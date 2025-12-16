Cum petrece Cristina Cioran sărbătorile fără Alex Dobrescu. Vedeta are planuri mari pentru Revelion: „Bagaje de luat pentru 4 persoane”

Cristina Cioran se pregătește intens pentru primul Crăciun alături de cel mai nou membru al familiei, Max. Vedeta va fi nevoită să își petreacă sărbătorile doar alături de copii, asta pentru că Alex Dobrescu, tatăl lor, este condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Ce planuri au pentru sărbători? Vedeta a dezvăluit tot!

După cum vă spuneam, formula familiei este incompletă din cauză că Alex Dobrescu este condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. În ciuda acestui lucru, Cristina Cioran își dă silința să le ofere un Crăciun cât mai magic copiilor ei și să nu îi lase să simtă lipsa tatălui.

Cum petrece Cristina Cioran sărbătorile fără Alex Dobrescu

Vedeta a mărturisit că de Crăciun vor sta acasă alături de mama ei și de invitați. Femeia se va ocupa de bucate, în timp ce Cristina va prepara dulciurile. În ceea ce privește noaptea dintre ani, fosta prezentatoare TV a mărturisit că va petrece puțin timp departe de copii și se va distra. Mai mult, anul nou vine cu o mini vacanță pentru familia vedetei, astfel că în primele zile din ianuarie ea vrea să bifeze prima excursie în familie într-o destinație din România.

„De Crăciun vom sta acasă, avem musafiri, invitați, și, bineînțeles, că maică-mea va face masă mare, sarmale, friptură, stilul ei de a pregăti mult și bun. O să fac și eu, dar eu mă voi ocupa de dulcele mai puțin dulce, cum ar veni. Nu ne înghesuim în bucătărie, încercăm să ținem distanța, nu e loc de două bucătărese în bucătărie, încercăm să păstrăm distanță. Iar de Revelion eu o să ies, iar mama va sta cu copiii. Am niște planuri destul de interesante, dar o să ies puțin. În ianuarie vom pleca într-o vacanță prin țară. Ne-am fi dorit o călătorie cu trenul, dar nu cred că vom reuși, sunt ceva mai multe bagaje de luat pentru patru persoane și cred că vom pleca tot cu mașina, în zona Brașovului”, a spus Cristina Cioran pentru click.ro.

