Criza de apă de la Paltinu, prevestită cu luni înainte! Scenariu sumbru în România: „Lipsa apei va duce la o epidemie”

04/12/2025 | 23:40

Criza de apă de la Paltinu nu mai este doar un incident tehnic: lovește populația, industria, energia și pune presiune pe termoficare, creând un efect domino care se amplifică de la o zi la alta. Peste 100.000 de oameni au rămas fără apă, iar situația este critică! Se fac cozi la cisterne, fabricile își reduc ritmul, iar autoritățile tot schimbă termenele în care apa ar trebui să revină. Iar asta nu e tot. Un celebru astrolog avertizează că, dacă situația nu se rezolvă până pe 20 decembrie, această criză ar putea duce la apariția unei epidemii! CANCAN.RO a stat de vorbă cu astrologul care avertiza despre această criză și în urmă cu cinci luni. 

Astrologul Sanda Ionescu spune că situația de acum nu e deloc surprinzătoare și confirmă avertismentele ei din 28 iunie. Potrivit interpretării ei, ne-ar fi fost arătat din timp că ne așteaptă o criză serioasă legată de resurse și reguli încălcate. În plus, astrologul vorbește despre o epidemie care ne așteaptă.

„A fost activat acum ceea ce am spus pe 28 iunie legat de criza de apă în România,de triunghiu regal de apărare este format din Jupiter în Rac care reprezintă poporul, regulile, adică se pare că de reguli ceva s-a încălcat acolo, e și energie de apă, Saturn, Mercur în Scorpion și Lilith în Scorpion pe ultimele grade. Deci ar putea să avem probleme din ce în ce mai mari legate de resurse, după ce Uranus care s-a întors în retrogradare în Taur, s-a întors în retrogradare și o să intre în luna aprilie în Gemeni. În Taur ne-a adus și criza bruscă financiară care a fost în pandemie. Deci Uranus întaur este un aspect care aduce crize financiare și crize de resursele de pământ”, spune astrologul Sanda Ionecu pentru CANCAN.RO.

Astrolog Sanda Ionescu avertizează: „Lipsa apei va duce la o epidemie”

Potrivit astrologului, vibrația acestor zile este încărcată, iar tensiunea se simte nu doar în plan fizic, ci și energetic. Ea spune că oamenii deja simt această presiune și că semnele din astre au anunțat o perioadă tulbure, iar lipsa apei va duce la o epidemie. Așadar, dacă nu se va interveni ferm, problemele se pot agrava.
„Va apărea un fel de epidemie din cauza lipsei apei. Dacă nu se rezolvă până pe 20 decembrie este posibil să vină cu epidemie, ori de la animale, ori de la noi că dacă nu se mai pot spăla cum trebuie lucrurile, medicii de la spital nu mai pot dezinfecta, e destul de grav”, a spus astrologul.

Sanda Ionescu subliniază că fenomenele care se petrec acum nu sunt întâmplătoare, ci parte dintr-un lanț de evenimente astrologice pe care le urmărește de luni întregi.

„E făcut ceva pe ascuns. Oricum apele române sunt cumpărate. Ori sunt cumpărate, ori e vorba de ceva ce vor să cumpere. Lilith în Scorpion arată banii pe care ni-i iau ceilalți. Scorpionul mai reprezintă și furt, inclusiv furt informațional.  Va iesi totul la lumină după 20 decembrie, deci s-ar putea să aflăm ce s-a întâmplat acum. Eu văd o acțiune conștientă, nu ceva involuntar, asta am urmărit în ultimul timp și am văzut. Până luna aprilie o să simțim că nu mai facem suficient bani sau că nu ne mai ajung banii. Neptun și Saturn s-au întors în Pești și Saturn e cumva o plată și s-a dus în zona de apă, acolo unde este cel mai grav” , a mai dezvăluit ea pentru CANCAN.RO.

Astrologul a prevăzut epidemia cu cinci luni în urmă în cadrul podcastului Altceva: „Vor fi schimbări ciclice galactice”

Sanda Ionescu, fondatoarea celui mai mare eveniment astrologic din România, a dezvăluit în cadrul podcastului Altceva, moderat de Adrian Artene, că intrarea lui Uranus în Gemeni pentru următorii șapte ani va duce la tensiuni sociale și chiar catastrofe majore.

„Sub Uranus în Gemeni a avut loc marea pandemie de ciumă. Vorbim despre o perioadă de epidemie în care chiar suntem și va mai urma. Se modifică polii magnetici, polii tuturor planetelor se aliniază. Tot ce se întâmplă acum are legătură cu aceste schimbări ciclice galactice, emisiile și electromagnetismul solar este mai puternic. Toate lucrurile care au loc la nivel macro, ele revin până la nivel micro, de furnicuță. Trebuie să învățăm să respectăm viața”, a spus ea în cadrul podcastului.

