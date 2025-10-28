Ce lucrează Alex Dobrescu în închisoare. Cristina Cioran este încântată: „Îi vine mănușă acest job”

În ultimii ani, Cristina Cioran și Alex Dobrescu au avut o relație destul de tensionată. S-au acuzat reciproc, au ajuns chiar și în instanță, însă de o perioadă lucrurile s-au liniștit. Acum cei doi pare că au ajuns la un numitor comun, iar recent blondina a vorbit despre relația pe care o are cu Alex Dobrescu. Acesta se află în închisoare, dar nu a uitat de copiii lui. Ce lucrează Alex Dobrescu în spatele gratiilor?

Deși este în închisoare, Alex Dobrescu și Cristina Cioran nu au rupt legătura, ci acum pare că se înțeleg mai bine ca niciodată. Recent, vedeta a vorbit despre partenerul său și a spus că acesta a rămas atent la copiii lui, chiar și în situația în care se află.

Ce lucrează Alex Dobrescu în închisoare

Cât despre timpul petrecut în spatele gratiilor, acesta pare să nu fie prea greu pentru Alex Dobrescu. Fostul partener al Cristinei Cioran lucrează la bibliotecă! De asemenea, el își ajută colegii cu diverse acte sau cereri pe care trebuie să le completeze.

„Alex este bine, lucrează la bibliotecă, este deținut de sprijin. Îi ajută cu actele pe colegi, cu cereri, cu solicitări, cu tot felul. E băiat deștept și atunci îi vine mănușă acest job. Situația lui în momentul de față este în apel și vedem ce o să se mai întâmple după aceea. El își dorește să revină alături de copii”, a declarat Cristina Cioran.

Ce relație are Cristina Cioran cu Alex Dobrescu

Mai mult, Cristina Cioran a mai mărturisit că Alex Dobrescu pare să fie acum mai implicat ca niciodată. Chiar dacă este departe de cei dragi, acesta are grijă să se intereseze de cei mici, iar periodic vorbește cu ei. Vedeta își dorește ca micuții să nu simtă lipsa tatălui, așa că, în ciuda diferențelor pe care le-au avut în trecut, blondina susține relație dintre Alex Dobrescu și copiii ei.

„Se pot face vizite online și am reușit să programăm și noi câteva. A văzut copiii. Ema a fost foarte fericită să-l vadă, să vorbească cu el și, bineînțeles, și el la fel. Vom continua cu aceste video call-uri atunci când ne va permite timpul. Sunt video call-uri, este un fel de vizită online la care el are dreptul.(…) Pentru cârcotași, copiii mei au și mamă, și tată, și indiferent cât ne-am certat noi și care a fost situația sau care va fi, ei vor avea tată toată viața lor”, a mai spus Cristina Cioran.

Foto: Social media