentru primăria New York-ului. El a devenit primul primar musulman din istoria orașului.

Zohran Mamdani, surprins în club

Înainte de a ieși victorios, în timpul campaniei electorale, Zohran Mamdani a apărut în filmările virale, în timp ce se află la pupitru alături de DJ și cântă alături de oameni melodia „Empire State of Mind” a Aliciei Keys și a lui JAY-Z (VEZI ÎN VIDEO ATAȘAT ÎN ARTICOL).

Videoclipurile devenite virale au adunat mii de comentarii. Majoritatea oamenilor l-au apreciat pe Mamdani pentru transparența de care a dat dovadă.

„Oamenii s-au săturat de faptul că bătrânii ne conduc guvernul.

Bun, avem nevoie de lideri tineri și credibili pentru țara noastră.

Nu-l dezamăgi, New York, te rog!”, sunt doar unele dintre comentarii.

Cum a reacționat Donald Trump

După ce socialistul Mamdani a câștigat alegerile la primăria orașului New York, Donald Trump a reacționat dur. Liderul SUA consideră că victoria acestuia subminează suveranitatea Americii și spune că se va ocupa de acest lucru. În cadrul unei conferințe economice desfășurate la Miami, liderul republican a spus:

„Am pierdut puțină suveranitate aseară la New York, dar ne vom ocupa, nu vă faceți griji”.

