De: Loriana Dasoveanu 12/11/2025 | 16:14
Dan Negru și Horia Moculescu, o prietenie dincolo de generații! Prezentatorul și-a amintit de o replică genială a regretatului maestru: “M-a sunat și…”
Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, în urma unor probleme de sănătate cu care se confrunta de mai multă vreme. Regretatul compozitor a lăsat în urma sa o moștenire culturală imensă, fiind unul dintre cei mai prolifici muzicieni și compozitori din România. Printre cei care au fost mereu alături de el se numără și Dan Negru. Celebrul compozitor și prezentatorul tv aveau o prietenie de lungă durată, acesta din urmă avându-l ca invitat de numeroase ori pe Horia Moculescu în cadrul emisiunilor pe care le-a prezentat. Dan Negru și-a amintit într-un interviu CANCAN.RO de un moment în care regretatul compozitor l-a uimit cu replica pe care i-a dat-o. O glumă amară care astăzi capătă o altă rezonanță.

De-a lungul carierei, Horia Moculescu a compus sute de melodii care au rămas în inimile românilor și a inspirat generații de artiști. Dincolo de talentul său inconfundabil, maestrul a fost și un om cu spirit viu, ironic și elegant, calități care i-au câștigat respectul și afecțiunea celor care l-au cunoscut. Printre cei care i-au fost aproape de-a lungul anilor se numără Dan Negru, iar parcursul profesional al prezentatorului a fost profund marcat de legătura cu maestrul Moculescu.

Ce replică fabuloasă i-a dat Horia Moculescu lui Dan Negru: „Cum e acolo?”

Horia Moculescu și Dan Negru s-au cunoscut în anii de început ai carierei prezentatorului tv, atunci când abia pășea pe acest drum. Horia Moculescu, care era deja o figură legendară, respectată și temută deopotrivă pentru exigența lui, i-a îndrumat pașii, fiindu-i nu doar șef lui Dan negru, ci și apropiat. Între cei doi s-a legat o prietenie sinceră, iar prezentatorul a spus de numeroase ori că maestrul Moculescu este unul dintre oamenii care i-au influențat profund parcursul profesional.

Dan Negru îl vizita des pe maestrul Horia Moculescu
Dan Negru a mers să îl ia de acasă pe maestrul Horia Moculescu

Odată cu trecerea timpului și cu colaborarea lor, între ei s-a legat o strânsă prietenie. Anii au trecut rapid, iar pe Horia Moculescu l-au afectat problemele bătrâneții. Dan Negru nu îl uitase, dimpotrivă. Ori de câte ori avea ocazia îi mai întindea marelui maestru o mână de ajutor, ba chiar îl lua de acasă pentru diferite filmări ( mai multe detalii aici), iar deseori vorbeau la telefon.

După decesul lui Horia Moculescu, Dan Negru și-a amintit o replică genială primită de la regretatul maestru într-un moment neplăcut.  „Horia Moculescu a fost unul din primii mei șefi. Cu el și cu Vadim Tudor am vorbit mult despre moarte. Ne amuzam pe seama fake newsurilor apărute mereu. Într-o dimineață când tocmai a apărut un fake news ca as fi murit, m-a sunat și m-a întrebat : Cum e acolo ?”, a spus Dan Negru pentru CANCAN.RO.

Acesta este unul dintre momentele pe seama cărora Dan Negru și Horia Moculescu s-au amuzat copios. De-a lungul timpului, prezentatorul tv l-a avut invitat de nenumărate ori în emisiunile sale, iar telespectatorii au fost martori la o legătură autentică între două generații: una care a construit cultura română și una care a continuat să o ducă mai departe.

Dan Negru îl vizita des pe maestrul Horia Moculescu
Dan Negru îl vizita des pe maestrul Horia Moculescu

Horia Moculescu s-a stins din viață pe un pat de spital de la Institutul ”Matei Balş”, el aflându-se în secţia de ATI. Acesta s-a stins din viață după ce fusese internat în stare gravă la spital, fiind intubat în ultimele zile. Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, era internat în stare gravă la Institutul „Matei Balş”, în secţia ATI. Acesta se afla acolo de o săptămână din cauza unor probleme pulmonare. Horia Moculescu rămâne un simbol al rafinamentului, al profesioniștilor care au iubit scena și publicul cu toată inima.

