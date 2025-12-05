Acasă » Altceva Podcast » Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret

De: David Ioan 05/12/2025 | 08:45
Ilie Bolojan şi concubina sa. Foto: Captură video

Premierul României, Ilie Bolojan, și-a unit destinele cu partenera sa de viață într-o ceremonie discretă, departe de ochii presei. Evenimentul a fost ținut în mare secret, iar vestea a ieșit la iveală odată cu prima deplasare oficială a șefului Guvernului alături de soția sa.

Noua sa apariție publică a avut loc la Viena, unde premierul a efectuat o vizită de lucru. Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, este cea care a făcut marea dezvăluire, spunând că Ilie Bolojan a plecat în Austria cu soția sa. Ulterior, aceasta a fost întrebată de ce concubina lui Bolojan l-a însoțit la un astfel de eveniment, Ioana Dogioiu a spus că nu este partenera, ci soția primului ministru.

Vizita a inclus și o întâlnire cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, în contextul unor discuții bilaterale. Guvernul a decis să reducă cheltuielile pentru această deplasare, renunțând la serviciile cameramanului oficial. Totuși, prezența soției premierului nu a implicat costuri suplimentare pentru bugetul de stat.

Cheltuielile legate de participarea acesteia au fost acoperite din fonduri personale, pentru a evita orice suspiciune privind utilizarea resurselor publice.

Această primă apariție oficială alături de soția sa marchează un moment important în viața personală a premierului, dar și o premieră pentru mandatul său.

Discreția cu care a fost organizată căsătoria arată modul în care Ilie Bolojan preferă să își păstreze viața privată departe de atenția publică, dezvăluirea venind abia odată cu această vizită externă.

Nunta secretă a premierului a devenit rapid unul dintre cele mai discutate subiecte ale momentului, atrăgând atenția atât asupra vieții personale a liderului Guvernului, cât și asupra modului în care sunt gestionate deplasările externe ale Executivului.

Astfel, Ilie Bolojan a reușit să surprindă opinia publică nu doar prin decizia de a-și oficializa relația în mare discreție, ci și prin modul în care a ales să își prezinte noul statut marital, în cadrul unei vizite externe de importanță diplomatică.

