Decembrie de coșmar pentru Cristina Cioran! Ce a pățit actrița: „Plâng, îmi eliberez nervii și stresul și… aia e”

Cristina Cioran (48 de ani) are parte de un final de an de coșmar. Prezentatoarea TV își crește singură cei doi copii pe care îi are cu Alex Dobrescu, rol care a cam adus-o la capătul puternilor.

În timp ce Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, se află în spatele gratiilor, Cristina Cioran a rămas singură în rolul de mamă. În această perioadă delicată din an, prezentatoarea TV încearcă să nu se lase pradă gândurilor depresive și stărilor anxioase și aproape ca s-a obișnuit cu ideea că va petrece sărbătorile de iarnă fără partenerul ei.

Decembrie de coșmar pentru Cristina Cioran

Cristina Cioran primește constant ajutor din partea mamei sale, însă munca cea mai grea o duce singură. La începutul anului, prezentatoarea TV a devenit mamă pentru a doua oară: a născut un băiețel mult iubit și dorit. Pe cât de fericită este de când are doi copii, pe atât de sleită de puteri se simte în unele momente. În clipele în care simte că nu mai poate, prezentatorea TV își descarcă emoțiile și nervii prin plâns, apoi o ia de la capăt.

„Într-adevăr, o am pe mama, care este un înger, și fără ea nu știu dacă m-aș descurca. Nu știu ce fac când nu mai pot… mai pot puțin. Nu există «nu pot». Eu mă detensionez plângând. Dacă simt că nu mai pot, mă descarc: plâng, îmi eliberez nervii și stresul și… aia e. Au fost niște perioade destul de grele cu răcelile și le-am depășit, pentru că nu aveam ce face, trebuia să le depășim”, a spus Cristina Cioran într-un interviu.

Fiind perioada virozelor și a răcelilor, Cristina Cioran a mărturisit că se gândește cu groază că Ema, fiica ei, ar putea aduce de la grădiniță vreo răceală transmisibilă.

”După aceste răceli a urmat o perioadă de liniște, iar zilele acestea cred că ne mai paște ceva. Am observat că se mai strănută și pe la grădiniță. Problema nu este la Ema sau la noi, ci la cel mic, să nu ia vreo viroză, pentru că la el este puțin mai complicat. Nu îi prea dăm tratament; încercăm să îi dăm cât mai puțin, pentru a-și forma imunitatea, să se lupte organismul lui, care este foarte fragil. Trebuie să învețe să se apere singur’, a mai spus Cristina Cioran.

