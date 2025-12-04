Acasă » Altceva Podcast » Dan Negru a răbufnit după criza de apă din Prahova! Mesajul dur pe care l-a transmis prezentatorul de la Kanal D

Dan Negru a răbufnit după criza de apă din Prahova! Mesajul dur pe care l-a transmis prezentatorul de la Kanal D

De: David Ioan 04/12/2025 | 18:47
Dan Negru a răbufnit după criza de apă din Prahova! Mesajul dur pe care l-a transmis prezentatorul de la Kanal D
Mesajul lui Dan Negru despre criza apei(Foto: Facebook)
Locuitorii din județele Prahova și Dâmbovița se confruntă în aceste zile cu o criză a apei fără precedent, care a lăsat peste 100.000 de persoane fără acces la rețeaua centralizată de alimentare.

Situația a apărut începând de vineri, 28 noiembrie, după ce nivelul apei din Barajul Paltinu a crescut brusc cu aproximativ 12 metri, ceea ce a făcut imposibilă tratarea corespunzătoare a apei pentru consum.

Mesajul lui Dan Negru despre criza apei

Furnizarea apei a fost sistată în mai multe localități din zonă, printre care Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniș și parțial comuna Florești. Zeci de mii de oameni au fost nevoiți să se descurce prin surse alternative, precum cisternele puse la dispoziție de autorități sau prin achiziționarea de apă îmbuteliată.

Criza a generat reacții puternice în spațiul public. Prezentatorul de televiziune Dan Negru a comentat ironic situația, subliniind contrastul dintre bogăția naturală a României și incapacitatea de gestionare a resurselor.

„Vreo 100 mii de oameni n-au apă în țara care are peste 80.000 km de râuri și care are una dintre cele mai mari rezerve de apă potabilă subterană din Europa. Problema apei în România arată că proștii lui Caragiale erau mai deștepți decât proștii noștri. Și arată adevărul din povestea aceea: după ce Dumnezeu a făcut România, Sfântul Petru l-a întrebat: Doamne, nu le-ai dat prea multe? Aur, ape, câmpii, dealuri, munți… Iar Dumnezeu, după o clipă de gândire, i-a răspuns: Ai dreptate… dar să vezi ce conducători o să le dau”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Dan Negru a aranjat întâlnirea lui Piersic cu Haiduc

Încă nu s-a găsit nicio soluţie de a rezolva problema

Administrația Națională „Apele Române” a avertizat încă din weekend că nivelul de la Barajul Paltinu, principala sursă de apă potabilă pentru o mare parte din județul Prahova, a ajuns într-o situație „critică”. Din cauza turbidității ridicate, apa nu poate fi filtrată și distribuită în condiții de siguranță.

Problema a fost discutată și la nivel oficial. Miercuri, 3 decembrie, președintele Nicușor Dan a declarat că responsabilitatea aparține instituției „Apele Române”. Totodată, acesta a menționat că oprirea Centralei de la Brazi, cauzată de lipsa apei, a amplificat efectele crizei.

„În opinia mea, vinovăția e la Apele Române. De asemenea, el pe partea de energie, în momentul de față, lucrurile sunt acoperite din importuri și din ceea ce producem”, a afirmat Nicușor Dan.

CITEŞTE ŞI: Dan Negru și Horia Moculescu, o prietenie dincolo de generații! Prezentatorul și-a amintit de o replică genială a regretatului maestru: “M-a sunat și…”

Incendiu în timpul emisiunii lui Dan Negru! Invitații, în stare de șoc: ”A luat foc platoul!”

